Reportage «Blutzoll bezahlen wir mit vielem»: Thundorfer besichtigen bestehenden Windpark ennet der Landesgrenze – Gegner verteilen Flugblätter Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) planen den Bau von acht Windkraftanlagen auf dem Wellenberg auf Gemeindegebiet von Thundorf. Dessen Einwohnerinnen und Einwohner hat das EKZ zu einer Besichtigung des deutschen Windparks Verenafohren eingeladen. Die Windparkgegner nutzen dies mit einer Flugblattaktion aus. Samuel Koch Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.10 Uhr

Eine von drei Windkraftanlagen im deutschen Verenafohren südlich der Stadt Tengen. Bild: Samuel Koch

Beeindruckt wandern die Blicke in die Höhe. «Je mehr man sich der Anlage nähert, desto kleiner kommt man sich vor», sagt jemand und lacht. Eine kleine Delegation von knapp 30 Personen aus Thundorf hat am Samstagvormittag eine von drei Chancen gepackt, die deutsche Windkraftanlage Verenafohren wenige 100 Meter ennet der Landesgrenze zu besichtigen, die seit 2017 jährlich Strom für rund 20'000 Haushalte produziert.

Eingeladen zur Besichtigung haben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), welche die Planung eines geplanten Windparks auf dem Wellenberg auf Thundorfer Gemeindeboden vorantreiben. An einer Gemeindeversammlung 2023 sollen die Stimmberechtigten von Thundorf über die wegweisende Nutzungsplanänderung befinden, ob dereinst acht 246 Meter hohe Windturbinen erneuerbare Energie aus dem Kanton Thurgau produzieren sollen.

Flugblatt der Windparkgegner: «Es braucht eben auch menschenwürdige Abstände.» Bild: PD

Bevor der Car mit den interessierten Thundorfern und EKZ-Projektleiter Alfredo Scherngell die rund einstündige Fahrt an die Landesgrenze nördlich von Schaffhausen in Angriff nimmt, verteilt ein Windkraftgegner vis-à-vis dem Gemeindehaus ein Flugblatt. In der «Windpost» steht unter anderem «Neues vom Absurd Windpark Lustdorf». Gegen die Pläne argumentiert werden mit der Höhe, mit den Abständen, mit der Sichtbarkeit.

«Sind die noch ganz busper?»

Das steht in einer Sprechblase eines Affen auf einer gebastelten Illustration. Das Flugblatt nehmen alle entgegen, einige lesen und studieren es während der Fahrt zum Windpark Verenafohren.

«Windpost»-Flugblatt der Windkraftgegner, welche den Besucherinnen und Besuchern der Anlage in Verenafohren verteilt wurde. Bild: PD

Während des Spaziergangs zu einer der drei 199,5 Meter hohen Turbinen (Nabenhöhe: 134 Meter) nennt Scherngell einzelne Infos aus dem Flugblatt diffus, erfährt dann von einem Besucher, dass die Windkraftgegner Ende Juni ein Treffen organisieren, bei welchem auch ein Vertreter der Freien Landschaft Schweiz (FLCH) dabei sein soll. «Vielleicht sollten wir dort dann auch dabei sein», sagt Scherngell.

Sommerliches Wetter lässt Turbinen nicht drehen

Alfredo Scherngell, Projektleiter EKZ. Bild: PD

Bei den drei Besichtigungen, eine vierte musste mangels Anmeldungen kurzfristig abgesagt werden, zielen die EKZ-Verantwortlichen darauf, dass die Thundorfer den Eindruck einer funktionierenden Anlage bekommen. Nebst den zwei Fahrten vom letzten Wochenende steht am kommenden eine weitere auf dem Programm.

Der Eindruck eines echten Windparks täuscht an diesem Samstag allerdings, wegen des schönen Wetters. Wind weht keiner, weshalb sich die Windturbine höchstens minimal bewegt. «Leider ist die Anlage heute fürs Gehör nicht testbar», sagt Bene Müller, Vorstandsmitglied des Bürgerunternehmens Solarcomplex AG, einem der Betreiber der deutschen Hegauwind GmbH & Co. KG – Verenafohren.

Müller führt die Delegation in rund zwei Stunden durch den Wald zur Turbine und wieder zurück. Der Schall breite sich kugelförmig in alle Richtungen aus, wobei ab einer Distanz von zirka 500 Metern kaum noch etwas hörbar sei. Müller meint:

«Bei Sturm etwa hat sich gezeigt, dass die Geräusche des Waldes lauter waren als jene der Windkraftanlagen.»

Wegen der fehlenden Simulation der Geräusche empfiehlt Müller, an einem anderen Tag nochmals vorbeizufahren.

Einzelne Pachtverträge mit 220 Eigentümern

Eine Delegation von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Thundorf besichtigt die Windparkanlage Verenafohren unter der Leitung von Bene Müller. Bild: Samuel Koch

Nebst der Dimensionen – die Höhe der Rotorblätter in Thundorf soll 246 Meter (Nabenhöhe: 166 Meter) betragen – gibt es weitere Unterschiede zwischen dem Projekt auf dem Wellenberg und dem bereits bestehenden Pendant unweit über der Landesgrenze.

