Treue «Würde alles wieder so machen»: Iris Maurer arbeitet seit 35 Jahren auf der Gemeinde von Felben-Wellhausen Als «Gmeindlerin» durch und durch bezeichnet sich Iris Maurer selbst. Die 54-jährige Frauenfelderin arbeitet seit 35 Jahren in der Gemeindeverwaltung von Felben-Wellhausen. Wie es dazu gekommen ist und was sich seither mit der Digitalisierung alles verändert hat, verrät die langjährige Leiterin der Finanzverwaltung. Anja Kündig 13.10.2022, 16.05 Uhr

Iris Maurer an ihrem Arbeitsplatz bei der Gemeindeverwaltung Felben-Wellhausen. Bild: Donato Caspari

«Die Arbeit auf der Verwaltung widerspiegelt das Leben», sagt Iris Maurer über ihre Arbeit auf der Gemeindeverwaltung. Seit nunmehr 35 Jahren arbeitet die 54-Jährige, die ihre Freizeit gerne auf dem Bike in der Natur verbringt, für die politische Gemeinde Felben-Wellhausen. Im Frühling feierte sie ihr Jubiläum mit einem Apéro und anschliessendem Essen. «Ich hatte ursprünglich nicht vor, so lange hier zu arbeiten. Irgendwie gab es aber immer einen Grund, zu bleiben», sagt Maurer schmunzelnd.

Nach ihrer Lehre bei der Stadtverwaltung Frauenfeld zog es die damals 19-Jährige nach Felben-Wellhausen. «Ich hatte vor, zwei oder drei Jahre zu bleiben, um Berufserfahrung zu sammeln. Dann wurden es zehn und nun 35 Jahre», sagt Maurer lachend. Buchhaltung und Finanzen haben sie schon immer fasziniert.

Felben aus der Vogelperspektive. Bild: Donato Caspari

Auch im Team sei es immer stimmig gewesen, also sei sie geblieben. Zehn Jahre lang Vollzeit in verschiedenen Abteilungen, dann 25 Jahre Teilzeit, den Finanzen blieb sie jedoch in all den Jahren immer treu. «Auf der Gemeinde Felben-Wellhausen bin ich für die gesamte Buchhaltung alleine verantwortlich», erzählt Maurer. Eine Herausforderung, die ihr auch heute noch zusagt. Maurer meint:

«Ich bin eine ‹Gmeindlerin› durch und durch.»

Iris Maurer, Felben-Wellhausen. Bild: Donato Caspari

«Als ich bei der Gemeindeverwaltung in Felben-Wellhausen anfing, gab es eine Wohnpflicht. Ich musste also hierherziehen und dachte nur: ‹Oh mein Gott›», erzählt Maurer, die in Frauenfeld aufwuchs.

Nach anfänglicher Skepsis lernte Maurer aber das ländlichere Leben in unmittelbarer Stadtnähe zu schätzen und baute sich zusammen mit ihrem Mann Marco und den gemeinsamen Kindern Luca und Alessia dort ein Leben auf. Für die Familie sei ihre Arbeit im Wohnort immer stimmig gewesen, sagt Maurer. «Rückblickend würde ich alles wieder so machen.»

Wachsende Herausforderungen im Laufe der Zeit

Im Jahr 1987, als Maurer ihre ersten Erfahrungen auf der Gemeindeverwaltung Felben-Wellhausen machte, war vieles noch ganz anders. «Früher hatte ich auch mit Stellensuchenden und Ziviltrauungen zu tun», erzählt sie. «Zu dieser Zeit wurde vieles noch von Hand berechnet und mit der Schreibmaschine erledigt, was heute durch die Unterstützung der Informatik viel einfacher ist», sagt Maurer.

«Das kann sich heute kaum einer mehr vorstellen.»

Die Digitalisierung habe ihr die Arbeit vereinfacht. «Ich schätze den Fortschritt», meint Maurer. Jede Veränderung habe auch neue Herausforderungen mit sich gebracht. Maurer meint, dies habe ihren Beruf noch spannender gemacht. «In meiner Zeit hier hatten wir zwei Umstellungen im Rechnungslegungsmodell, Informatiksystemwechsel und diverse Gesetzesänderungen. Routinearbeiten sind immer mehr weggefallen», erklärt sie. In ihrem Beruf sei es wichtig, mit der Zeit zu gehen. Spezialisierungen und Weiterbildungen gehören für sie zum Job.

Drohnenbild vom Schlossareal Wellenberg. Bild: Andrea Stalder

Trotz wenig Kundenkontakt immer auf dem neuesten Stand

Maurer behagt die Welt der Finanzbuchhaltung. «In den Finanzen kommt alles zusammen, dadurch setzt man sich zwangsläufig mit den verschiedensten Themen auseinander», sagt Maurer. Es sei spannend, wie die Finanzen die Aufgaben der Gemeinde widerspiegeln. Maurer sagt:

«Ich bin ein Zahlenmensch.»

In der Finanzverwaltung ist Maurer von Zahlen umgeben. Doch nicht nur die Zahlen sind ihr wichtig. «Wir haben hier ein tolles Team. Das macht meine Arbeit noch besser», sagt Maurer. Mit einigen arbeitet die Mutter von zwei erwachsenen Kindern bereits zehn Jahre zusammen. «Iris ist ein absoluter Teamplayer. Mit ihr zu arbeiten, macht Spass», sagt Sandro Maier, der das Steuer- und Kassieramt auf der Verwaltung innehat und sich das Büro mit Maurer teilt.

Bis zur Pensionierung auf der Gemeindeverwaltung Felben-Wellhausen zu arbeiten, kann sich Maurer durchaus vorstellen. «Man weiss aber nie, was das Leben noch alles bereithält.»