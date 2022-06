Serie: Peter Hausammann ist der typischste Steckborner

Typisch Heimat «Wenn die Probleme weg sind, warten um die Ecke die nächsten»: Peter Hausammann liebt Wein, Sonnenuntergänge und sein Zuhause Steckborn Hans Peter Hausammann ist der typischste Steckborner. Der ehemalige Primarlehrer und Museumsleiter kennt die Stadt in- und auswendig. Er erinnert sich gerne an früher, an die Nähe zu Deutschland und sagt: «Oft fühlen wir uns von Frauenfeld unverstanden.» Sophie Ade Jetzt kommentieren 09.06.2022, 04.20 Uhr

Hans Peter Hausammann aus Steckborn auf dem Weg zum Jochental oberhalb der Stadt mit dem Untersee im Hintergrund. Bild: Belinda Schmid

Wenn das Weinglüstli Hans Peter Hausammann am Abend einmal packt, springt er kurzerhand auf das nächste Schiff und kann im Nu ein Glas in Konstanz geniessen. «An der Lage von Steckborn kann man wirklich nichts aussetzen, wenn so etwas spontan möglich ist.» Damit meint er nicht nur die Nähe zur deutschen Grossstadt, sondern auch die kurze Strecke zum Wald und natürlich dem See. Gleichzeitig sei das Städtchen auch so herrlich unversehrt geblieben. «Das Ambiente, das einen zwischen den alten, dreistöckigen Häusern mit Erkern und Riegelhäusern umgibt, ist ein ganz besonderes», meint der pensionierte Primarlehrer, der einst als Fremdenführer arbeitete. Als Regionalkulturinteressierter und ehemaliger Leiter des Museumsvereins war es ihm ein Leichtes, auch andere von der Geschichte Steckborns zu begeistern.

Bei dieser Begeisterung mithalten können die Weine des Weinguts Lampert. «Zumindest, wenn es nach einer Walliser Delegation geht, die nach einem Besuch bei uns hin und weg von dem Jochentaler war. Und ich schliesse mich da gerne an.» Das sei eine Ausnahme gewesen, denn ansonsten würde das Städtchen am Untersee vor allem mit dem Nähmaschinenhersteller Bernina in Verbindung gebracht werden. Die Firma zählte mit 1000 Arbeitsplätzen einst zu den grössten Arbeitgebern. Heute sind rund 300 übrig geblieben.

«Aber so ist es, wenn sich das Produkt verändert. Jetzt verteilen sich die Steckborner zum Arbeiten in der ganzen Umgebung.»

Das Wappen Steckborns Bild: PD / Jana Breder

Das sei ein deutlicher Kontrast für den 77-Jährigen. Er kann sich noch an die Zeit erinnern, als jeden Morgen ein Schiff voller deutscher Arbeiter in den Hafen einfuhr. Auch wenn das heute nicht mehr so ist, blieb die enge Bindung zu Konstanz. «Genau genommen haben wir länger zu Deutschland als zur Schweiz gehört. Denn bis 1789 hat der Bischof von Konstanz über uns bestimmt.» Diese Vergangenheit habe den Ort geprägt. «Oft fühlen wir uns von Frauenfeld unverstanden und haben das Gefühl, sie begreifen den See nicht.» So würde sich das Sprichwort «Das Wasser verbinde und Land trenne» im Fall Steckborns bewahrheiten. Jedoch treffe es nicht auf die Gemeinden entlang des Seeufers zu:

«Durch die Nähe zum Wasser herrscht bereits ein Grundverständnis und oft teilen wir auch ähnliche Herausforderungen.»

Dazu kommt der zentrale Hafen in Steckborn. «Hier liegen auch unsere Polizei- und Feuerwehrboote, die regelmässig zum Einsatz kommen.»

