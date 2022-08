Mammern: Schule braucht Land, Kirche will nicht

Schule Es ist kompliziert: Die Bevölkerung muss nun Entscheidungen zur Schulraumerweiterung Mammern treffen Die Schule Mammern braucht mehr Platz und will sich vergrössern. Das einzige Stück Land in der Nähe gehört der evangelischen Kirche. Doch diese will nicht, dass auf ihrer Parzelle zusätzliche Hochbauten erstellt werden. Trotz vieler Gespräche, konnte noch kein Konsens zwischen Schulbehörde, Gemeinde und Kirchenvorsteherschaft gefunden werden. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Die Schule und die evangelische Kirche in Mammern liegen nebeneinander. Bezüglich der Schulraumerweiterung sorgt das für Diskussionsstoff. Bild: Andrea Stalder (23. Februar 2021)

Viele Kinder, wenig Platz und keine Entscheidung – in Bezug auf die Schulraumerweiterung Mammerns herrscht bislang grosse Unklarheit. Das soll sich nun ändern: An der Gemeindeversammlung vom 23. September wird der Kreditantrag für einen Architekturwettbewerb gestellt. Am 28. September gibt es eine Informationsveranstaltung. Die Schulbehörde und Ueli Wepfer berichten über weitere Erkenntnisse, präsentieren Studienvarianten und erklären den Ablauf des Wettbewerbs erklärt.

Wenn bald eine Lösung gefunden wird, kann in etwa fünf Jahren mit einem fertigen Schulhaus gerechnet werden. «Bis dahin müssen wir noch Übergangslösungen finden», sagt Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel. Derzeit prüft die Schulbehörde einen Container als kurzfristige Lösung für das Lehrerzimmer, denn aktuell wird dafür ein Gruppenraum im Schulhaus verwendet, was wiederum Platz wegnimmt. Die Container sind aber keine Alternative zu einer baulichen Erweiterung, stellt sie klar. «Wir möchten keine Spitzen an Schülerzahlen abfangen, sondern eine langfristige, vernünftige Lösung finden.»

Für die Schulbehörde und Mitarbeitenden der Schule wäre es ideal, wenn der Architekturwettbewerb bald lanciert werden könnte, und damit den Bauprozess ins Rollen bringe, sagt Ribi Bichsel. Die Zeit sei reif dafür: «Es fehlt der Schule an Raum. Die Lehrpersonen sind schon seit längerer Zeit am Improvisieren und müssen viel Flexibilität zeigen.»

Für einen Aufbewahrungsraum der Schule, der teilweise auf dem Land der Kirche steht, haben die Kirchbürger ein Überbaurecht für die Schule genehmigt. Das Nutzungsrecht bezieht sich auf den Spielplatz neben der Basisstufe, der sich auf dem Land der Kirche befindet.

Vor sieben Jahren ist eine energetische Sanierung gemacht worden. Die Dämmungen der Decken wurden ersetzt sowie die Fenster. Die Dämmung und Sanierung des Daches wurden vom Souverän abgewiesen.

Monika Ribi Bichsel, Schulpräsidentin Mammern. Bild: PD

Innert zehn Jahren stieg die Anzahl Kinder von 47 auf 65 – weiteres Wachstum ist prognostiziert, da zunehmend Überbauungen in Mammern entstehen. «Ausserdem ändert sich die Form des Unterrichts laufend», erklärt Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel. Wo früher primär Frontalunterricht abgehalten wurde, wird heute mehr projektbezogen und handlungsorientiert gelernt. «Das bedeutet, dass Räumlichkeiten für Werkstätten, Mittagstisch und ähnliches zur Verfügung gestellt werden müssen.» Ausserdem verhindert die starre Struktur des jetzigen Schulhauses eine flexible Nutzung der Räume.

Im Juni gibt es Diskussion zu den Bedürfnissen der Schule Mammern mit Schulbehörde und -leitung, Lehrern, Gemeinderat, Eltern, Vereinen, Spielgruppe, evangelischer Kirche, Klinik Schloss Mammern und dem Architekten Donatus Lauener. Lauener ist als ortsansässiger und -kundiger Architekt von der Schulbehörde für das Projekt angefragt worden.

Im September hat sich der Gemeinderat zum Thema Schulraum im Zusammenhang mit der Infrastruktur der Gemeinde und dem Zusammenleben im Dorf beraten. An dieser Strategietagung ist das Thema Schulraumerweiterung als strategisch wichtig erklärt worden. Die Themen sind an einem zweiten Arbeitstag im November vertieft worden.

Im Februar erteilte die Gemeinde den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie an Architekt Donatus Lauener.

Donatus Lauener, Architekt. Bild: Donato Caspari

Im Zeitraum zwischen August und September sind die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie dem Gemeinderat sowie der Schulbehörde und Baukommission präsentiert worden. Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass für eine sinnvolle und zukunftsweisende Erweiterung der Schule die eigenen Landreserven zu knapp sind. Mit einer Grenzbereinigung oder einer weiteren Nutzungsrechtsvereinbarung würde sich der Spielraum der Schule verbessern. Daher sucht die Schulbehörde seit Sommer das Gespräch mit der Kirchenvorsteherschaft. In dieser Phase sind auch die Eltern und die Öffentlichkeit informiert worden.

Der Gemeinderat entschied im Oktober in Absprache mit der Schulbehörde, für die Schulraumerweiterung einen Architekturwettbewerb zu lancieren – dafür soll 2022 ein Kreditantrag gestellt werden.

An einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung im März wird der Antrag gestellt, über das Anliegen der Schulraumerweiterung abzustimmen. Zwischen Schulbehörde und Kirchenvorsteherschaft findet ein Gespräch statt, mit der Erkenntnis, dass für die Veräusserung von unbeweglichem Vermögen der Kirchenrat der evangelischen Landeskirche beigezogen werden muss. Die Kirchenvorsteherschaft stellte eine Prüfung des Anliegens bis Ende Mai 2022 in Aussicht.

Rolf Meier, Präsident Kirchenvorsteherrschaft Mammern. Bild: PD

Wie Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel erklärt, ist in der Stellungnahme des Kirchenrats zu lesen, dass eine Genehmigung für einen Landabtausch oder -verkauf nicht erteilt werde, sollten zusätzliche Hochbauten auf der Landparzelle der Kirche entstehen.

Die Bürger von Mammern haben im April einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, dass der Pausenplatz inklusive Fussballplatz nicht in den Planungsperimeter für den Architekturwettbewerb aufgenommen werden darf. Die Möglichkeit eines Abbruchs bestehender Gebäude dürfe nicht ausgeschlossen werden. Daraufhin trafen sich Antragssteller, Kirchenvorsteherschaft, Schulbehörde und Gemeindepräsidentin zu einem runden Tisch. Mit dabei war Ueli Wepfer von der Firma Plankultur, der das Projekt Schulraumerweiterung im Planungsprozess und Wettbewerb unterstützt.

Es fand beim Treffen zwar eine Annäherung statt, aber es wurde kein abschliessender Konsens gefunden. Wie Schulpräsidentin Ribi Bichsel sagt, erschien es sinnvoll, die Machbarkeitsstudie mit den gewonnenen Erkenntnissen zu ergänzen. Die Erheblichkeit des Antrags aus der Bevölkerung wurde dann an der Gemeindeversammlung im Juni abgelehnt.

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Mai zuvor hat das Stimmvolk über zwei Anträge befunden. Über jenen der Schulbehörde mit einer Forderung nach einem grösseren Perimeter für den Architekturwettbewerb und über den Gegenvorschlag der Kirchenvorsteherschaft, der sich an der Tendenzaussage des Kirchenrats orientierte. Beide Anträge wurden vom Souverän angenommen.

