Dreiseenstafette am Hüttwilersee: Ankommen wollen alle

Sport Zwischen Spass und Ambitionen, aber ankommen wollen am Ende alle: Das war die Dreiseenstafette 2022 am Hüttwilersee Bei perfekten äusseren Bedingungen ging am Sonntag die Dreiseenstafette in Hüttwilen über die Bühne. Gewonnen wurde der populäre Ausdaueranlass, der aus Schwimmen, Rennen und Velofahren besteht, vom Team Balu, das etwas über zweieinhalb Stunden benötigte. Christof Lampart 22.08.2022, 14.00 Uhr

Erste Disziplin: Schwimmen im Hüttwilersee. Bild: Christof Lampart

Die vergangenen regnerischen Tage schienen Sportlerinnen und Sportlern erst recht Lust auf Sport im Freien gemacht zu haben. Denn am Sonntag pilgerten schon früh Hunderte zum malerisch gelegenen Startgelände am Hüttwilersee. Sei es, um sich selbst auf die bevorstehenden Strapazen zu Wasser, zu Fuss und auf dem Velo vorzubereiten. Oder einfach auch, um Freundinnen und Freunde anzufeuern. «Nein, das wäre nichts für mich», lacht eine junge Frau.

«Ich warte hier mit meinen Töchtern, bis mein Mann wieder aus dem Wasser kommt, und feuere ihn schon am Start an.»

Gestartet wird in Kategorien, welche «Triathlon Overall Olympic», «Viertelmarathon» oder eben «Stafette» heissen und denen allen gemeinsam ist, dass der Schweiss bei den Athletinnen und Athleten eher früher als später tüchtig fliessen wird – auch wenn der Sprung ins Wasser erstmals automatisch für erfrischende Kühle sorgt.

Mit ganz unterschiedlichen Ambitionen am Start

Warum sich einige Teams Namen wie «Keine Ahnung», «The Mighty Squirrels», «#Seckelteam» oder «Und scho wieder mir 4» gegeben haben, lässt sich nur erahnen. Klar ersichtlich wird jedoch schon beim Start, dass nicht alle gedenken, die gleiche sportliche Intensität an den Tag zu legen. Während die ersten mit mächtigen Crawlzügen durchs kühle Nass pflügen, sind andere erst dabei, sich gemütlich ins Wasser gleiten zu lassen. Für manche ist das Mitmachen alles. Kommt Zeit, kommt Zieleinlauf.

Aus dem Wasser auf die Laufstrecke. Bild: Christof Lampart

Und das ist gut so. Denn vom kollegialen Mit- und Nebeneinander von ambitionierten Amateuren und Once-in-a-year-Athleten lebt ein Event wie die Dreiseenstafette. Da werden nicht nur die Schnellsten des Tages bejubelt wie etwa Jan Walter aus Lenggenwil, welcher in zwei Stunden, neun Minuten und 39 Sekunden die olympische Distanz hinter sich bringt und sich so gegen Richard Lustenberger aus Frauenfeld durchsetzt, der weniger als eine Minute auf seinen Kontrahenten verliert.

Bilder für die Ewigkeit

Und dann geht's weiter mit dem Velo. Bild: Christof Lampart

Auf der Passerelle, welche die Renn- und Laufbahn überspannt und es den Besucherinnen und Besuchern erlaubt, ohne Kollisionsrisiko mit den Startenden vom Anmelde- und Schwimmstartbereich zu gelangen, finden sich immer mehr Männer und Frauen mit Smartphones ein. Fotozeit ist angesagt.

«Das gehört für mich schon seit Jahren dazu, dass ich meine Freunde, die hier mitmachen, fotografiere.»

Und was, wenn ein Kollege einen ganz flotten Endspurt hinlegt? «Dann würde ich natürlich in den Videomodus schalten, aber so weit wird es sicher nicht kommen. Dafür kenne ich meine Kollegen zu gut», lacht der Mann.