Eigenes privates Stück Turmhof

Gleich in der Nähe ruht das Wahrzeichen der Steckborner, der Turmhof. Im über 700 Jahre alten Gebäude findet Kultur neben Geschichte Platz. Und mittendrin befand sich Hausammann als einstiger Leiter. Da ihn nun seine Arbeit nicht mehr dorthin führt, holte er sich sein eigenes privates Stück Turmhof. So zieren diverse in Gold gerahmte Abbildungen seine vier Wände. «Was für den Schweizer der Mythen ist, ist für den Steckborner eben der Turmhof.» Seine Faszination dafür ist im Städtchen bekannt und dieser Ruf bescherte ihm bereits den einen oder anderen Auftritt in verschiedenen Sendungen. «Für solche Dinge bin ich gerne eine Anlaufstelle.»

Seit 24 Jahren eine eigene Gemeinde Die ersten Spuren von Bewohnern von Steckborn stammen aus dem Jahr 4300 v. Chr. Inzwischen ist die Einwohnerzahl auf 3915 gestiegen. Trotzdem ist Steckborn eine Stadt, dank dem im Jahr 1313 von Kaiser Heinrich VII verliehenen Stadt‐ und Marktrecht. Steckborn liegt 400 Meter über dem Meer am Südufer des Untersees auf 877 Hektaren. Seit dem Jahr 1998 ist Steckborn eine eigene Gemeinde. Zuvor bildete sie mit Salen-Reutenen, Gündelhart-Hörhausen und Mammern eine Munizipalgemeinde. Gleichzeitig wurde auch das Wappen offiziell: Auf blauem Grund vereint sich der Ring aus einem früheren Stadtwappen mit den Stäben des Familienwappens der Labharts. (soa)

Auch was Geheimtipps zum schönsten Sonnenuntergang betrifft, weiss Hausammann zu helfen. «Beim Eichhölzli kann man die Sonne beim Verschmelzen mit dem See beobachten.» Sein Lieblingsplatz – oder viel mehr seine Lieblingsrunde – befindet sich entlang des Waldrandes, wo mehrere Bänkli dazu einladen, den Kopf zu lüften, während die Augen auf dem See ruhen.

«Dort treffe ich auch immer viele Leute, die ich bis heute noch kenne und die mich noch immer grüssen.»

Falscher Eindruck von aussen

Zu erkennen sei das Steckborner Gemüt an seiner Freundlichkeit, Sesshaftigkeit und Friedlichkeit. «Wobei man von aussen, was Letzteres betrifft, einen anderen Eindruck erhalten hat.» Hausammann kann auf die etwas stürmischere Zeit in der Gemeindepolitik jedoch gelassen zurückblicken und meint:

«Jede Gemeinde hat ihre Probleme. Und wenn diese fort sind, warten um die Ecke bereits die nächsten.»

Peter Hausammann, der typischste Steckborner, und im Hintergrund der Untersee. Bild: Belinda Schmid

Doch auch solche Umstände können ihn nicht zum Umzug bewegen. «Seit nun mehr als 40 Jahren wohne ich in der Gemeinde und mich hält zu vieles hier, um zu gehen.» Zu diesem Heimatgefühl trägt vor allem die liebliche Landschaft mit See und die verbreitete Kulturverbundenheit bei. Bei einem Städtchen, welches seit 6000 Jahren bewohnt wird, sei das auch keine Schwierigkeit.

Auch das Sommernachtsfest Ende Juni gehört zu jenen Dingen, die Hausammann in Steckborn halten. Was mit einem gemütlichen Zusammensitzen nach der letzten Turnstunde mit altem Feuerwerk seinen Ursprung fand, ist heute nicht mehr wegzudenken. «Für jeden ist etwas dabei und die Stimmung immer unbezahlbar.» Das Ereignis stopfe das Loch der Light-Fasnacht etwas, doch Hausammann trauert immer noch: «Für diese Zeit kamen auch immer viele von ausserhalb.» Ein Ort, der heute noch Leute aus der ganzen Schweiz anlockt, ist das Phönix-Theater, auf dessen Bühne seit 40 Jahren Tanzaufführungen zu sehen sind. Doch auch ausserhalb dieser Vorstellungen würde sich ein Besuch im Städtli immer lohnen, ist Hausammann überzeugt.

