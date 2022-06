Schule Manege frei für Schulzirkus Steckborn: Kindergärtler und Primarschüler zaubern im Zirkus Bengalo Programm auf die Bühne Die Kindergartenkinder und Primarschülerinnen und -schüler der ersten bis vierten Klassen kamen vor den Ferien in den Genuss einer ganz besonderen Projektwoche: Der Zirkus Bengalo gastierte für eine Woche auf der Seeschulhauswiese und stellte in Zusammenarbeit mit dem Elternrat und den Mitarbeitenden der Primarschule Steckborn für die rund 200 Kinder ein Zirkusprogramm auf die Beine. 02.06.2022, 04.10 Uhr

Applauspose nach einer gelungenen Aufführung. Bild: PD/Biliana Peneva

Spannung und Vorfreude lagen in der Luft, als die Kinder der Primarschule Steckborn in Begleitung ihrer Eltern beim Zirkus Bengalo zur Premiere eintrafen. Die ganze Woche zuvor hatten sie mit den Lehrpersonen und Unterrichtsassistenten ihr Programm geübt, neue Kunststücke gelernt und die Abläufe einstudiert. Nun aber galt es ernst: Das Zirkuszelt füllte sich mit neugierigen Zuschauerinnen und Zuschauern, und bei dem einen oder anderen Kind stieg die Nervosität.

Eröffnet wurde die Vorstellung vom Zirkusclown, der die Gäste mit viel Charme begrüsste. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Grosse und kleine Kinder balancierten gekonnt auf Fässern und auf Kugeln. Balance war aber auch bei der Menschenpyramide sowie den Leiter-Akrobaten gefragt. Ein starker Auftritt bot die grosse Gruppe mit den Diabolos, welche allem Anschein nach auch in ihrer Freizeit geübt hatten, um eine solch professionelle Darbietung zu zeigen.

Verschwundene Würfel und hervorgezauberte Küchlein

Dazwischen überraschten die Zauberer die Zuschauer, indem sie einen Würfel verschwinden liessen oder Küchlein hervorzauberten. Und die Clowns sorgten für den Spass. Aber auch die Fass- und Trampolinspringer, Hula-Hoop-Artisten und Trapezkünstler begeisterten das Publikum mit ihren Kunststücken.

Schüler tanzen mit Hula-Hoop-Reifen. Bild: PD/Biliana Peneva

Die Gruppen wurden jeweils mit frenetischem Applaus belohnt, die Stimmung im Zelt war bombastisch. Dieses Zirkusprojekt hat sowohl bei den Mitwirkenden als auch den Zuschauern für grosse Begeisterung und Freude gesorgt und wird wohl für viele ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Ein grosses Dankeschön der Primarschule Steckborn geht an alle Helferinnen und Helfer, insbesondere auch an den Elternrat, der aus dem Erlös des Fitness-Days das Projekt mitfinanziert und mit den Fünft- und Sechstklässlern in der Pause für das leibliche Wohl sorgte. (red)