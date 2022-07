Thurgauer Sommerschwingfest hat in Steckborn stattgefunden

Schwingen Sohn besiegt Vater: Sommerschwingfest in Steckborn war ein Erfolg für den Schwingklub Ottenberg Am Sonntag hat das Thurgauer Sommerschwingfest in Steckborn stattgefunden. 53 Schwinger traten an, den Sieg holte sich Thomas Burkhalter aus Homburg vom Schwingklub Ottenberg. Er platzierte sich damit vor seinem Vater, Stefan Burkhalter. Judith Meyer 04.07.2022, 16.05 Uhr

Die Schwinger beim Wettkampf im Sägemehl. Bild: Judith Meyer

Im Städtchen am Untersee ist die Wiese neben dem Fussballplatz Emmig zum Schwing- und Festplatz umfunktioniert worden. Am Sonntag fand dort das Thurgauer Sommerschwingfest statt. Ländler empfing die Gäste – die Musik stimmte, das heisse Wetter weniger. Wer Abkühlung brauchte, der suchte sich den noch so kleinsten Schattenwurf oder verzog sich in das Verpflegungszelt.

Rund 53 Schwinger zeigten den Besuchern in Steckborn die Kunst des Freistilschwingens auf den Sägemehlringen in sechs Gängen. Das Anschwingen fand bereits morgens um 8 Uhr statt. Die verbleibenden Gänge verteilten sich dann über den Mittag bis hin zum Ausstich am späten Nachmittag. Wer in den Pausen sich verpflegen wollte, für den gab es traditionelle Speisen wie Stumpe, Steak oder Bratwurst, kühles Bier dazu oder Wasser und zum Nachgang Kuchen oder Chilbi-Zuckerwatte für die Kleinsten.

Junge Schwinger üben sich im Sägemehl

Jung und Alt tummelte sich auf dem Festplatz und genoss die Vorführung des urigen Nationalsportes. Zwischen den Gängen gab es Pausen, in welchen sich die Athleten ausruhen oder abkühlen konnten. Danach stiegen sie wieder topmotiviert in die Zwilchhose und wärmten sich mit allerlei Turnübungen auf, sodass die Verletzungsgefahr gering gehalten werden konnte. Bei den Jungschwingern hörte man ab und an noch den gerufenen Ratschlag eines Vaters, dennoch floss die eine oder andere Träne – zärtlicher Trost war in diesen Momenten wertvoll.

Auch die jungen Schwinger messen sich. Bild: Judith Meyer

Doch die tapferen Jungschwinger standen den gewachsenen Männern in nichts nach. Sie kämpften ebenso motiviert und beharrlich. Den Sieg durfte bei diesem Schwingfest der 19-jährige Thomas Burkhalter aus Homburg vom Schwingklub Ottenberg mit 58,50 Punkten erringen. Burkhalter toppte somit den altgedienten eidgenössischen Kranzschwinger und eigenen Vater – Stefan Burkhalter. Dieser verliess mit 57,50 Punkten das Sägemehl.

Noch vor zwei Jahren behielt der Senior die Oberhand über den Junior. Bemerkenswert war nicht nur dieser Sieg, sondern auch, dass die ersten drei Ränge ausschliesslich von Schwingern des Schwingklubs Ottenberg eingeholt werden konnten. Den zweiten Platz belegte Mario Schneider aus Rothenhausen mit 58,25 Punkten und auf dem dritten Platz, zusammen mit Stefan Burkhalter, platzierte sich Marco Oettli aus Bussnang mit ebenfalls 57,50.