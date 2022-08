Letzter Lauf der Öpfel-Trophy-Serie findet in Eschenz statt

Sport Öpfel-Trophy: Letzte Entscheidungen fallen in Eschenz Nach der Durchführung am zehn Standorten findet am Freitag der letzte Lauf der Öpfel-Trophy in Eschenz statt. Bei der Gemeindewertung sind Hüttwilen und Homburg Titelanwärter. Die Läuferinnen und Läufer werden einzeln, als auch über sämtliche Läufe hinweg gewertet. 29.08.2022, 16.00 Uhr

Kinder und Erwachsene sportlich unterwegs bei der Öpfel-Trophy. Bild: PD

In zehn Thurgauer Dörfern zog die Öpfel-Trophy mehrere tausend Hobbysportler aller Alterskategorien an. Die Serie wird am kommenden Freitag, 2. September, in Eschenz mit dem Schlusslauf beendet. Die Organisatoren von der thurgorienta erwarten nochmals über 800 Läuferinnen und Läufer, die sich in den verwinkelten Gassen der Unterseegemeinde die optimalen Bahnen aussuchen. Die Sportler können mit idealen wettertechnischen Bedingungen rechnen. Für das leibliche Wohl gibt es eine Festwirtschaft und für Unterhaltung sorgt die Musikgesellschaft.

Es gibt nebst den Ranglisten für die einzelnen Wettkämpfe auch eine Gesamtwertung. Dutzende Athleten kämpfen um einen Platz auf diesem Podest. In Eschenz tritt auch der mehrfache OL-Weltmeister Daniel Hubmann an, der als Favorit an den Start gehen wird. In der gleichen Kategorie startet auch Regierungsrat Urs Martin, der als versierter OL-Teilnehmer bestimmt keine Probleme hat, die Posten zu finden. Bei der Wertung der Gemeinden wird es an der Spitze zu einem Duell zwischen Homburg und Hüttwilen kommen. Vorjahressieger Uesslingen-Buch tritt gegen Stettfurt, Steckborn, Wigoltingen und Müllheim an im Kampf um die Bronzemedaille. (red)

Mehr Informationen unter: www.oepfel-trophy.ch