Sebastian Schärer aus Berlingen ist Windsurf-Profi

Sport Surfprofi und angehender Sekundarlehrer: Sebastian Schärer aus Berlingen trainiert für Olympia 2024 Der 20-jährige Sebastian Schärer aus Berlingen steht seit rund acht Jahren auf dem Surfbrett. Dabei hat er sich bereits weit an die Spitze gekämpft, sein nächstes Ziel: Olympia 2024 in Paris. Doch nebst dem Surfen gilt es für ihn auch, seine Ausbildung zum Sekundarlehrer zu bewältigen. Janine Bollhalder 13.08.2022, 05.20 Uhr

Der Windsurfer Sebastian Schärer mit einem sogenannten Foil, einem Bestandteil seines Surfbretts. Bild: Benjamin Manser

Es ist die Geschwindigkeit, die Sebastian Schärer am Windsurfen fasziniert. «Als ich zehn Jahre alt war, kaufte mein Vater meinem Bruder Material, um den Sport auszuprobieren», erinnert sich der 20-Jährige. Im Gegensatz zu seinem Bruder war er vom Surfen begeistert – so sehr, dass es heute noch seine grosse Leidenschaft ist. Und Schärer ist erfolgreich in seinem Hobby, Ende Juni holte er den fünften Rang an der Weltmeisterschaft der Windsurfer am Gardasee. Sein grosses Ziel: Olympia 2024 in Paris.

Schärer lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in Berlingen, ideal am See gelegen, wie er erzählt. Der 20-Jährige ist gross, hat blonde Haare und eine kleine Narbe auf der Stirn – «Die stammt aber nicht vom Surfen», sagt er mit einem Lachen. Doch der Surfsport kann gefährlich sein. An den Rennen startet ein Pulk von bis zu 80 Personen gleichzeitig. «Das kann schon eng werden», sagt Schärer. Er habe auch schon einen Zusammenstoss miterlebt und sei im Wasser gelandet. Passiert ist ihm dabei aber nichts. «Schlimme Unfälle geschehen selten», sagt er.

Gardasee, Südfrankreich, Lanzarote

Schärer studiert an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen. Er will Sekundarlehrer werden. Doch wie vereinbart er das Studium und das zeitintensive Hobby? «Ich versuche, möglichst effizient zu arbeiten», sagt er und fügt an: «Man muss halt Prioritäten setzen, überall eine Bestnote zu erreichen, geht nicht.» Für ihn hat natürlich das Surfen Priorität. Dafür darf er auch öfter der Schule fernbleiben. Etwas, wobei ihm die Pandemie entgegenkam. «Vieles lief online, das war praktisch», erzählt er.

Mit seinen Mitschülern und Freunden tauscht er sich nicht oft übers Surfen aus, er will die Aufmerksamkeit nicht. «Sie sind aber schon etwas neidisch, dass ich wegen des Sports oft Zeit am Meer verbringen kann», erzählt Schärer und lacht.

Sebastian Schärer, Windsurfer und angehender Sekundarlehrer. Bild: Benjamin Manser

Gerade habe er mehrere Wochen am Gardasee trainiert, im Winter reise er oft nach Südfrankreich oder Lanzarote. Das Surfen im Meer sei allerdings schwieriger als im See, sagt er. Grund dafür sind die Wellen, die es im See zwar auch gebe, die sich im Meer aufgrund dessen Grösse aber weiter aufbauen können. Dieser Aspekt ist aber auch etwas, das Schärer begeistert:

«Man spürt beim Windsurfen immer wieder aufs Neue, wie mächtig die Natur ist.»

Schärer reist oftmals zusammen mit dem Swiss Sailing Team (SUI). Das Team stellt den Surfern unter anderem Trainer verschiedener Bereiche zur Verfügung und bietet logistische Unterstützung.

Schneller als herkömmliches Surfen: Foil-Surfing Ein Windsurfrennen wie das der Weltmeisterschaft im Gardasee dauert zwei Runden. Die Surferinnen und Surfer müssen um zwei Bojen im Wasser fahren, dabei fahren sie einmal mit und einmal gegen den Wind. Bei olympischen Rennen kommt ein Slalom dazu, was mehrere Richtungsänderungen erfordert. Sebastian Schärer fährt ein sogenanntes Foil-Surfboard. Dabei scheint er über dem Wasser zu schweben. Foils sind vergleichbar mit Flugzeug-Flügeln, nur dass sie durch Wasser anstatt Luft gleiten. Der Auftrieb verhilft dem Brett in die Luft, bis letztlich kein Kontakt mit dem Wasser mehr besteht. Wie Schärer sagt, hat sich der Trend zum Foil-Surfing über die letzten fünf Jahre entwickelt. Hauptsächlich, weil so schneller gefahren werden kann. (jab)

Für Schärer heisst trainieren aber nicht bloss auf dem Brett zu stehen, sondern auch, das Material in bestmöglichem Zustand zu halten und an seiner körperlichen Fitness zu arbeiten. Sport, im Sinne von Fitnessstudio und Joggen, ist auch das, was ihm am ehesten in den Sinn kommt, auf einen Ausgleich zum Surfen angesprochen. «Ich habe schon immer gerne und viel Sport gemacht», erzählt er. Aber eigentlich brauche er keinen Ausgleich zum Surfen, sagt Schärer. Im Gegenteil: Er stehe am liebsten jeden Tag auf dem Brett, selbst im Winter, und würde es nach nur wenigen Tagen Pause vermissen.

