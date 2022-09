Sport Herderner Lauf: «Ich laufe, obschon mein Fuss schmerzt» Der Herderner Lauf hat es in sich, wie sich am Wochenende einmal mehr gezeigt hat. Und genau dieser Herausforderung stellten sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Manuela Olgiati 18.09.2022, 17.30 Uhr

Herderner Lauf 2022, hier starten die Jüngsten das Rennen. Bild: Reto Martin

Sonnenstrahlen, dann bedecken graue Wolken den zuvor blauen Himmel. Viele Läufer sagen hocherfreut: «Das Wetter ist perfekt zum Laufen.»

Mit den Pfüderinnen und Pfüderi beginnt der erste Lauf am Morgen über 180 Meter. Jugendliche legen Distanzen bis 1000 Metern zurück. Die ganze Familie feuert die jungen Läufer an. Am Ziel verteilen die Helfer glänzende Medaillen.

Zahlreiche spontane Anmeldungen

Marc Meili, OK-Chef Bild: Manuela Olgiati

OK-Chef Marc Meili trifft die letzten Vorbereitungen vor dem Waffen- und Volkslauf. Meili ist ein ehemaliger Waffenläufer. Zusammen mit seinen Kollegen hat er den Herderner Lauf auf die Beine gestellt. Meili sagt:

«Wir wollten den Waffenlauf unbedingt in unser Programm aufnehmen.»

Auch diese sechste Ausgabe des Herderner Lauf ist beliebt, denn hier begegnen sich Kinder, Jugendliche, Waffenläufer, Sprinter und Jogger. In ihren Kategorien sind sie am Start. Meili sagt: «Wir hatten erst 200 Anmeldungen.» Stephan Räber vom OK sagt: «Viele Läufer meldeten sich am Samstagmorgen spontan an.»

Verschiedene Läufer aus der Schweiz halten sich auf dem Gelände auf. Ein buntes Miteinander. Erst geht es zur Anmeldung. Wiedersehensfreude unter Sportlern und Kollegen. Vereine mit den meisten Teilnehmern winkt ein Preis. Am Volkslauf nehmen der LSV Frauenfeld und der FC Pfyn teil. Auch die starke Läuferin Nicole Lohri ist Teilnehmerin am Herderner Lauf. Sie sagt:

«Beim Laufen ist das Wetter egal und ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

Eine optimale Route

Das Schulhaus ist Begegnungsort für die 280 Läuferinnen und Läufern aus der ganzen Schweiz. Dort gibt es Stärkung in der Festwirtschaft und Preise an der Rangverkündigung. Beatrice Fankhauser aus dem Kanton Bern kommt seit Beginn nach Herdern. Sie sagt:

«Die Route von zehn Kilometern ist optimal.»

Speaker Erich Walker spricht vom «tollen» Lauf in Herdern. Präzis zeigt die vollelektronische Zeitschaltung die Start- und Endzeiten an. Kurz nach dem Mittag machen sich die 110 Waffenläufer bereit, mit dabei 11 Waffenläuferinnen. Thomas Niethammer schaut auf seinen Fuss und sagt: «Ich laufe, obschon mein Fuss schmerzt.» Spannung auch auf auf den Volkslauf, denn am Start steht mit weiteren Läufern Patrik Wägeli, der Marathonläufer aus Nussbaumen. Hans Eberli, der Vorfahrer auf dem Bike tritt kräftig in die Pedale. Das muss er, denn Eberli sagte:

«Sonst hätte mich der schnellste Läufer noch überholt.»

Wägeli lacht und sagt, dass er es super findet, dass dieser Lauf in der Region stattfindet. Schliesslich ist Herdern auch ein Trainingsort für Spitzenläufer.

Marathonläufer Patrik Wägeli. Bild: Benjamin Manser

Wägeli läuft einen sensationellen Lauf in rund 32 Minuten ins Ziel. Dort wird er als Star gefeiert. Speaker Walker ehrt noch die Waffenläufer: Marc Rodel aus Ettenhausen gewann den Waffenlauf im ersten Rang. Bruno Müller wird für den 250. Waffenlauf gewürdigt, Hanspeter Eigenmann für den 200. und Eduard Käppeli für den 50. Waffenlauf.

Die Ranglisten des Herderner Laufs sind unter www.herderner.ch zu finden.