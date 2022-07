Feierlustige Turnerinnen und Turner feiern in Neunforn

Turnfest Turnende in Partylaune: In Neunforn feierten die Vereinsmitglieder Am Turnfest Seerücken haben die Turnenden aus dem Thurgau und aus Zürich miteinander gefeiert. Die Organisatoren haben über 2700 Feierlustige erwartet. Christoph Heer 03.07.2022, 16.15 Uhr

Die Turnerinnen und Turner aus Müllheimer- und Pfyner Vereinen sind in Festlaune. Bild: Christoph Heer

Tagsüber turnen, abends Party: Das Turnfest Seerücken in Neunforn. Die Infrastruktur mit den unterschiedlich grossen Festzelten war schon von weitem sichtbar. Nach dem Eindunkeln zeigte sich ein herrlicher Anblick, insbesondere auch dank der Beleuchtungen. Im Partyzelt stieg die Stimmung von Minute zu Minute. Der DJ spielte Ballermannhits und an den Tresen lief es wie geschmiert: Turnen macht nämlich durstig.

«Vor 100 Jahren haben einige mutige, junge Turnende den damaligen Turnverein Wilen gegründet. Und in diesem Jahr brauchte es wiederum viele mutige Turnende, die das 100-Jahre-Jubiläumsfest des mittlerweile zusammengeschlossenen Turnvereins Wilen-Neunforn organisieren.»

Das sagten die Präsidenten des Organisationskomitees, Matthias Hagen und Urs Rubi. Im OK agieren insgesamt 28 Personen, die für 13 Ressorts zuständig sind. Die rund 50 Aktivmitglieder des TV Wilen-Neunforn, mit allen Helfern im Vorder- und Hintergrund, erwarteten nämlich rund 2700 Turnerinnen und Turner sowie ein zahlreiches Publikum, das wie die Turnenden auch, verköstigt und unterhalten werden wollte. Und dieses ehrgeizige Ziel wurde während der drei Tage vollumfänglich erreicht – ein Turnfest der Superlative.

Die Turnenden im Festzelt des Turnfestes. Bild: Christoph Heer

Mit Gästen aus dem Kanton Zürich

Bei einem Turnfest wie diesem in Neunforn spielen Kantonsgrenzen keine Rolle. Denn Turner sind Turner, basta. Zu Gast waren daher unter anderem auch der Turnverein Oberwinterthur, der Turnverein Hettlingen und der Turnverein Wiesendangen. Und auch diese zeigten sich allesamt in Partylaune. Ob im Weinzelt, im Biergarten, an der Bar oder im Festzelt, das Stimmungsbarometer schlug weit nach oben aus. Die Buure Rock Band, das Duo Sarian oder die DJs Yves und Ref JD sorgten für Tanz und Heiterkeit.

Dass das Turnfest Seerücken in Neunforn viel Aufwand benötigt hat, dessen ist sich auch die Präsidentin des Thurgauer Turnverbands TGTV bewusst. «Trotz grosser Planungsunsicherheiten hat das OK nach dem Pandemieunterbruch, in diesem März wieder die Arbeit aufgenommen. Für diese Zuversicht und den Mut, gebührt ihnen ein grosses Lob», sagt Karin König-Ess.