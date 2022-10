Schlattingen «Wir haben entschieden, sie von ihren Leiden zu erlösen»: Würdevoller Abschied von Franziska – einer der besten Schweizer Milchkühe Milchkuh Franziska lebte 18 Jahre auf dem Hof der Familie Aeberhardt in Schlattingen und leistete als eine der besten Schweizer Kühe fast 150'000 Liter. Vor kurzem begleitete sie Bauer Andreas Aeberhardt auf ihrem letzten Gang. Dieter Ritter Jetzt kommentieren 04.10.2022, 11.30 Uhr

Bauer Andreas Aeberhardt mit Milchkuh Franziska. Bild: Dieter Ritter

Andreas Aeberhardt war stolz auf seine Lieblingskuh. Sie war eine Red Holstein, eine weltweit bekannte Milchrasse. Mit einer Lebensmilchleistung von fast 150’000 Litern war sie eine der besten Kühe der Schweiz. Nur fünf der jetzt lebenden Kühe dieser Rasse, welche im Zuchtverband registriert sind, haben eine höhere Milchleistung. Dass Franziska das hohe Alter von 18 Jahren erreichen durfte, beweist, dass es ihr bei Familie Aeberhardt gut ging. Zum Vergleich: Die älteste noch lebende Red Holstein im Zuchtverband ist 21-jährig.

Franziska war die Tochter von Aeberhardts Kuh Flora. Er taufte das Kalb nach seiner Frau. In jungen Jahren sei die Kuh eine Schönheit gewesen. In den letzten Jahren habe man ihr das Alter immer deutlicher angesehen. Vor allem die Hüften machten Probleme. «Ich habe ihr in den letzten Wochen zweimal täglich Schnaps eingerieben, total 20 Liter. Leider blieb der erhoffte Erfolg aus. Wir haben deshalb entschieden, sie von ihren Leiden zu erlösen», erklärt Aeberhardt. Am letzten Dienstag durfte die Kuh noch ein letztes Mal auf die Weide – so, wie sie es ein Leben lang gewohnt war.

Bis zum letzten Atemzug

Die Familie besuchte sie am Abend, um sich von ihr zu verabschieden. Am nächsten Tag gab es Kartoffeln und Rüebli, Franziskas Lieblingsfressen. Dann führte Aeberhardt die Kuh zum Metzger. Er blieb bei ihr und sprach mit ihr bis zum letzten Moment, damit sie keine Angst haben musste. «Sie hat das verdient. Sie hat unsere Familie eine dreiviertel Generation lang begleitet», begründet Aeberhardt den Aufwand.

Ein letztes Mal Wellness für Franziska. Bild: Dieter Ritter

Ein Ort fürs Altwerden

Andreas Aeberhardt übernahm den Hof zum Baumgarten vor 25 Jahren von seinem Vater. Er bewirtschaftet ihn zusammen mit seiner Frau Franziska. Nach Bedarf beschäftigt er Teilzeitmitarbeitende. Das Ehepaar hat fünf Kinder im Alter von 14 bis 22 Jahren. Dazu kommen etwa 35 Milchkühe der Rasse Red Holstein.

Bald nach der Übernahme liess die Familie vor dem Stall eine elektrische Viehkratzbürste aufbauen, welche die Tiere selbst in Betrieb setzen können. «Sie ist immer heiss begehrt. Es ist Wellness», erklärt Aeberhardt. Den Kuhstall baute er zu einem Laufstall um. So können sich seine Kühe 24 Stunden am Tag frei bewegen. Während der Vegetationsperiode, also etwa 250 Tage im Jahr, sind die Kühe auf der Weide, in der Hitzeperiode nur nachts. Im Winter werden sie mit Silage und Heu gefüttert. Er erklärt: «Im Jahr 2009 war unsere Kuh Alpha gemäss Herdenbuch die älteste Red Holstein der Schweiz.»

