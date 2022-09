Übersicht Nicht nur in Matzingen, Pfyn und Herdern: Diese Wahlen und Abstimmungen stehen am 25. September im Bezirk Frauenfeld an Nebst den nationalen Vorlagen finden im Bezirk Frauenfeld vereinzelte Gesamterneuerungswahlen und kommunale Abstimmungen statt. Hier gibt's die Übersicht. Samuel Koch Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.00 Uhr

Das Massnahmezentrum Kalchrain auf dem Seerücken liegt zwischen dem Thurtal mit der Hauptstadt Frauenfeld und der Region Untersee und Rhein. Bild: Aylin Erol

Ein mehrmonatiges Spektrum überlässt die Thurgauer Regierung den politischen Gemeinden, um ihre Behörden für die neue Legislatur bis 2027 neu zu bestellen. Das erstmögliche Wahldatum am 25. September nutzen von den 23 Gemeinden im Bezirk Frauenfeld lediglich deren drei, Matzingen, Pfyn und Herdern. Letztere Gemeinde bündelt die Ersatzwahlen an der Urne zusätzlich mit einem Sachgeschäft.

Zwei weitere Ersatzwahlen haben nichts mit Gesamterneuerungswahlen zu tun, sondern sollen personelle Lücken während laufender Legislaturen stopfen. Auf dem Seerücken geht es um eine Nachfolge in der Schulbehörde. Ausserdem befinden alle Stimmberechtigten zwischen Murgtal, Untersee und Paradies über ein Berufsrichteramt am Bezirksgericht Frauenfeld.

Peter Schellenberg, Gemeindepräsident Matzingen. Bild: PD

In der Murgtal-Gemeinde will es Peter Schellenberg (parteilos) nach seiner Wahl ins Gemeindepräsidium 2021 nochmals wissen und kandidiert ebenso für eine weitere Legislatur wie die anderen vier Gemeinderatsmitglieder. Sofern die Stimmberechtigten wollen, ginge der Gemeinderat Matzingen ab 1. Juni 2023 also in derselben Besetzung wie zuletzt in die neue Legislatur über, nebst Schellenberg mit Martina Lehmann und Roger Wegmüller sowie Hanspeter Krähenbühl und Walter Lanz.

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn, hört Ende Legislatur nach 16 Jahren auf. Bild: Samuel Koch

In Pfyn steht zumindest ein Wechsel im Gemeindepräsidium an. Ende Mai hört Jacqueline Müller (parteilos) nach gesamthaft 16 Jahren an der Spitze der politischen Behörde auf. Mit Karin Grossglauser (parteilos) aspiriert eine Kandidatin aus den eigenen Reihen aufs Gemeindepräsidium, politisiert die 45-Jährige doch schon seit drei Jahren im siebenköpfigen Gemeinderat (Ressort Soziales und Gesundheit).

Karin Grossglauser, Gemeinderätin Pfyn und Kandidatin fürs Gemeindepräsidium. Bild: PD

Von den sieben Bisherigen hat nebst Müller auch Gemeinderat Walter Thürig seinen Abschied per Ende Legislatur angekündigt, weshalb mit der Rochade Grossglausers zwei Sitze im Gemeinderat neu zu bestellen sind. Vizegemeindepräsident Hansueli Ott sowie die Gemeinderäte Monika Sonderegger, Roger Knuchel und Mathis Müller treten als Bisherige an. Neu auf einen Gemeinderatssitz spienzeln Thomas Eugster und David Hosmann.

Ulrich Marti, Gemeindepräsident Herdern. Bild: Mathias Frei

Sofern alle das absolute Mehr erreichen, bleibt auch die Behörde von politisch Herdern zumindest für den Start vier weitere Jahre unverändert. Denn für die neue Legislatur stellt sich nicht nur Gemeindepräsident Ulrich Marti (SVP) zur Verfügung, der die Gemeinde mit seinem berühmten Schloss seit 2015 anführt. Sondern auch seine Kolleginnen und Kollegen im fünfköpfigen Gemeinderat Silvia Butti, Thomas Horn, Mario Manhart und Franz Weber wollen es nochmals wissen. Allfällige zweite Wahlgänge in Matzingen, Pfyn und Herdern würden am 27. November über die Bühne gehen.

Nebst den Gesamterneuerungswahlen stimmt Herdern auch über die Revision des Feuerschutzreglements ab, das jenes von 2010 ersetzt. Der Gemeinderat hat in Absprache mit der Feuerschutzkommission und dem Kommando der örtlichen Feuerwehr das Feuerschutzreglement revidiert, inklusive gemeindespezifischen Anforderungen und Bedürfnissen.

Die Primarschulgemeinde Homburg ist seit dem Rücktritt von Thomas Häni aus gesundheitlichen Gründen unvollständig. Für die Vakanz als einziger offizieller Kandidat stellt sich nun bei der Ersatzwahl Samuel Ammann zur Verfügung. Der Vater dreier schulpflichtiger Kinder soll Hänis Erbe als Leiter des Ressorts Liegenschaften bis Ende der schulischen Legislatur bis 2025 antreten.

Daniel Geeler, Kandidat Berufsrichteramt Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: PD

Der Grosse Rat hat Berufsrichterin Irene Herzog (SVP) im Mai zur neuen Thurgauer Oberrichterin gewählt. Ab 1. Oktober wechselt die Hüttwilerin deshalb einen halben Kilometer stadteinwärts. Darum bedarf es am Bezirksgericht einer Ersatzwahl, wofür die SVP mit dem Frauenfelder Staatsanwalt Daniel Geeler den einzigen offiziellen Kandidaten ins Rennen schickt.

40-Millionen-Kredit für Ausbau des Fernwärmenetzes In der Stadt Frauenfeld entscheiden die Stimmberechtigten am 25. September über zwei Kreditvorlagen von gesamthaft 40 Millionen Franken für den Ausbau des Fernwärmenetzes im Kurzdorf und in der Altstadt. Sagt das Volk Ja, sollen die beiden Netzerweiterungen von Thurplus als städtische Werkbetriebe bis ins Jahr 2028 in Betrieb genommen werden. (sko)

