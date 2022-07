Typisch Heimat «Haben unsere Wurzeln weiterhin hier getränkt»: Warum sich der 91-jährige Peter Kolb trotz vielen Aufenthalten im Ausland im durchgrünten Frauenfeld wohlfühlt Peter Kolb lebt seit seiner Geburt vor 91 Jahren in der Thurgauer Hauptstadt. Auch wenn er viel von der Welt gesehen hat, ist er immer wieder zurückgekommen. Für ihn ist Frauenfeld Heimat, das aus vielen Gründen. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 22.07.2022, 11.30 Uhr

Peter Kolb in seinem Garten in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Die Waldecke beim Schollenholz kennt er wie seine Ehefrau schon seit 87 Jahren: Während seiner Kindheit konnte Peter Kolb von dort aus die gesamte Stadt überblicken. Mittlerweile sei dies nicht mehr so einfach, wie der 91-Jährige erklärt, da es in Frauenfeld mehr Bäume gibt und somit nicht mehr alle Gebäude sichtbar seien. Kolbs Lieblingsort ist der Garten, welcher direkt vor seiner Stubentüre liegt.

Kolb wurde am 7. April 1931 in einem Haus im Quartier Ergaten-Talbach geboren, das gegenüber dem Alterszentrum Park liegt. Er wuchs in Frauenfeld auf, und die Stadt wurde automatisch zu seiner Heimat. Während seiner Jugend habe er fast jede Person im Quartier gekannt. Im erwachsenen Alter kamen wegen seiner beruflichen Karriere immer mehr Bekanntschaften dazu. Kolb erzählt: «Ich kann mich noch daran erinnern, als ich an einem Tag das Telefonbuch nach bekannten Namen durchsuchte und auf über 1000 Leute stiess, die ich kannte.» Ein Grossteil dieser Bekannten ist mittlerweile jedoch weggezogen oder verstorben.

Frauenfeld, Finnland, Ecuador und Tunesien

Nachdem er seine Ausbildung als Architekt an der Höheren Technischen Lehranstalt in Winterthur abgeschlossen hatte, arbeitete er insgesamt 29 Jahre lang als Architekt beim Architekturbüro Kräher und Jenni in Frauenfeld. Das Büro wurde inzwischen von einem anderen Unternehmen übernommen und heisst heute Innoraum AG. Renovationen in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege waren seine Spezialität. Er beteiligte sich zum Beispiel an Erneuerungen von Alters- und Pflegeheimen oder der Frauenfelder Stadtkirche. Durch diese Arbeit lernte Kolb viele Handwerker und Arbeiter der Baukommissionen kennen. Seinem Lebensmotto gemäss, arbeitete der heute 91-Jährige äusserst gerne mit anderen Menschen zusammen.

Obwohl er sich in Frauenfeld zu Hause fühlt, zog es Kolb nach Finnland, wo er anderthalb Jahre lang als Bauzeichner in einem Architekturbüro angestellt war. Anschliessend an das dreijährige Studium in Winterthur reiste er für ein halbes Jahr nach Ecuador und arbeitete dort als Ingenieur bei einem Kollegen, den er in Finnland kennen lernte. 1957 heiratete Kolb seine Frau. Er kennt sie seit Kindesbeinen. Mit seiner Familie lebte er erneut zweieinhalb Jahre in Finnland, wo er in Helsinki Architektur studierte. Ausserdem war er vier Jahre lang in Tunesien, wo er in einer Berufsschule Maurerlehrlinge ausbildete. Während seiner Aufenthalte im Ausland vermisste Kolb seine Heimat nicht, weil seine Eltern und Schwiegereltern noch dort wohnten. Er erklärt:

«Sie haben unsere Wurzeln in Frauenfeld weiterhin getränkt.»

Peter und Doris Kolb im Garten. Sie feierten im Jahr 2017 ihr 60-jähriges Hochzeitsjubiläum. Bild: Andrea Stalder (15.06.2017)

Wenn es um den Titel des typischsten Frauenfelders geht, erfüllt Kolb praktisch alle Bedingungen. Er sagt: «Meine Frau und ich sind hier geboren und blieben, abgesehen von den Auslandsaufenthalten auch sesshaft.» Die Familie Kolb lebte nach altem Muster: Er war berufstätig, sie kümmerte sich um den Haushalt und zog die fünf Kinder gross. Später arbeitete sie als Handarbeitslehrerin in den Primarschulen von Thundorf, Stettfurt und Matzingen. Doris und Peter Kolb sind inzwischen seit über 65 Jahren verheiratet. Sie hoffen, dass sie den 70. Hochzeitstag noch zusammen erleben dürfen.

Nicht nur der Vorort von Zürich

Kolb engagierte sich während zwölf Jahren im Frauenfelder Gemeinderat, in den Vorsteherschaften der Kirchengemeinde sowie der Sekundarschule. Als engagierter Politiker war er Teil der SP Thurgau. Bis heute ist er Mitglied des Vereins Naturfreunde.

«Für einige Leute ist Frauenfeld nur ein Vorort von Winterthur oder Zürich.»

Das fügt Kolb schmunzelnd an. In Wirklichkeit habe die Hauptstadt des Kantons Thurgau jedoch sehr viel mehr zu bieten. Frauenfeld ist für einige Anlässe weit herum bekannt: Von Alteingesessenen wird der Bechtelistag im Januar als der höchste Frauenfelder Feiertag angesehen. Die Stadt ist berühmt für das Pfingstrennen, das Motocrossrennen und das Open Air.

Die Stadt am meisten verändert haben Kolbs Ansicht nach die vielen Baustellen. «Überall werden neue Gebäude gebaut und alte Häuser abgerissen.» Trotzdem sagt er: «Frauenfeld ist eine durchgrünte Stadt. Jedes Quartier hat eine direkte Verbindung ins Land.» Die Gemeinde sei somit der perfekte Ort für den Ruhestand. Er besucht jeweils am Mittwoch den Wochenmarkt an der Promenade, wo er anschliessend einen Kaffee in einem anliegenden Restaurant trinkt.

Die baulichen Veränderungen würden vor allem die Bevölkerungsstruktur betreffen. Die Tradition, einander «Grüezi» zu sagen, sei wegen der Grösse der Stadt fast verschwunden, meint Kolb. Doch die grosse Mehrheit der Leute sei freundlich. «Das hängt vielleicht mit dem Echoprinzip zusammen. Wie man den Menschen begegnet, so begegnen sie einem auch», sagt er lachend. Frauenfeld sei in den letzten Jahren multikultureller geworden, was Kolb sehr positiv sieht.

«Weil die Mitmenschen mit Migrationshintergrund im Durchschnitt jünger sind als Alteingesessene, ist die Gesamtbevölkerung Frauenfelds jünger geworden.»

Vom finanziellen Aspekt her sei die Bevölkerung früher ärmer gewesen. Kolb wuchs während der Kriegszeit auf und kann sich daran erinnern, dass noch nicht alle Häuser an die Kanalisation angeschlossen waren. Zudem waren die Strompreise für heutige Verhältnisse sehr hoch. Was sich nicht verändert habe, sei die allgemeine Beziehung zum Geld. Kolb sagt lachend: «Es ist bis heute noch ein Tabuthema, andere Leute nach dem Lohn oder der Miete zu fragen.»

