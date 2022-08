Stiftung Gute Laune nach langer Leidensgeschichte: Gönnerversammlung vom Turmhof Steckborn mit positiver Entwicklung Die Stiftung Turmhof Steckborn ist mit vollem Elan auf Kurs, wie an der ersten Gönnerversammlung seit der Zwangspause bekannt wurde. Margrith Pfister-Kübler 22.08.2022, 04.10 Uhr

Felix Lieberherr, Präsident Max Arnold, Thomas Feurer und Peter Röthlisberger.

Stiftungspräsident Max Arnold begrüsste am Freitagabend die Gönnerinnen und Gönner im Foyer des Turmhofs mit einer Gute-Laune-Macher-Ausstrahlung: «Nach einer coronabedingten Zwangspause von zwei Jahren lassen wir die Tradition der jährlichen Versammlung wieder aufleben.» Gekommen war nur ein kleines Grüppchen, rund ein Dutzend, gemessen an der Gönnertafel im Turmhof-Areal also wenig. Speziell begrüsste Arnold den einstigen Turmhof-Präsidenten Alfred Muggli mit Ehefrau Rosmarie. Der Arzt hat das Turmhof-Schiff durch raue See gesteuert, und in der Nachfolge auch Stiftungspräsident Roger Forrer. Auf die Aufwärmung der langen Leidensgeschichte wurde verzichtet.

Arnold blendete auf die personellen Veränderungen. «Das ist alles auf unserer Website nachzulesen», sagte Arnold. Da fiel eine Zwischenbemerkung:

«Viele Leute lesen alles lieber in der Zeitung.»

Max Arnold, Präsident Stiftung Turmhof. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Aktuell besteht der Stiftungsrat aus Präsident Max Arnold, Vizepräsident Thomas Feurer und den Stiftungsratsmitgliedern Christoph Ullmann, Roland Toleti, Christine Steiger Eggli, Peter Röthlisberger, Ingrid Schwarzer, David Wälti und Sabrina Ulrich.

Alle Wohnungen sind vermietet

Weil Stiftungsrätin Schwarzer krankheitshalber fehlte, informierte Arnold über die Finanzen. «Wir verfügen jetzt über eine gesunde Finanzlage.» Schulden können sukzessive abgebaut werden. Bei der Vermietung der Wohnungen hat die Stiftung den zweijährigen Vertrag mit einer Immobilienverwalterin gekündigt, weil es nicht zufriedenstellend lief. Inzwischen sind unter der Leitung von Stiftungsrat Röthlisberger alle Wohnungen vermietet. Er freute sich:

«Es läuft rund. Der Unterhalt hält sich in Grenzen.»

Acht Wohnungen und zwei Ladenlokale sowie das Museum bringen 240'000 Franken Einnahmen. Die Stiftungsurkunde musste in Details angepasst werden. Die aktualisierte Urkunde beinhaltet neu ein Organisationsreglement mit Pflichtenheft, neu ist ein Entschädigungsreglement. Ausserdem musste das Reglement für die Benützung des Foyers überarbeitet werden. «Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht ESA hat alles bewilligt», sagte Arnold. Eine Delegation wird am Donnerstag, 25. August, nach Steckborn reisen. «Sie zeigten sich beeindruckt von unserem Schaffen», sagte Arnold mit Stolz in der Stimme.

ESA-Delegation kommt an den Untersee

Die Kultur im Turmhof-Bezirk hat sich längst einen guten Ruf erworben. Geschäftsführer Felix Lieberherr hat das Kulturprogramm zusammengestellt. Er sagte: «Unsere Künstler sind begeistert von unseren Lokalitäten.» Auch wird das Foyer für jede Art Nutzer vermietet.