Primarschule Warth-Weiningen schreibt einmal mehr hohen Gewinn

Rechnungsversammlung Primarschulgemeinde Warth-Weiningen hat ein schönes Problem: Wohin mit dem Gewinn aus der Rechnung 2021? Fast 1,5 Millionen besser als budgetiert: Die Behörde der Primar Warth-Weiningen konnte am Dienstag einen Abschluss mit 1,054 Millionen Franken Gewinn präsentieren. Das Budget hatte noch mit einem Defizit von 438'000 Franken gerechnet. Um die Gewinnverwendung entspannten sich Diskussionen. Evi Biedermann 15.06.2022, 16.15 Uhr

Ortseingangstafel von Weiningen. Archivbild: Nana Do Carmo

Besser als budgetiert, deutlich höher als erwartet: Solche Bemerkungen fallen an der Schulgemeindeversammlung von Warth-Weiningen seit Jahren, wenn die Schulbehörde dem Stimmvolk die Rechnung präsentiert. Ebenso, dass hauptsächlich unerwartete Steuereinnahmen für den unerwarteten Gewinn gesorgt hätten. Das jüngste Ergebnis von 2021, ein Gewinn von 1,054 Millionen Franken, ist für Max Arnold gar «besser als besser, fast unanständig besser», wie der alt Gemeindeammann am Dienstagabend an der Schulversammlung erklärte.

Vizepräsident David Zimmerli. Bild: Evi Biedermann

Das Budget hatte bei einer Steuersenkung um fünf Prozentpunkte einen Verlust von 438’000 Franken vorgesehen. Ziel war, mit weniger Steuereinnahmen das zu hohe Eigenkapital zu reduzieren. Mit der Gewinnverwendung aus dem Jahr 2021 schnellt dieses indes weiter in die Höhe: Die 32 anwesenden Stimmberechtigten folgten dem Antrag der Behörde, 899’164 Franken dem zweckfreien Eigenkapital zuzuweisen und 154’634 Franken dem Erneuerungsfonds Baufolgekosten.

Einzige Chance, um Eigenkapital zu reduzieren

Finanzchef Roger Müller. Bild: Evi Biedermann

«Warum nicht umgekehrt?» Das regte Max Arnold an. Also 899’164 Franken in den Erneuerungsfonds und den Rest ins Eigenkapital. Das sei vielleicht nicht im Sinne des Kantons, wohl aber eine Chance, das zu tun, was sinnvoll erscheine: mit diesem Schritt das Eigenkapital zu senken.

«Das kann man nur mit Defiziten.»

Man sei sich der Problematik bewusst, sagte Finanzchef Roger Müller. «Uns ist auch klar, dass dies in die nächste Budgetrunde einfliessen muss.» Müllers Vorgängerin Prisca Straub brachte die Möglichkeit einer Steuersenkung um zehn Prozentpunkte während eines oder zweier Jahre ein. Das letzte Wort dazu hätte dann aber das Stimmvolk.

Schulleiterin Barbara Luginbühl. Bild: Evi Biedermann

Schulleiterin Barbara Luginbühl berichtete aus dem Schulalltag. Von den aktuell 122 Primarschulkindern lernen deren drei aus der Ukraine jeden Morgen Deutsch in der Integrationsklasse in Hüttwilen, zwei besuchen den Kindergarten in Warth-Weiningen. Die Betreuung sei anspruchsvoll, vor allem wegen der sprachlichen Verständigung. Im Gegensatz zu anderen Schulen ist das Lehrerteam für das Schuljahr 2022/23 komplett. «Eine grosse Erleichterung für uns alle», sagte Luginbühl.