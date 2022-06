Thurgau: Frau warnt auf Facebook vor Pferdeschänder in Bonau

Tierquälerei Frau warnt auf Facebook vor Pferdeschänder in Bonau In Bonau soll eine unbekannte Person auf einer Weide ein Pferd geschlagen haben, berichtet eine Frau auf Facebook. Bereits vor rund zwei Wochen wurden drei Stuten im Kanton Zürich misshandelt. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 28.06.2022, 16.30 Uhr

Unbekannte sollen in Bonau ein Pferd mit einem Stock geschlagen haben. (Symbolbild) Bild: Bogdanv/iStockphoto/Getty Images

In einem Facebook-Beitrag vom letzten Samstag warnt eine Frau vor einem Pferdeschänder, der in Bonau in der Gemeinde Wigoltingen unterwegs sein soll. Ihr Pferd sei auf der Weide mit einem Stock verprügelt worden und habe dabei Prellungen und Blutergüsse erlitten. Die Kantonspolizei Thurgau hat Kenntnis von dem Fall, Anzeige hat die Pferdebesitzerin jedoch keine erstattet.