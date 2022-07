Sommer «Verbot, das nicht durchgesetzt wird»: Im Feldbachareal Steckborn herrscht ein Badeverbot, nur interessiert sich niemand dafür Tausende suchen jeden Sommer Abkühlung im Feldbachareal in Steckborn. Was viele nicht wissen wollen: Dort herrscht grundsätzlich ein Badeverbot. Nur setzt es bisher niemand durch. Deshalb erwägt die Stadt trotz des letzten schweren Unfalls, das Verbot fallen zu lassen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 22.07.2022, 04.10 Uhr

Ein Bub springt mit einem Salto von der Betonmauer in den Untersee. Bild: Ralph Ribi

«Ist es tief genug?», lautet die besorgte Frage. «Ja, du musst nur weit genug rausspringen», antwortet der Kollege. Dieser Dialog spielt sich derzeit unzählige Male im Feldbach Steckborn ab, wo Daheimgebliebene während der Sommerferien in der aktuellen Hitzeperiode mit einem Bad im Untersee dringend notwendige Abkühlung suchen.

Nur läuft der Sprung von der meterhohen Betonmauer ins kühle Nass nicht immer glimpflich ab, wie das Beispiel aus dem August 2020 zeigt. Laut damaliger Polizeimeldung springt ein 27-Jähriger in den See, taucht zunächst nicht wieder auf, muss reanimiert werden. Er überlebt zwar, zieht sich aber so schwere Verletzungen zu, dass er seither querschnittgelähmt ist. So bestätigt es Stadtpräsident Roland Toleti auf Anfrage. Denn die Stadt befindet sich derzeit in rechtlichen Abklärungen zu diesem tragischen Fall.

Pikant: Gemäss mehreren Sicherheitstafeln unter anderem einer bei der Ara Steckborn, beim westlichen Zugang zum Feldbachareal, steht schwarz auf blau:

«Das Baden und Tauchen ist im Hafenareal und entlang der Seemauer zu gefährlich und deshalb verboten.»

Gekennzeichnet ist das Schild, das mit drei Verbotspiktogrammen versehen ist, von der politischen Gemeinde. Anscheinend interessiert das seit Jahren bestehende Badeverbot viele nicht, wie der Besuch des Feldbachareals diese Woche zeigt. Hunderte Badelustige sonnenbaden auf den Wiesen, unterhalten sich und gönnen sich wieder und wieder ein Bad im Untersee, oftmals nicht über die vorhandenen Treppen, sondern mit Sprüngen von der Betonmauer. «Ich bin mit den Füssen am Boden angekommen, ist aber alles okay», sagt ein junger Mann, der soeben ins Wasser gesprungen ist.

Das Schild mit dem Badeverbot. Bild: Samuel Koch

Fallenlassen dank Gutachten vom SLRG

Das Dossier zum Badeverbot im Feldbach liegt derzeit auf dem Pult von Stadtpräsident Toleti, demnächst will er es in den Stadtrat bringen. Problematischer noch als das Baden selbst findet er vor allem das Hineinspringen von der Betonmauer. Bei einer möglichen Aufhebung des Badeverbots stellen sich rechtliche Fragen. Wer haftet im Schadenfall? Toleti sagt:

«De jure gilt noch das Badeverbot, das allerdings nicht durchgesetzt wird.»

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Ralph Ribi

Toleti bezeichnet es als schwierig, das Verbot tatsächlich umzusetzen, zumal das Areal mit seiner riesigen Wiese zum Baden einlade. «Vermutlich bräuchte es dafür einen Polizeieinsatz, denn es ist halt gelebte Praxis, dass dort gebadet wird», meint Toleti. Der Unfall von 2020 veranlasste den seit letztem Dezember amtierenden Stadtpräsidenten, die mögliche Aufhebung des Badeverbots mit speziellen Warntafeln rechtlich zu prüfen. Denn vermutlich kommt nach dem Badeunfall eine Gerichtsverhandlung wegen geltend gemachter Haftungsansprüche auf die Stadt Steckborn zu. Mit den jahrelangen juristischen Streitigkeiten rund um die Summerslide-Rutsche hat das allerdings nichts zu tun.

Aufhebung sicherheitstechnisch mit Auflagen möglich

Zurück zur möglichen Aufhebung eines Badeverbots: Ein Gutachten der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) habe ergeben, dass das Verbot im Feldbach sicherheitstechnisch mit Auflagen fallengelassen werden könnte, führt Toleti aus. Das heisst, dass die Aufhebung eines Badeverbots mit entsprechenden Verbotstafeln für das Hineinspringen von der Mauer möglich sei.

Nur gibt es dazu noch offene Fragen. Die Stadt hat bisher keine Schuldanerkennung für den Verunfallten von 2020 unterzeichnet. Eine Frage ist, ob ein Gericht nachträglich angebrachte Verbotstafeln als Schuldeingeständnis eines Werkmangels einschätzt? Dies scheint laut einem juristischen Gutachten der Stadt mit grosser Wahrscheinlichkeit jedoch nicht so zu sein, meint Toleti, obwohl nie eine Sicherheit dafür bestünde. Zudem könnte man der Stadt bei einem erneuten Unfall auch vorwerfen, nichts getan zu haben. Toleti sagt:

«Wichtig ist, dass nicht wieder jemand verunfallt!»

Bakterielle Prüfung noch ohne Resultate

Vor der Überführung des Geschäfts in den Stadtrat ist aber noch eine weitere Sache nötig: die bakterielle Prüfung vom kantonalen Amt für Umwelt. Die Frage ist, ob das Uferwasser im Feldbachareal wegen der Abwassereinleitung aus der Ara überhaupt als Badewasser geeignet ist, erklärt Toleti und ergänzt:

«Insgesamt prüfe ich also das Geschäft sicherheitsmässig, juristisch und aus hygienischer Sicht.»

Von 1925 bis 1974 stand auf der Feldbachhalbinsel die Kunstseiden AG samt hohem Kamin. Bild: PD/alt-steckborn.ch (Anfang 1950er-Jahre))

Mit dem Feldbachareal, das seit 2012 im kantonalen Kataster der belasteten Standorte eingetragen ist, habe das überhaupt nichts zu tun, erklärt Toleti. Vor Jahren fanden auf Anweisung des kantonalen Amtes für Umwelt Bohrungen statt, um den Boden im Feldbach auf Fremdstoffe und chemische Belastungen zu prüfen. Damals hiess es aber gleichwohl, dass diese für den Menschen keine Gefahr darstellen würden.

Sobald die Resultate der bakteriellen Prüfung aus Frauenfeld in Steckborn eingetroffen sind, will Toleti den Stadtrat und die Bevölkerung informieren.

