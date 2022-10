Streit «Das zeigt mir, dass ich mit solchen Ideen klar am falschen Ort bin»: Am Altweg soll ein Traulokal entstehen – vom Frauenfelder Stadtrat gibt es dafür aber ein Nein Der Frauenfelder Architekt Gabriel Müller will in seiner historischen Liegenschaft am Altweg 2 ein Traulokal errichten. Das Projekt stösst wegen beeinträchtigter Verkehrssicherheit und fehlender Hindernisfreiheit jedoch auf Ablehnung vom Stadtrat. Nun hat der Architekt Rekurs eingelegt. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.30 Uhr

Gabriel Müller steht gebeugt über die Unterlagen des Baugesuchs im potenziellen Raum für das Traulokal am Altweg 2. Bild: Janine Bollhalder

Hoffnungslos. So beschreibt Gabriel Müller seine aktuelle Stimmung. Grund dafür: Der Architekt will in seiner restaurierten Liegenschaft «Haus Ergaten» am Altweg 2 in Frauenfeld ein Traulokal einrichten. Als Alternative für das amtliche Traulokal, das sich derzeit am Holdertor befindet. Doch von Seiten der Stadt gibt es ein klares Nein auf das eingereichte Baugesuch.

Für Müller ist das negative Feedback unbegreiflich. «Nach den Trauungen am aktuellen Ort sehe ich die Hochzeitsgäste jeweils fast auf dem Kreisel stehen. Hier hätten sie mehr Platz, es ist ein stimmungsvolles Lokal mit einem schönen Vorgarten», sagt er und fügt an:

«Das Traulokal ist auch eine Visitenkarte für Frauenfeld, da ein schöner Raum bestimmt auch externe Hochzeitswillige anlockt.»

Die Idee vom Traulokal hat er gemeinsam mit dem Kanton entwickelt, nachdem die letzte Mieterin nach fast 15 Jahren den Raum verliess. Sie unterrichtete Yoga, Pilates und Zumba. Grund für das Aus: die Pandemie. Müller hat die Mietfläche ausgeschrieben und viele Anfragen erhalten, er nennt ein paar Beispiele: «Kebabimbisse, Coiffeurstudios und Handelsfirmen.» In seinem Haus will er aber keine Gastronomie, das Traulokal erschien ihm daher als die perfekte Lösung.

Der Kanton Thurgau mietet sich mit dem Traulokal am Altweg 2 ein, bestätigt Markus Zahnd, Leiter des kantonalen Informationsdiensts, auf Nachfrage. «Das Traulokal im Holdertor entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der Brautleute und deren Gäste», erklärt er und fügt an: «Im Sommer ist es in den Räumlichkeiten zu heiss, und der Lärm ist eher hoch.»

Fehlende Hindernisfreiheit stösst auf Kritik

Müller habe erst einen Mieterwechsel bei der Bauverwaltung eingegeben, «schliesslich nehmen wir keinerlei baulichen Veränderungen am Haus vor». Das Amt für Hochbau und Stadtplanung der Stadt Frauenfeld forderte nach Bekanntmachung des geplanten Umzugs des Traulokals jedoch die Einreichung eines entsprechenden Baugesuchs. Das sei aufgrund des Planungs- und Baugesetzes notwendig für die Bewilligung einer Zweckänderung von Gewerberäumlichkeiten zum Traulokal, heisst es von der Stadt.

Das habe Müller erstaunt, und er habe anwaltlichen Rat eingeholt. Fazit: Ob für die Änderung vom Yogastudio zum Traulokal ein Baugesuch für eine Zweckänderung eingereicht werden muss, liegt im Ermessen der Bauverwaltung.

«Von diesem Zeitpunkt an hätte ich mit einem Anwalt weitergehen müssen.»

Das sagt Müller rückblickend. Trotzdem habe er sämtliche Unterlagen eingereicht. Stundenlange Arbeit, wie er seufzend sagt. Kritik gab es insbesondere an der Hindernissfreiheit – oder eben Unfreiheit. Da keine baulichen Massnahmen geplant sind, darf Pro Infirmis, die Fachstelle für hindernisfreies Bauen, keinen Prozentsatz an Bauauflagen zur Hindernisfreiheit festlegen. Im Schreiben der Stiftung heisst es:

«Es stellt sich für uns die Frage, wie sinnvoll es ist, solche Räume für eine öffentliche Nutzung wie eben ein Traulokal ohne Anpassungen im Sinne der Hindernisfreiheit in Betrieb zu nehmen.»

Das Haus Ergaten am Altweg 2 von aussen mit der alten Platane. Bild: Janine Bollhalder

Aufgezeigte Möglichkeit als Stein des Anstosses

Die Platane im Vorgarten des Hauses am Altweg 2. Bild: Janine Bollhalder

Während das Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau das Projekt Traulokal bezüglich denkmalpflegerischer Aspekte und unter Bedingungen befürwortet, rät das kantonale Tiefbauamt zur Ablehnung aufgrund der beeinträchtigten Verkehrssicherheit. Grund dafür: Die im Baugesuch aufgeführten drei Parkplätze dort, wo jetzt eine alte Platane steht, die gemäss den Baugesuchsunterlagen entfernt werden würde.

«Die Umnutzung des Vorgartens kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Die Parkierung im Vorgarten war lediglich dazu gedacht, Möglichkeiten zum von der Stadt geforderten Parkplatznachweis aufzuzeigen», sagt Müller. Weshalb dieser Umstand, trotz Rückmeldung, dass dies nur als Option gedacht ist, gewichtet wird, versteht der Architekt nicht.

Der Stadtrat greift die bedrohte Verkehrssicherheit in seiner Ablehnung des Baugesuchs auf, nennt als entscheidenden Grund aber die fehlende Hindernisfreiheit. Im Schreiben heiss es: «Die geplante Nutzungsänderung wäre an sich unproblematisch. Doch wegen der öffentlichen Nutzung sollte das Traulokal nach Auffassung des Stadtrats hindernisfrei zugänglich sein, was indes nicht der Fall wäre.» Eine Aussage, die Müller verwundert:

«Ich habe freiwillig eine portable Rampe für die Überwindung des um einen Tritt höheren Erdgeschosses ins Konzept aufgenommen und festgehalten, dass wir bei Zusage für das Traulokal die zu hohe Türschwelle vom Gang ins Trauzimmer absenken.»

Wie es von der Stadt auf Nachfrage heisst, seien die Lösungsansätze, auch in Rücksprache mit der Fachstelle Pro Infirmis, nicht befriedigend.

«Das Haus Ergaten war ein beliebtes Postkartenmotiv», erzählt Gabriel Müller und dokumentiert das im Gang des Hauses. Bild: Janine Bollhalder

Um das historische Haus jedoch so barrierefrei wie gewünscht zu machen, müsste man den Gewölbekeller rausreissen, wie Müller erklärt, und einen neuen Boden einsetzen. Das will der Architekt nicht. Und er fügt an, dass dies gar nicht möglich wäre, da das Haus unter Denkmalschutz steht – gar unter Bundesschutz.

«Das Haus Ergaten ist über 250 Jahre alt, der Gewölbekeller sogar noch älter.»

Müller hat das Haus vor 13 Jahren in einem desolaten Zustand gekauft und so saniert, dass möglichst viel der historischen Bausubstanz erhalten bleibt. Das sieht man auch im Trauzimmer; ein smaragdgrüner Kachelofen sowie eine Tür aus Walnussholz und eine Stuckdecke zeugen von der Geschichte des Hauses.

Erneute Prüfung durch den Kanton

Die Ablehnung des Baugesuchs hat Müller getroffen. Doch schon aufzugeben, kommt für ihn nicht in Frage. Nach Rücksprache mit den für Trauungen zuständigen Personen des Kantons, hält er am Plan eines Traulokals fest und reichte Rekurs ein. Die Frage, ob das sinnvoll und gewinnbringend ist, kann die Stadt Frauenfeld nicht beantworten, denn: «Die erneute Prüfung des Baugesuchs erfolgt durch den Kanton als unabhängige, übergeordnete Instanz.» Notabene: Der Kanton will sich in Müllers Traulokal einmieten.

Architekt Gabriel Müller mit den Bauunterlagen für das Traulokal, das er sich in seiner Liegenschaft am Altweg 2 wünscht. Bild: Janine Bollhalder

Müller hofft nun auf ein positives Feedback. Doch den Aufwand in Verbindung mit der erteilten Nichtbewilligung bezeichnet er als Schikane:

«Das zeigt mir, dass ich als Architekt, der alte Häuser restauriert und belebt, mit solchen Ideen in Frauenfeld klar am falschen Ort bin.»

Aber auch ohne ein Traulokal hat das Haus Ergaten eine Zukunft: Müller hat bereits ein Projekt im Hinterkopf, das aber relativ weit von einem Traulokals entfernt wäre.

