Typisch Heimat: Margrit Arnold aus Warth-Weiningen

Typisch Heimat «Ich mag es, wenn mir alles vertraut ist»: Margrit Arnold freut sich auch in den Ferien auf Warth-Weiningen Margrit Arnold ist durch ihre Arbeit als Lehrerin nach Warth-Weiningen gekommen. Den Traum vom Haus etwas oberhalb des Dorfs hat sie sich erfüllt und schätzt den Blick bis auf die Berge noch immer wie am ersten Tag. Sophie Ade 03.08.2022, 18.30 Uhr

Margrit Arnold lehnt an einem Baum in Warth-Weiningen. Bild: Benjamin Manser

Die Warth-Weininger haben es nicht einfach. Denn sie besitzen gleich zwei einheimische Weine, die sie vor die Qual der Wahl stellen. Regelmässig dieser Entscheidung muss sich auch Margrit Arnold stellen, die bislang weder den Kartäuser noch den Weininger zum persönlichen Favoriten auserkoren hat. «Ich schätze es sehr, dass wir, auch was den Weingenuss betrifft, auf Regionales zurückgreifen können.» Vielen anderen geht es ähnlich, und an Gemeindeveranstaltungen oder Festen werden bevorzugt diese Weine ausgeschenkt.

«Und das Schöne ist ja, wer durch die Rebberge spaziert, kann dem künftigen Wein beim Reifen zusehen.»

Die Füsse tragen die 74-Jährige auch öfters zum Begegnungsplatz, welcher sich zwischen den zwei Gemeindeteilen befindet. Dort leistet eine prächtige Linde einer Brunnenskulptur Gesellschaft. Sie birgt die Gravierung beider Gemeindewappen. Dabei richtet sich jenes von Warth nach Weiningen und umgekehrt. Arnold erklärt: «So soll symbolisch an gegenseitiges Verständnis erinnert werden und die Achtung füreinander zum Ausdruck kommen.»

Zwei Bezirke, eine Gemeinde

Diese Achtung war nicht immer selbstverständlich. Der Weg dahin sei ein steiniger und ausdauernder gewesen. «Denn durch die Vergangenheit in zwei verschiedenen Gemeinden und Bezirken hatten wir einen schwierigen Start. Auch nach dem Zusammenschluss der Ortsteile gab es einzelne Warther und Weininger, die nicht sofort Freunde wurden», erzählt Arnold. Heute sei von dieser anfänglichen Skepsis nichts mehr zu spüren. Mitverantwortlich dafür war und ist eine engagierte Behörde. Aber auch die Neuzuzüger sorgten mit ihrer Unvoreingenommenheit dafür, dass über die einstigen Anlaufschwierigkeiten hinweggesehen werden konnte.

Schwarz, weiss und Trauben Für eine gemeinsame politische Gemeinde löste sich 1995 Warth von der Munizipalgemeinde Uesslingen, und Weiningen von jener von Pfyn. Heute gehören nebst den gemeinsamen 821 Hektaren die Weiler Geissel, Weckingen, Nergeten und die Kartause Ittingen sowie 1372 Einwohnerinnen und Einwohner zu Warth-Weiningen. Wie die Geschichte ist auch das Wappen der Gemeinde eng mit der Kartause Ittingen verflochten. Dies spiegelt sich in den Farben schwarz und weiss wider sowie in der Abbildung des Rosts, das Zeichen des Ittinger Kirchpatrons. Auf der anderen Hälfte sprechen die Trauben für den regen Anbau in Weiningen. (soa)

Wegen zu kleinen Klassen und einer fehlenden Turnhalle gingen die beiden Schulgemeinden der politischen Gemeinde voraus. Mit dem Schulzusammenschluss entstand zwischen den beiden Dörfern eine Turnhalle und später ein gemeinsames Schulhaus. «Ich selbst war als Lehrerin mittendrin», erzählt die gebürtige Märstetterin, welche infolge eines Lehrermangels bereits mit 19 Jahren an die Primarschule Weiningen kam. Nach Abschluss der Ausbildung am Seminar Kreuzlingen bekam Margrit Arnold eine Vollzeitstelle angeboten. Während der 16 Jahre, die sie im Schulhaus gewohnt hat, träumte sie von einem Haus am oberen Ende der Gemeinde. Das wurde Wirklichkeit und der Blick auf die Berge zum festen Bestandteil ihres Tages. Immer noch schätzt Margrit Arnold jeden Tag das Privileg dieser Fernsicht, das sie am liebsten von ihrer Terrasse aus geniesst.

«Nebst den Bergen schaue ich mir auch gerne Frauenfeld in der Abendsonne an. Dann sieht es so aus, als würde die Stadt leuchten.»

So ist es nicht verwunderlich, dass sie sich auch während Ferien wieder auf ihr Zuhause freut. «Ich mag es, wenn mir alles vertraut ist. Erst dann habe ich auch das Gefühl, dass ich hierher gehöre.» Dieses Wohlbefinden drückt sich auch in der guten Infrastruktur der Gemeinde aus. Restaurants, gute ÖV-Verbindungen und ein kleiner Dorfladen sind Teil davon.

«Wohlgemerkt ist es der kleinste Volg in der Schweiz. Aber wenn man seine Ansprüche anpasst, klappt das wunderbar.»

Viel individualistisches Denken

Um ihrer Heimat etwas zurückzugeben, bringt sich Arnold in die verschiedensten Belangen der Gemeinde ein. So muss die «Räblus», das Gemeindeblatt, der Korrektur ihres scharfen Blickes standhalten. Aber auch in der Schulbehörde besetzte sie einst einen Sitz und war beim Bau des neuen Schulhauses in der dafür zuständigen Kommission. Nicht zuletzt ist es auch ihr Mann, der früher als Ortsvorsteher von Weiningen und ehemaliger Gemeindepräsident für eine enge Verbindung sorgte. «Für mich selbst kam dieses Amt nie infrage. Es passiv mitzuerleben hat mir ausgereicht», erzählt die vierfache Mutter schmunzelnd. Deswegen kam der Titel als typische Bewohnerin etwas unerwartet.

«Besonders bin ich in keiner Hinsicht. Ich mache einfach mit und zeige Interesse daran, was mit unserer Gemeinde geschieht.»

Dieses Denken fehlt ihr bei den Neuzuzügern. «Viele arbeiten auswärts und sind individualistischer unterwegs. Das drückt sich auch oft in der eher mageren Präsenz an den Gemeindeversammlungen aus.» Das stehe im Gegensatz zur riesigen Bautätigkeit und den Mehrfamilienhäusern, die nur so aus dem Boden spriessen.

Das Wappen von Warth-Weiningen

Wer für einen Bau Steine oder Kies benötigt, kann auf lokales Material zurückgreifen. Infolge des Verlaufs des Ittinger Schotters ist ein grosses Kiesvorkommen vorhanden. «Darum konnten wir stets zu Recht behaupten, dass wir steinreich sind», meint Margrit Arnold vielsagend. Doch nicht nur in dieser Hinsicht verspürt die Gemeinde Reichtum. Mit der Kartause Ittingen steht ein schweizweit bekanntes Kulturdenkmal auf dem Gemeindegebiet und sei mit Hotel, Seminar, Museum, Restaurant und Barockkirche definitiv einen Besuch wert. «Als der Gutsabtrieb damals beinahe am Verfallen war, hätte keiner ahnen können, dass daraus einmal so etwas Schönes wird.» So würde es der Gemeindeslogan, den ihr Mann erfunden hat, auf den Punkt bringen: «Die Gemeinde mit Kultur in der Natur zwischen Seebach und Thur.»

