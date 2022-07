URh verkehrt wegen tiefem Wasserstand im Niedrigwasser-Betrieb

Schifffahrt Vor einem Jahr zu viel, nun zu wenig Wasser: Der Schifffahrtsbetrieb auf dem Untersee verkehrt aus Sicherheitsgründen eingeschränkt Weil zu wenig Wasser in den Rhein fliesst, fährt die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) seit dem 15. Juli im eingeschränkten Niedrigwasser-Betrieb. Die Touristen nehmen das gelassen, wie ein Besuch vor Ort zeigt. Thomas Güntert Jetzt kommentieren 19.07.2022, 04.30 Uhr

Die MS Arenenberg unterwegs mit Fahrgästen. Bild: PD

«Dass es schon so früh so wenig Wasser hat, habe ich noch nie erlebt», sagte Daniel Jäger, der seit 30 Jahren Kapitän bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) ist. Er steuert die MS Schaffhausen und die MS Arenenberg. Normalerweise sollte zu dieser Jahreszeit der Pegel auf dem Rhein den Höchststand erreichen, doch in den Bergen gab es wenig Schnee, der Frühling war zu trocken und im Sommer fehlte bisher der nötige Regen.

«Vor einem Jahr hatten wir das grosse Hochwasser.»

Daniel Jäger, Kapitän bei der URh. Bild: Thomas Güntert

Jäger erinnert sich und bemerkt, dass das Niedrigwasser selbst im Jahrhundertsommer 2003 erst im August kam. Seit Mitte Juni fällt der Rheinpegel ständig und die schweren Kursschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 1,25 Meter laufen zunehmend Gefahr, auf einer Sand- oder Kiesbank aufzulaufen. Anhand der Pegelstände hat die URh aus Sicherheitsgründen entschieden, ab dem Freitag, 15. Juli, im eingeschränkten Niedrigwasser-Betrieb zu verkehren. Der Streckenabschnitt Diessenhofen – Stein am Rhein wird bis auf weiteres nicht mehr befahren, wobei aber kein generelles Verbot besteht.

Der Pegel des Rheins sinkt. Screenshot: www.hydrodaten.admin.ch

Touristen nehmen es gelassen und finden schnell Alternativen

Margrit und Fritz Joos aus Seewis im Prättigau. Bild: Thomas Güntert

«Uns wird es nicht langweilig. In dieser schönen Region gibt es so viele andere Angebote», sagt Margrit Joos aus Seewis im Prättigau. Sie wollte am ersten Tag des Niedrigwasser-Betriebs mit ihrem Mann Fritz auf dem Rheinabschnitt von Schaffhausen bis nach Kreuzlingen fahren. «Die Flussfahrt war eine spontane Idee und ist heute leider ins Wasser gefallen», sagt Martin Jungo. Er kam mit Fabio Meier via Zug aus Grabs (SG) nach Diessenhofen und wollte mit dem Kursschiff flussaufwärts fahren. «Das ist nicht so tragisch, Niedrigwasser gibt es doch fast jedes Jahr mal», sagt Jungo und nimmt mit seinem Begleiter an einem schattigen Plätzli an der Diessenhofer Landestelle erst einmal «Znüni».

Nachhaltige Schifffahrt: MS Artemis Die deutschen Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) haben ihr erstes vollelektrisch betriebenes Schiff eingewassert. Es trägt den Namen MS Insel Mainau. Frank Weber, Geschäftsführer der BSB, sagt gegenüber der Schaffhauser Nachrichten: «Wir dürfen und wollen keine Zeit auf dem Weg zur Dekarbonisierung verschenken.» Die Investitionen für das E-Schiff belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro. Bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) wird ebenfalls über klimafreundlichen Ersatz für die Dieselantriebe nachgedacht. Aber wie Geschäftsführer Remo Rey sagt, gibt es noch keine konkreten Pläne. Es gehe nicht nur darum, dass die Investitionen tragbar sein müssen, sondern auch darum, dass die Antriebstechnologie auch auf dem Rhein funktioniert. Der Fluss habe seine Herausforderungen, erklärt Rey und fügt an: «Unsere Schiffe kommen mit der installierten Technik noch die nächsten 25 oder 35 Jahre gut aus.» (red)

Keine Fahrgäste: Das Rundfahrschiff gleicht einem Geisterschiff. Bild: Thomas Güntert

Der nicht befahrene Streckenabschnitt kann mit dem Zug überbrückt werden, die jede halbe Stunde zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein verkehrt. Für die ausfallenden Kursfahrten bietet die URh zu den gewohnten Abfahrtszeiten in Schaffhausen täglich vier anderthalbstündige Rundfahrten bis nach Diessenhofen an. An den Donnerstagen gibt es zudem eine zusätzliche «Fiirobig Fahrt». Obwohl auch das Kursschiff 555 nicht mehr von Stein am Rhein nach Schaffhausen fahren kann, wurde das Angebot in veränderter Form beibehalten. Das Schiff fährt neu bis zur Insel Reichenau. Auf dem Untersee läuft der Schiffsbetrieb ansonsten nach dem gewohnten Fahrplan.

Auch nach den beiden Coronajahren gibt es wieder Einbussen

Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh). Bild: Reto Martin

Bereits am ersten Tag des Niedrigwasser-Betriebs fuhren deutlich weniger Passagiere auf den Kursschiffen. Remo Rey, Geschäftsführer der URh, weiss, dass bei den hohen Temperaturen jeweils ohnehin weniger ältere Leute an Bord kommen. Obwohl die URh durch die Alternativrouten weiterhin alle Angestellten beschäftigen kann, werden finanzielle Einbussen erwartet.

«Juli und August sind die wichtigsten Monate im Geschäftsjahr, und es ist bedrückend, wenn man in dieser Zeit nicht die ganze Strecke fahren kann.»

Das sagt Rey. Weil die Temperaturen weiter hoch sein sollen und keine Niederschläge zu erwarten sind, wird der Streckenabschnitt Diessenhofen – Stein am Rhein von den Kursschiffen vermutlich länger nicht befahren. «Am Bodensee bräuchte es einen Landregen, der sich über ein paar Tage nachhaltig auswirkt, damit wir wieder in den Normalbetrieb umstellen können.» Die Abflussmenge sinkt weiterhin: An der Messstation am Rheinfall ging sie von Freitag bis Montag von 283 Kubikmeter pro Sekunde auf 263 zurück.

