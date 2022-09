Schule 17 Minuten für ausserordentliche Versammlung, um Lücke in der Behörde der Primarschule Hüttlingen zu schliessen Thomas Schaub heisst das neue Mitglieder der Schulbehörde Hüttlingen. Wegen einer langen Vakanz war seine Wahl einstimmig. Die Versammlung sorgte für einige Lacher. Samuel Koch 20.09.2022, 16.05 Uhr

Die wiederum komplette Behörde: Alexander Schwarz, Thomas Schaub, Präsident Michael Ackerknecht, Roman Rusterholz und Tina Baumgartner. Bild: Samuel Koch

Wenn das Auszählen am längsten dauert, dann ist ausserordentliche Schulgemeindeversammlung in Hüttlingen. Die Primarschulbehörde hat es am Montagabend in rekordverdächtiger Geschwindigkeit von nur gerade 17 Minuten geschafft, dass sie wieder vollständig ist. In einer anonymen Ausmarchung schaffte Thomas Schaub als Haupttraktandum des Abends die Wahl mit Bravour. Ohne unerwartete Sprengkandidatur holte der 41-jährige Hüttlinger alle 21 Stimmen der Anwesenden, welche die Wahl mit Applaus quittierten. Schulpräsident Michael Ackerknecht sagte: