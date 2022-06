Wagenhausen: Hauptstrasse wird zu Festplatz.

Strassenfest Wenn sich die Hauptstrasse in Wagenhauen zum Festplatz verwandelt Für einmal war die Strasse in Wagenhausen nicht im Besitz der Fahrenden, sondern ein Eldorado, das zum Feiern animierte. Peter Spirig 26.06.2022, 16.45 Uhr

Schneiden das Band durch: Gemeindepräsident Roland Tuchschmid (links) und Gemeinderat Samuel Etzweiler. Bild: Peter Spirig

Am Samstag wurde auf der Hauptstrasse in Wagenhauen ein Strassenfest gefeiert. Anlass war deren Wiedereröffnung, wobei Gemeindepräsident Roland Tuchschmid für die Geduld dankte und erwähnte, dass die Verantwortlichen sich 60-mal trafen und nebst dem Belag auch diverse Werkleitungen auf den neuesten Stand gebracht wurden. Nötig hätten dies vor allem die maroden Wasserleitungen gehabt. Wo es da und dort dringenden Handlungsbedarf gab.

Das erste Mal hat man 2011 über eine Sanierung nachgedacht, ab Sommer 2019 wurden dann die Hemdsärmel nach hinten gestülpt. Die verantwortlichen Fachleute erwähnten, dass die Sanierung schneller hätte durchgezogen werden können – weil aber auch Leitungen saniert wurden, habe das Ganze sich in die Länge gezogen. Zudem müsse man mit dem Anbringen des letzten Belages immer etwas warten. Auch hier wurde die neueste Technik angewendet und ein Flüsterbelag aufgetragen.

Was Neues auch für die Feuerwehr

Bevor sie Strasse am Sonntagmorgen frei gegeben werden konnte, wurde gefeiert, wobei Roland Tuschschmid hoffte, dass die Einwohner der weit verzweigten Gemeinde sich so besser kennen lernen. OK-Chef Thomas Fehr konnte zusammen mit zahlreichen Helferinnen und Helfern und den Vereinen ein Fest für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Beine stellen. Er erwähnte vor dem Fest, Kinder beobachtet zu haben, die freudestrahlend auf dem Bobycar sitzend die Strasse für sich in Beschlag genommen haben.

Dadurch habe er schon vor Festbeginn den Eindruck erhalten, dass man die richtige Wahl an Angeboten getroffen habe. Angeboten wurden nebst einer Festwirtschaft verschiedene Spiel- und Probierangebote für Menschen jeden Alters. Wobei auch die Feuerwehr mit einer Besonderheit aufwarten konnte. Es handelt sich um ein neues Fahrzeug, das kurz zuvor in Empfang genommen werden konnte. Mit dem siebeneinhalb Tonnen schweren Gerät, das mehrere hundert Liter Wasser mit sich führen kann, ist die Wehr nun besser ausgestattet. Thomas Fehr äusserte am Abend, sehr zufrieden zu sein. Zufrieden waren auch die Gäste, wobei deponiert wurde, dass nächstes Jahr wieder ein solches Fest auf die Beine gestellt werden soll.