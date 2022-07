Jack Rietiker verlässt den Stadtrat Steckborn

Stadtrat Jack Rietiker gibt seinen Rücktritt per Ende Juli bekannt. Grund dafür ist fehlende Zeit. Es ist der sechste Rücktritt aus dem Stadtrat Steckborn während der aktuellen Legislaturperiode. Bis zu Beginn der neuen Amtszeit tagt der Stadtrat sechs- anstatt siebenköpfig. Ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl am 27. November tritt Jonas Füllemann an.

Janine Bollhalder 01.07.2022, 04.45 Uhr