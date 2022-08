Wettpflüger Ueli Hagen aus Hüttwilen erfolgreich an SM

Landwirtschaft Wettpflüger Ueli Hagen aus Hüttwilen verpasst an der Schweizer Meisterschaft das Podest ganz knapp In Otelfingen im Zürcher Unterland fanden am Wochenende die Zürcher kantonale und die Schweizer Meisterschaften im Wettpflügen statt. Ueli Hagen aus Hüttwilen verpasste zweimal knapp die Medaillenränge. Roland Müller 23.08.2022, 16.10 Uhr

Ueli Hagen auf seinem Traktor. Bild: Roland Müller

In Otelfingen im Zürcher Unterland sind über das vergangene Wochenende die kantonalen und nationalen Pflügermeisterschaften (SM) ausgetragen worden. Nachdem die vorangegangenen Niederschläge für eine Verbesserung der Wettkampfbedingungen auf den Stoppelfeldern beigetragen hatten, wurden am Samstag die Zürcher kantonale und am Sonntag die Schweizer Meisterschaft ausgetragen. An beiden Wettkämpfen nahm auch das Thurgauer Pflügerurgestein Ueli Hagen aus Hüttwilen teil, die er mit einem New-Holland-Schlepper und einem Kverneland-2-Scharpflug bestritt.

Ein Urgestein der Szene: Ueli Hagen. Bild: Roland Müller

Die kantonale Ausscheidung am Samstag nutzte Hagen als wertvolles Training und zeigte im Feld eine Spitzenleistung. Sie wurde von den Experten mit 172 Punkten belohnt und brachte ihm im 18 Teilnehmern zählenden Feld den vierten Rang ein. Am Sonntag bei den Schweizer Meisterschaften lief es ihm wiederum ähnlich gut. Doch die 159 Punkte reichten nun für den fünften Platz. Mit seiner Punktzahl vom Samstag hätte er am Sonntag den dritten Schlussrang belegt. An der SM 2021 in Wigoltingen hatte sich Hagen für die diesjährige WM qualifiziert. So geht er am 21. und 22. September im irischen Ratheniska auf Medaillenjagd.