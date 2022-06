Balterswil: NOS-Stübli ist Vergangenheit

Schwingen Das NOS-Stübli in Balterswil ist Vergangenheit Kaum begonnen – auch schon wieder vorbei. Vom 5. Bis 26. Juni betrieb der Damenturnverein Balterswil das NOS Stübli anlässlich des Schwingfestes. 28.06.2022, 16.15 Uhr

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher im NOS-Stübli in Balterswil. Bild: PD

An fünf Abenden fanden im NOS-Stübli in Balterswil Privatanlässe statt, bei denen die Gäste mit einem Catering versorgt wurden. Die Turnerinnen des Damenturnverein Balterswil waren diesen Sommer nebst den sportlichen Aktivitäten auch mit dem Kochen, Servieren, und Abwaschen gefordert.

Und auch der lang ersehnte Festtag brachte mit sich, was er versprach: eine grosse Menschenmasse, sommerliche Temperaturen und gute Stimmung. Am allerletzten Stübli-Tag hiess für den Damenturnverein die Arbeitsschuhe nochmals enger zu schnüren um die Besucherinnen und Besucher zu verpflegen. An diesem besonderen Tag wurde den Gästen nebst bewährten Flammkuchen und Pommes ein Schwinger-Plättli mit Salsiz und Käse serviert.

Ausgehend von der Kernidee einer Holzhütte im Beizenbetrieb von Regi Räbsamen, Riccarda Thalmann, Sandra Bangerter und Sonja Schär wurde durch die Mithilfe vieler fleissiger Hände eine unvergessliche Stübli-Zeit. (red)