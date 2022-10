Stromversorgung Spart langfristig Kosten: Mit einem Smart-Meter-Projekt wagt politisch Hüttwilen den Schritt in die Zukunft der Stromnetze Die Energiestrategie 2050 des Bundes umsetzen und dabei Netzüberlastungen verhindern: Die Gemeinde Hüttwilen plant, über ein Smart-Meter-Projekt abzustimmen. Das kostet insgesamt 1,2 Millionen Franken, verteilt auf vier Jahre. Anja Kündig 13.10.2022, 04.20 Uhr

Produktion der Landis & Gyr in Zug. Bild: Stefan Kaiser

«Für die einen ein Schrecken, für die Anderen ein spanisches Dorf», sagt der zuständige Hüttwiler Gemeinderat Bruno Kaufmann und meint damit den Begriff Smart-Meter. Unter Smart-Metern versteht man intelligente Zähler, die Daten über Gas, Wasser und Strom empfangen und senden. Hüttwilen will in den nächsten Jahren die gesamte Gemeinde mit solchen Zählern ausrüsten und so der Energiestrategie 2050 des Bundes gerecht werden. «Wir wollen ein sogenanntes ‹Smart-Grid›, ein modernes Stromnetz, das der Gemeinde auf lange Sicht Kosten einspart», meint Kaufmann.