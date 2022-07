Typisch Heimat Mehr als nur Frösche und Erdbeeren: Darum ist Hansjörg Locher der typischste Hüttlinger Hansjörg Locher hat während seiner Arbeit als Gemeindeschreiber Hüttlingen und seine Bewohnerinnen und Bewohner gut kennen gelernt. Auch geschichtlich ist er bewandt. Obwohl er die Gemeinde schätzt, übt sich der 73-Jährige auch in Kritik. Sophie Ade Jetzt kommentieren 01.07.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Weitsicht: Hansjörg Locher an seinem Lieblingsort oberhalb von Mettendorf. Bild: Reto Martin

Aussteigen auf Gemeindebesitz. Das kann die Gemeinde Hüttlingen behaupten, seit sie den bescheidenen Bahnhof der SBB abgekauft hat. Es gab eine Renovierung, und das Parkieren ist nun gratis. Von diesem Angebot macht auch der Hüttlinger Hansjörg Locher gerne Gebrauch. «Obwohl man sich nicht über die Zugverbindungen beklagen kann, ist man gleichzeitig sehr eingeschränkt ohne Auto.» Denn nur schon zwischen den vier Ortsteilen ist die Distanz beträchtlich. Das wurde auch deutlich, als 1999 der anstehende Zusammenschluss die Vereinheitlichung der Postleitzahl ankündigte.

«Seitens Eschikofen spürte man einen deutlichen Widerstand, weil sie weiterhin zu Müllheim zählen wollten.»

Solche Entwicklungen konnte Locher als langjähriger Gemeindeschreiber gut beobachten. Zur Anstellung sei er rein zufällig gekommen. Als gebürtiger Romanshorner, der zwischenzeitlich in Wallisellen wohnte, wusste er anfänglich nichts über die Gemeinde östlich von Frauenfeld. Doch haben ihm der offene und warme Empfang der Einwohnerschaft auf Anhieb gefallen. Auch die Beziehung zum einstigen Gemeindeammann Berger war besonders. «Anfänglich waren nur wir beide auf der Gemeindeverwaltung, und da kam man um eine enge Zusammenarbeit gar nicht herum.»

Heute arbeiten weder Berger noch Pensionär Locher auf der Gemeinde, doch es gibt noch immer einen ungewöhnlichen Berührungspunkt: Gleich neben dem Lieblingsplatz von Locher befindet sich ein kleiner Unterstand, welcher als Dank für den abgetretenen Gemeindeammann errichtet wurde. Teil des Ausblicks oberhalb von Mettendorf ist die uneingeschränkte Sicht auf das Thurtal.

«Der Platz bittet beinahe darum, hier zu verweilen. Das findet auch die Dorfjugend.»

Ein Ort, wo sich Locher fast noch lieber aufhält, ist der Wald. Hineinführt ihn jedoch nicht nur der reine Genuss, sondern auch der Vorsatz, dem Wald Sorge zu tragen. «Der Forst kommt nicht mehr hinterher, und ausserdem packe ich auch einfach gerne mit an», meint der 73-Jährige. Dies würde ihm vermutlich auch die Mitgliederschaft der Seniorenwandergruppe nachsagen. In seiner Freizeit organisiert Locher nämlich gerne Ausflüge, welche die Gruppe «Aktive Senioren» quer durch die Schweiz führen. Doch auch auf das Lokale fokussiert sich Locher, und so kümmert sich seine Gruppe um die Beförderung der Frösche beim Reckholderweiher. «Bis zu 1500 Frösche und Kröten wollen auf der anderen Seite der Kantonsstrasse laichen, und durch unsere Mithilfe kann die Anzahl der Überlebenden erhöht werden.»

Die Erdbeere als typisches Hüttlinger Produkt

Nebst den Schildern, die vor den überquerenden Fröschen warnen, ziehen aktuell auch andere Tafeln die Aufmerksamkeit auf sich. Darauf werden die Produkte der drei grossen Erdbeerproduzenten angepriesen, die in der Gemeinde so präsent sind, dass sie für Locher beinahe als typisches Produkt durchgehen: «So regionales Obst wirkt vielleicht etwas unspektakulär, stellt aber gleichzeitig einen beachtlichen Luxus dar.» Der grösste Produzent ist der Bauernhof Schaub, dessen Namen auch für seine Glace steht, jedoch nicht viele Arbeitsplätze bietet. «Ausser zwei, drei kleine Ausnahmen, gibt es bei uns firmenmässig nicht viel zu holen. Daher arbeitet die Mehrheit, die in der Gemeinde wohnt, ausserhalb.»

Historische Riegelhäuser und der Löwe der Habsburger Mit ihren 842 Einwohnern rangiert sich die Gemeinde Hüttlingen einwohnermässig auf den hintersten Plätzen des Bezirks Frauenfeld auf. Von der 11,6 Quadratkilometer grossen Fläche, die ins Thurtal eingebettet ist, sind nur rund sieben Prozent besiedelt. Darunter befinden sich in den vier Ortsteilen Hüttlingen, Mettendorf, Eschikofen und Harenwilen viele historische Riegelhäuser. Ebenfalls viel Geschichte kann dem Wappen entnommen werden. Während in der oberen Hälfte der habsburgische Löwe mit den Farben an die einstige Zürcher Herrschaft erinnern soll, macht das Schach der Herren von Glattbrugg selbiges mit jener der Reichenau. (soa)

Das Wappen der Gemeinde Hüttlingen. Bild: PD

Dafür sind in der Gemeinde einige Restaurants und Gasthöfe anzutreffen. Obwohl auch dort laufend abgebaut wird, können sich die Einwohnerinnen und Einwohner noch immer an einer vielfältigen Kulinarik erfreuen. «Theoretisch», sagt Locher. «Aber das Angebot wird durch die leicht konservative Grundhaltung nicht wirklich genutzt. Da ist ein Peruaner eben suspekt.» Locher würde seiner Heimat ausserdem die Adjektive ländlich und strukturschwach zuordnen. So denkt er auch davon, dass die Eigenständigkeit der Gemeinde früher oder später gefährdet sein könnte.

Historisches ist in der Gemeinde rar, jedoch erfüllt die Tradition der 1.-August-Feier die Hüttlinger mit Stolz. Dann trifft sich die Bewohnerschaft oberhalb von Harenwilen zu Feuer, Speis und Trank. «Die Hüttlinger erscheinen zahlreich, und durch meine Arbeit innerhalb der Gemeinde kenne ich auch viele noch.» Besonders gewisse Namen würde man immer hören, da jedes Dorf ein Geschlecht hat, das nicht ausstirbt. «Was in Eschikofen die Wehrlis sind, sind in Mettendorf die Debrunners.» Weniger gut kennt Locher die Neuankömmlinge, die aus erholungstechnischen Gründen in die Agglomeration gefunden haben. Nebst dem Aspekt des Mehrverkehrs würden sie aber auch Kinder bringen, welche die Bedenken an das Überleben der Schule vertreiben.

Was dagegen Sorgen beschert, ist das Thema Finanzen. «Wenn sich andere Gemeinden etwas bei uns abschneiden wollen, dürfen sie gerne bei unseren Schulden ansetzen», meint Locher lachend und fügt an: «Es ist nicht so, dass das Geld in die falschen Dinge investiert wurde, nur stapeln sich die Erneuerungen gerade.» Dazu zählt die Waldstrassensanierung oder die Errichtung der Mehrzweckhallen. Locher sagt:

«Immerhin sind sie aus dem Holz unserer schönen Wälder gebaut.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen