Sport Zwischen 8,8 und 110 Kilometern: Dutzende treten am Auffahrtsrennen in Diessenhofen in die Pedalen Rund 200 Velofahrerinnen und Velofahrer trafen sich in Diessenhofen zum traditionellen Auffahrtsrennen und für das Gemeindeduell «schweiz.bewegt». Etwas mehr als die Hälfte waren Kinder. Dieter Ritter 27.05.2022, 16.45 Uhr

Junioren bis 19-jährig und Amateure starten gemeinsam zum Hauptrennen über 110 Kilometer. Bild: Dieter Ritter

Start und Ziel waren neben dem Trainingsplatz des FC an der Lettenstrasse. Der Rundkurs am Auffahrtsrennen Diessenhofen führte südlich über das Eichbüel bis zum Dorfrand von Basadingen, dann über Willisdorf zurück, total 4,4 Kilometer. Am Vormittag um 9 Uhr starteten die U17-Junioren und Frauen der Kategorie FB (Frauen bis 19-jährig). Sie fuhren acht Runden, also rund 35 Kilometer. Ab 10.20 Uhr folgten jüngere Teilnehmer in drei Alterskategorien. Kinder bis elfjährig fuhren zwei Runden, die U13 drei und die U15 vier.