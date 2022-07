Pro & Kontra Camping oder Glamping? Wie man richtig nächtigt am Open Air Frauenfeld ‒ eine Kontroverse Soll man sich am Open Air eine Luxusbehausung leisten für mehrere tausend Franken, oder ist das Feeling im Zelt, wo man auch mal neben Unbekannten aufwacht, das einzig Wahre? Über diese Sinnfrage haben sich die beiden Redaktoren des Ressorts Frauenfeld Mathias Frei und Samuel Koch Gedanken gemacht. Mathias Frei/Samuel Koch Jetzt kommentieren 06.07.2022, 14.00 Uhr

Campen versus Glampen, Zelt aufbauen versus Luxus im VIP-Container. Bilder: Reto Martin, Andrea Stalder

Am Open Air übernachtet es sich am besten im guten, alten Pfadizelt

Mathias Frei Bild: Andrea Stalder

Das muss sich einfach ursprünglich anfühlen. Alles andere ist kein Open Air. Das gilt auch in Sachen Übernachtungsmöglichkeit. Es muss ja nicht gleich ein Berliner, Gotthard oder ein Sarg sein. Wer wie ich die halbe Kindheit und ganze Jugend lang die Freizeit in der Pfadi verbrachte, weiss, wie es ist, in einem Biwak aus Militärblachen zu übernachten: in erster Linie ein Erlebnis.

Klar, ein Spatz-Zehnerkahn ist da komfortabler, am besten nur zu viert. Ein Spatz hält dicht, auch wenn es schifft wie jedes Jahr in St.Gallen. Aber vor allem wird es in einem Spatz trotz Vormittagssonne und nach einer Open-Air-Nacht, in der es die letzten fünf Bier nicht mehr gebraucht hätte, nicht heiss. Denn ein Spatz ist aus atmungsaktiver Baumwolle.

Ich verurteile niemanden, der sich am Open Air einen kleinen Container mietet, oder sogar auf den Kauf eines sehr anständigen Kleinwagens verzichtet, um dafür in einer Premium-Mansion zu nächtigen. Auch da «urinelets» im Toi-Toi. Und lästige Insekten lassen sich nicht von Glamping abhalten, sondern höchstens mit Anti-Brumm-Spray.

Nein, vor allem bedauere ich diese neumodischen Glamperinnen und Glamper, weil sie das Erlebnis scheuen, weil sie das viertägige Ausbrechen mit grösstmöglicher Eskalation nicht konsequent durchziehen, sondern grösstmöglichen Komfort brauchen. Ich bedaure sie, weil ihnen dieses Gemeinschaftsgefühl auf dem Zeltplatz entgeht – und weil sie sicher nicht am nächsten Morgen neben einer unbekannten Person in einem fremden Zelt aufwachen.

Ab einem gewissen Alter sollte man sich am Open Air Luxus leisten

Samuel Koch Bild: Reto Martin

Was wäre ein Open Air ohne Zeltstadt? Klar! Aber was bezahlten die Tausenden Camperinnen und Camper ohne die zahlungskräftigen VIPs, damit ein Festival rentabel durchgeführt werden kann? Glamping ist en vogue, die Symbiose von Glamour, also Glanz, und Camping. Ein Preisetikett von 16'500 Franken für acht Personen in einer Premium-Mansion mag dekadent und unmoralisch erscheinen. Doch die Villa ist wieder verkauft, was beweist, dass die Veranstalter mit diesem Angebot bloss die Nachfrage stillen.

Familienferien im gemeinsamen Zelt sind ja aufregend und lehrreich. An einem Festival mit 49'999 anderen Besuchern aber braucht es das nicht mehr, vor allem ab einem gewissen Alter. Heute leistet man sich sein luxuriöses Zuhause inmitten des Festivals mit Annehmlichkeiten wie einem Bett, Strom, Kühlschrank und eigenem WC und Dusche.

An einem Festival steht das exzessive Feiern und Abschalten im Vordergrund. Da braucht es kein zusätzliches Risiko für Rückenschmerzen nach einer durchzechten Nacht auf dem Boden. Regen, Wind, Mücken, fehlendes Licht: alles mühselige und vermeidbare Begleiterscheinungen.

Zeltet man an einer der Gassen, erhöht sich das Risiko, dass Unzählige bis in die frühen Stunden vorbeitorkeln, im schlimmsten Fall ins Zelt stolpern oder sonst Schabernack treiben? Nein, danke für Obst! Da beiss ich lieber auf der Terrasse meiner Premium-Villa in einen knackigen Apfel und schaue von dort in der Lounge liegend die Konzerte.

