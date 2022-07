Stettfurt Fassadenarbeiten an ewiger Baustelle laufen: Arbeiten auf Schloss Sonnenberg sind nach Zwist wieder in Gange Nachdem Gemeinde und Bauherrin nach einem baupolizeilichen Entzug der Baubewilligung wieder zueinanderfanden, geht es mit den Arbeiten auf dem Schloss Sonnenberg weiter. Samuel Koch 19.07.2022, 16.55 Uhr

Das Schloss Sonnenberg oberhalb von Stettfurt und dessen fast ewige Baustelle. Bild: Reto Martin

Am Sonnenberg herrscht wieder eitel Sonnenschein, dabei trübte vor einem Jahr noch ein Gewitter das Verhältnis zwischen der Gemeinde Stettfurt und dem Besitzer des Schlosses. Wegen der ewigen Baustelle ging der Gemeinderat baupolizeilich gegen die Bauherrin, die Schloss & Gut Sonnenberg AG, vor. «Eine Baubewilligung erlischt, wenn entweder zwei Jahre lang nicht mit den Bauarbeiten begonnen wird oder wenn diese während mehr als eines Jahres unterbrochen sind», erklärte Gemeindepräsident Markus Bürgi damals.

Markus Bürgi, Gemeindepräsident von Stettfurt. Bild: Benjamin Manser

Im Dezember kam dann wieder Bewegung ins Spiel, als sich die Gemeinde mit dem Besitzer des Schlosses, dem Österreicher Christian Baha, fand. Um einen jahrelangen Rechtsstreit zu vermeiden, regelte sie, wie die Renovationsarbeiten fortgesetzt werden.

Optimale und fachgerechte Fassadenarbeiten

Über den aktuellen Stand der Arbeiten am Schloss, dessen erste urkundliche Erwähnung ins 13. Jahrhundert zurückgeht, informierte Bürgi an der Gemeindeversammlung von Mitte Juni. Davor sei das Gerüst am Schloss neu gerichtet worden, damit die Fassadenarbeiten optimal und fachgerecht ausgeführt werden könnten. Dies schreibt der Gemeinderat im aktuellen «A-Z». Die Vorbereitungen zu den Arbeiten an der Fassade seien von der Gemeinde und der kantonalen Denkmalpflege begleitet worden, der Putzaufbau sowie die verwendeten Materialien seien anlässlich verschiedener Ortstermine bemustert worden. Und weiter:

«Es konnte nun ein Aufbau vorgesehen werden, der dem Schloss zugutekommt.»

Für den Gemeinderat erfreulicherweise haben die Arbeiten an der Fassade mittlerweile begonnen. Die Vorbereitungsarbeiten seien grösstenteils abgeschlossen, und an der Nordfassade sei die erste Schicht aufgetragen. Parallel dazu seien Architekt und Bauleitung mit der Bauherrschaft an umfangreichen Abklärungen und Planungsarbeiten beschäftigt. «Es bedarf einer intensiven Planung, damit alle Gewerke berücksichtigt sind», schreibt der Gemeinderat weiter.