Für die Anlage in Verenafohren haben die Betreiber mit sämtlichen 220 Liegenschaftseigentümern Pachtverträge abschliessen können, mit der katholischen Kirchgemeinde, einem weltweit führenden Motorsägenhersteller und der politischen Gemeinde im Boot habe das Projekt von Anfang an gute Chancen gehabt. Müller sagt:

«Dank der Lenkungswirkung dieser drei wichtigen Parteien gab es eine soziale Dynamik.»

Zum Höhenunterschied betont Müller, dass der Mensch den Unterschied zwischen einem Bauwerk mit 200 Metern Höhe und einem mit 250 Metern fast nicht erkenne. Der Angst wegen des Landschaftsbildes entgegnet er: «Wenn wir schon einen Eingriff machen, dann holen wir möglichst viel raus. Je grösser und höher, desto besser.»

Eine andere Befürchtung unter den Anwesenden ist die Wertminderung der Liegenschaften. Müller berichtet von Entschädigungen mittels Poolmodell, dass also fünf Prozent der Investitionen von 16,3 Millionen Euro in einen Topf kommen, zunächst prozentual nach Landanteilen ausgeschüttet wird und dann aber auch allen zugutekommt, «gegen eine Neiddebatte», wie Müller sagt.

Scherngell kann die Frage für Thundorf noch nicht beantworten, zumal die EKZ noch Abklärungen machen. Derzeit sei aber eine Anfrage bei der Thurgauer Kantonalbank hängig, um die Entwicklung der Liegenschaftswerte belegen zu können.

Auf dem Waldweg hält Müller plötzlich an und spricht über den Transport während der Bauphase. Viele zögen Analogien zwischen den neuen Waldwegen mit einer deutschen Autobahn, was aber keineswegs stimme. Für den Transport der tonnenschweren Bauteile sei eine Strassenbreite von 4,5 Metern vonnöten, Lichtraum braucht es 6 Meter. «Der Revierförster hier war sogar froh über die Verbreiterung der Waldwege, weil er so mit seinen schweren Maschinen besser durchkommt», sagt Müller.

Informationstafel mit den wichtigsten Eckdaten der Windkraftanlage in Verenafohren. Bild: Samuel Koch

Nach einer Rechtskurve taucht im Hintergrund die Windturbine auf, einzelne staunen, andere sind fasziniert. Auf einer Lichtung steht eine Warntafel, die im Winter bei möglicher Eisschlaggefahr zu blinken beginnt. Wie oft diese im Winter blinkt, will jemand wissen. Müller kann nur mutmassen, weil er dazu keine Statistiken kennt. Er sagt:

«Sie blinkt immer mal wieder, aber ich schätze zirka an zehn Tagen im Jahr.»

Gegen tatsächlichen Eisschlag helfen Rotorblattheizungen. Zudem schalte die Turbine bei Eisbildung umgehend in einen sogenannten Trudelbetrieb und produziere keinen Strom mehr. Gegen mögliche Brände befinden sich bei den Zufahrten ausserdem Löschwasserbecken.

Alleine die Gondel wiegt 160 Tonnen

Bene Müller erklärt auf einer Lichtung, was es mit der Warntafel auf sich hat. Bild: Samuel Koch

Die Turbinen in Verenafohren stehen jeweils auf einem 20 Meter breiten und 3 Meter dicken Tellerfundament. Als schwerstes Element kommt die Gondel mit dem Getriebe auf Nabenhöhe auf 160 Tonnen, die mit einem Kran montiert worden seien, erzählt Müller.

Alleine der Bau habe sechs Monate gedauert, was aber für ihn als weniger spannende Zeit in Erinnerung bleibt als die Zeit der Projektierung. Gerade die gefürchtete Stromknappheit und die sonst aktuelle Globallage zeige, dass ein Windkraftwerk der richtige Weg sei, argumentiert Müller und meint:

«Wir sind klare Krisengewinner.»

Einsprachen während der Bauauflage sind Müller keine bekannt, dafür eine Klage gegen eine Waldenteignung. Schliesslich aber habe das Verwaltungsgericht in Freiburg diese abgewiesen und grünes Licht erteilt.

Selbst Umweltverbände hätten das Projekt mitgetragen. Direkt um die Turbine herum, die in Verenafohren im Gegensatz zu den Plänen in Thundorf nicht aufgeforstet wird, haben sich Flora und Fauna verändert. «Aber insgesamt haben wir mehr Vielfalt im Wald», sagt Müller.

Er äussert sich auch zum Schutz von Fledermäusen und Vögeln, jemand bekundet Mühe mit allfällig toten Vögeln. Müller will das nicht in Abrede stellen und sagt:

«Den Blutzoll zahlen wir mit vielem, mit Strassen, mit hohen Gebäuden. Wir wollen und sollen nicht in Extremnisse verfallen.»

