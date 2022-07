Lebensnah: Dorfschule Berlingen startet Projekt Avanti

Schule Zu Besuch beim Gemeindepräsidenten: Dorfschule Berlingen lanciert Projekt Avanti Theorie und Praxis verbinden: Die Kinder der Dorfschule Berlingen beginnen im neuen Schuljahr das Projekt Avanti. Dabei gibt es oftmals Unterricht ausserhalb der Schule und einen Einblick in verschiedene Berufe, etwa die des Gemeindepräsidenten oder des Winzers. Janine Bollhalder 27.07.2022, 11.30 Uhr

Die Berlinger Kinder, wie diese an der Chilbi, erleben ab dem kommenden Schuljahr Unterricht mit dem Projekt Avanti. Bild: Andrea Stalder (22.07.2018)

Die Kinder in Berlingen starten in rund zweieinhalb Wochen in ein neues Schuljahr mit einer Veränderung. Die Dorfschule hat das lokale Projekt Avanti lanciert. Schulpräsidentin Jolanda Lenherr fasst zusammen, um was es bei diesem Vorhaben geht: «Die Freude am lebenslangen Lernen, an der Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie die Entwicklung eigenständiger und kreativer Denkweisen soll gefördert werden.»

Jolanda Lenherr, Schulpräsidentin Berlingen. Bild: PD

Ab Mitte August profitieren 59 Schülerinnen und Schüler einer Basis- und einer Primarstufe vom neuen Angebot. Bei «Avanti» geht es darum, Theorie und Praxis zu verbinden. Die Kinder verlassen also regelmässig das Schulzimmer, oftmals auch in altersdurchmischten Gruppen. Der Projektunterricht findet wöchentlich in Halbklassen statt. Lenherr erklärt:

«Steht im Natur-, Mensch- und Gesellschaftsunterricht beispielsweise das Thema an, wer an der Spitze einer Gemeinde steht, geht die Klasse auf Besuch ins Gemeindehaus.»

Vor Ort lernen die Schülerinnen und Schüler die Arbeit auf der Gemeindeverwaltung kennen und können Fragen an Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen. Diese Einblicke in verschiedene Berufe können sich durchaus vorteilhaft bezüglich der Berufswahl auswirken, die Schulpräsidentin gibt allerdings zu bedenken, dass dieser Schritt dann vertieft in der Oberstufe in Angriff genommen wird.»

Bezug zum realen Leben

Der Dorfschule sei es bereits bis anhin wichtig gewesen, mit der Bevölkerung und ansässigen Betrieben in Kontakt zu stehen, sagt Lenherr. So besuchen die Schülerinnen und Schüler regelmässig die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohn- und Pflegeheims Tertianum Neutal, etwa zu einem Singnachmittag. Für die Zukunft stellt sich die Schulpräsidentin vor, dass die Kinder beispielsweise lokale Winzer besuchen. «So lernen sie Verschiedenes über das Anpflanzen und die Pflege von Reben, verschiedene Traubensorten, Schädlinge und Nützlinge im Rebbau, das Keltern von Wein und was mit den entstehenden Abfallprodukten passiert.»

Es ist der Schule wichtig, das Projekt mit Bezug zum realen Leben zu verbinden, sagt Lenherr. So gibt es zwar keinen typischen Kochunterricht, aber die Kinder lernen beispielsweise, wie man Pizzateig herstellt und damit ein Schlagenbrot macht, welches dann über dem selbst gemachten Feuer zubereitet wird. Sie betont aber, dass dies nur ein Beispiel ist. Denn die Gestaltung der ausserschulischen Lerninhalte liegt beim Lehrerteam.

«Avanti» ist ein im Dorf am Untersee einzigartiges Projekt. Es ist vom kantonalen Amt für Volksschule bewilligt und wird während der ersten dreier Jahre finanziell unterstützt. «Als kleinste Thurgauer Primarschule sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen, um ein solches Vorhaben umsetzen zu können», sagt Lenherr. Die Fördergelder werden für den zusätzlichen Personal- und Sachaufwand verwendet. Die restlichen Kosten trägt die Gemeinde selbst. Neue Stellen werden nicht geschaffen, aber die ausserschulischen Unterrichtseinheiten müssen teilweise von zusätzlichen Personen begleitet werden. Wenn «Avanti» erfolgreich verläuft, wird das Projekt nach den ersten drei Jahren in den Regelbetrieb übernommen.