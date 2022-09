Turgi/Frauenfeld In Teppich eingerollte Isabela: Die zwei Komplizen stehen im Thurgau vor Gericht – das müssen Sie über den Fall wissen Am Mittwoch müssen sich die beiden Komplizen im Teppichleichenfall von Zezikon vor Bezirksgericht Frauenfeld verantworten. Hier gibt's vor Prozessauftakt Antworten auf die wichtigsten Fragen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 13.09.2022, 18.00 Uhr

In diesem Waldstück bei Zezikon wurde im Januar 2018 der leblose Körper von Isabela T. gefunden. Bild: Mario Testa (Affeltrangen, 30.01.2018)

Der Fall erschütterte die Menschen weit über die Thurgauer Kantonsgrenzen hinaus. Am 25. Januar 2018 findet ein Waldbesitzer auf seinem Grundstück bei Zezikon in der Gemeinde Affeltrangen den leblosen Körper einer 20-Jährigen, eingewickelt in einem grüngelben Teppich.

Bei der Leiche handelt es sich um Isabela T. aus dem Aargauischen Turgi, die im November 2017 die letzten Stunden ihres Lebens in Thundorf in der Wohnung eines Drogendealers verbrachte. Über zwei Monate suchte ihre Familie vergebens nach ihr, bis zum grausigen Fund und der Gewissheit über den Tod.

Das lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen, weil die Leiche vor dem Fund zu lange unentdeckt im Freien lag. Die Rechtsmedizin fand aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, weshalb die Staatsanwaltschaft die ursprünglichen Vorwürfe der vorsätzlichen Tötung und der Unterlassung der Nothilfe fallenlassen musste. Die Forensiker fanden im Körper von Isabela T. allerdings verschiedene Drogen, weshalb die Justizbehörden den Drogenmix als wahrscheinliche Todesursache taxieren.

Der Ort, wo Isabela T. gestorben ist: damalige Wohnung des Hauptangeklagten. Bild: Andrea Stalder (Thundorf,

06.02.2018)

Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die in vielen Teilen jener vor der ersten Verhandlung im Mai 2021 ähnelt, hat der Hauptbeschuldigte nach dem Tod von Isabela T. einen Freund angerufen, der mit einem weiteren Kollegen umgehend vorbeikam. Nachdem für die drei Männer klar war, dass Isabela T. tot ist, banden sie ihr die Füsse zusammen und rollten den Körper umwickelt von einer Decke in einen Teppich, der mit Paketschnur fixiert wurde. Dann hätten die beiden Komplizen den Leichnam in ihren Range Rover geladen, ihn zum Waldstück bei Zezikon gefahren und ihn dort abgelegt, während der Hauptbeschuldigte Kleider, Handys und andere persönliche Gegenstände von Isabela T. in einem Abfallcontainer entsorgte.

Dank einer speziellen Ermittlungstruppe hat die Kantonspolizei Thurgau im Auftrag der Staatsanwaltschaft bereits wenige Tage nach dem Leichenfund den Hauptbeschuldigten sowie dessen zwei Komplizen verhaftet. Den Hauptangeklagten, ein damals 36-jähriger Holländer mit Wurzeln in Venezuela, spricht das Bezirksgericht Frauenfeld im Mai 2021 wegen Störung der Totenruhe und einer Vergewaltigung an einer 19-Jährigen schuldig, die er im August 2019 in Chur begangen hat. Nebst einer Genugtuung und Schadenersatz an die Eltern von Isabela T. kassiert er eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten sowie einen Landesverweis von zehn Jahren. Die ihm zur Last gelegten Taten im Fall der Teppichleiche hat der Mann im Februar vor Obergericht gestanden. Die Vergewaltigung jedoch streitet er ab. Das Urteil des Obergerichts in dieser Angelegenheit ist noch nicht gefällt.

Der Hauptangeklagte betritt das Bezirksgericht Frauenfeld, wo er zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt wird. Bild: Kevin Roth (Frauenfeld,

10.05.2021)

Bei der Anklage geht es wiederum um die Störung des Totenfriedens, allerdings sitzen dieses Mal die beiden Komplizen vor den Richtern. Die einstigen Freunde des Haupttäters, ein 53-Jähriger aus dem Kanton Zürich und ein 41-Jähriger aus dem Thurgau, waren zwar bereits im vergangenen Jahr Teil der Hauptverhandlung im Mai 2021. Ihre Verteidiger aber beantragten erfolgreich medizinische Abklärungen, um die Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat abzuklären. Diese Abklärung beim älteren Beschuldigten liegt mittlerweile vor, weil er schwer kokain- und alkoholabhängig war. Beim Jüngeren hingegen gab es keinen ernsthaften Grund, «an seiner Schuldfähigkeit zu zweifeln», urteilte das Gericht im Mai 2021. Zudem gibt es eine weitere Beweiserhebung durch das Bezirksgericht, wie Irene Herzog als vorsitzende Richterin sagt.

Nebst der Störung des Totenfriedens müssen sich die beiden Beschuldigten wegen der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. In der damaligen Anklageschrift schreibt die Thurgauer Staatsanwaltschaft detailgetreu, wie sich das Entsorgen der Leiche abgespielt haben soll. Als sie zum Wohnort des Haupttäters zurückgekehrt waren, riefen die Komplizen ein Gastrotaxi, um sich nach Frauenfeld chauffieren zu lassen, weil sich der Lenker des Range Rovers «aufgrund der Geschehnisse ausserstand fühlte, einen Personenwagen zu lenken». Die beiden Komplizen haben über einen längeren Zeitraum Kokain konsumiert. Ausserdem wird einem der beiden Beschuldigten mehrfache Irreführung und Begünstigung zur Last gelegt, weil er gegenüber den Justizbehörden mehrfach den Verdacht vom Haupttäter abzulenken versuchte, um diesen zu entlasten.

Die Fortführung der Hauptverhandlung im Fall Isabela T. gegen die zwei Komplizen beginnt am Mittwoch, 14. September, um 8.30 Uhr im Grossen Gerichtssaal vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Zunächst hält die anwesende Vertretung der Staatsanwaltschaft, ohne den Fall nochmals detailgetreu von vorne auszurollen, ihr Plädoyer. Nach den Erkenntnissen aus der weiteren Beweiserhebung des Gerichts erwartet Berufsrichterin Irene Herzog in einer ihrer letzten Verhandlungen vor dem Wechsel ans Obergericht Reaktionen von den Parteien.

