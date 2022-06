Umwelt «Nur Ärger, Probleme und hohe Kosten»: Quaggamuscheln bedrohen die Wasserversorgung in Berlingen Beim Wasserwerk Berlingen haben es Quaggamuscheln bis zum Ansaugschacht geschafft. Die Befürchtung steht im Raum, dass es deswegen zu ernsten Problemen bei der Wasserversorgung kommt. Der Gemeinderat diskutiert über eine zweite Seeleitung, um das Problem langfristig zu bekämpfen. Margrith Pfister-Kübler Jetzt kommentieren 03.06.2022, 11.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jemand steigt in die Seeleitung hinab, um den Befall der Quaggamuscheln anzusehen. Bild: PD / Tobias Kull

Die invasive Quaggamuschel ist beim Wasserwerk Berlingen bis zum Ansaugschacht des Seewasserwerks vorgedrungen. «Wir sind vorsichtig und tun alles, damit unsere Wasserversorgung nicht kollabiert», sagt Gemeindepräsident Ueli Oswald. Man befürchtet, dass die Larven in die Systeme der Wasserversorgung eindringen und ernste technische Probleme bei den Pumpen und der Aufbereitungsanlage verursachen. Bis zu einem Notfall in der Wasserversorgung wollen es die Berlinger jedoch auf keinen Fall kommen lassen.

Ueli Oswald

Gemeindepräsident Berlingen. Bild: PD

Deshalb wird alles getan, um die Sicherheit und Unabhängigkeit, also die eigenständige Wasserversorgung, zu sichern. In Berlingen werden 80 Prozent des Wassers vom See bezogen, der Rest ist Quellwasser. Das Seewasser wird im Seewasserwerk aufbereitet, und das Quellwasser kann direkt genutzt werden. «Wir haben eine sehr gute Wasserqualität», betont Tobias Kull, Chef des Wasserwerks Berlingen, und verweist auf die kantonalen Kontrollergebnisse. Der Bewuchs durch Quaggamuscheln hat die Verantwortlichen jedoch aufgeschreckt.

Die Quaggamuscheln von nahem. Bild: PD / Tobias Kull

Diskussion über eine zweite Seeleitung

«Taucher haben versucht, den Ansaugsieb in rund 25 Metern Tiefe und das Rohr zu putzen, und festgestellt, dass da nichts mehr zu retten ist», erklärt Kull. Das Seewasser gelangt über eine Leitung mit 20 Zentimetern Durchmesser, die sich über eine Länge von 300 Meter erstreckt und in 25 Metern Tiefe gelegen ist, ins Wasserwerk. Oswald sagt:

«Im Gemeinderat diskutieren wir, ob wir eine zweite Seeleitung bauen müssen, um die Versorgung langfristig zu sichern.»

Die Kosten für das Projekt schätzt er auf rund 300'000 Franken. Die Bauarbeiten seien anspruchsvoll, weil alles unter Wasser geschieht. Oswald weist auf Leitungsbrüche im Dorf hin: «Statt Leitungen nur zu flicken, ersetzen wir diese. Material im Wert von einer halben Million haben wir schon verbaut. Das Geld dafür haben wir aus einem Spezial-Fonds.»

Die Quaggamuschel Ursprünglich ist die Quaggamuschel im Schwarzen Meer heimisch und wurde vermutlich durch den Schiffsverkehr eingeschleppt. Im Bodensee hat ein Taucher die Quaggamuschel erstmals im Jahr 2016 entdeckt. Die Dreikantmuschel siedelt bis zu einer Tiefe von 80 Meter, vermehrt sich rasant und hat keine natürlichen Feinde. In Uferbereichen können die Muscheln mit blossem Auge an den meisten Steinen unter der Wasseroberfläche beobachtet werden. (kü)

Das Seewasserwerk Berlingen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Seeleitung Berlingen ist rund 120 Jahre alt, das Seewasserwerk wurde um das Jahr 1900 gebaut. Während das Seewasserwerk und die Systeme der Wasserversorgung über die Jahre technisch auf die modernsten Ansprüche nachgerüstet wurden, ist die Leitung im See, die bis zur Seehalde geht, nicht erneuert worden. Um die drohende Gefahr abzuwenden, dass die Seeleitung kollabiert, wurde eine Spezialfirma engagiert. Diese wird mit einem «Molch» die Leitung zuerst auf ihre Dichte prüfen und versucht danach, die Beschichtungen rauszuputzen. «Wir haben keine Sicherheit, ob das auch funktioniert», sagt Oswald und ergänzt:

«Die Quaggamuscheln machen nur Ärger, Probleme und verursachen hohe Kosten.»

Eine neue Leitung draussen im See sei also nötig. Ab See werden pro Tag zirka 250 Kubik Wasser für Berlingen ins System gepumpt und ab den zwei Quellen 60 bis 70 Kubik ins Reservoir eingeleitet. Seewasser wird nur nachts angepumpt, um Stromkosten zu sparen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen