Porträt Vorhersagen mit hoher Treffsicherheit: Andri Hubalek aus Pfyn entwickelt App für Prognosen zu Abstimmungen und Wahlen Andri Hubalek aus Pfyn hat mit seiner Maturaarbeit die App «Election Predict» für nationale Abstimmungen entwickelt. Dafür hat der 18-Jährige gleich dreifach eine Auszeichnung erhalten. Viola Stäheli 01.06.2022, 11.45 Uhr

Andri Hubalek mit seiner Maturaarbeit vor dem Haupteingang der Kantonsschule Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Ich tippe auf 73,5 Prozent Ja-Stimmen bei der Frontex-Vorlage, auf 64,7 Prozent Ja-Stimmen bei der Änderung des Transplantationsgesetzes und auf 53,9 Prozent Ja-Stimmen bei der Änderung des Filmgesetzes», sagte Andri Hubalek aus Pfyn vor den eidgenössischen Abstimmungen vom 15. Mai. Als Grundlage für seine Einschätzung diente dem Maturanden der Kantonsschule Frauenfeld sein selbst entwickeltes Wahlvorhersage-App namens «Election Predict», das ihm sämtliche Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Ausgänge der jüngsten nationalen Abstimmung ausrechnete.

Wie nahe er an den tatsächlichen Ergebnissen lag, zeigte sich am Abstimmungssonntag: Die Frontex-Vorlage wurde mit 71,48 Prozent angenommen, die Änderung des Transplantationsgesetz mit 60,2 Prozent und die Änderung des Filmgesetz mit 58,42 Prozent.

Die App von Andri Hubalek arbeitet mit insgesamt vier Indikatoren: Das Jahr der Abstimmung, die Rechtsform – also ob Initiative oder Referendum – die betroffenen Politikbereiche der Abstimmung und die jeweiligen Parteiparolen. Entwickelt hat der Maturand die App «Election Predict», die auf iPads ausgerichtet ist und in den entsprechenden Stores zum Herunterladen offen steht, im Rahmen seiner Maturaarbeit. Der 18-Jährige sagt:

Andri Hubalek, prämierter Maturand. Bild: Andrea Stalder

«Ich habe die letzten Präsidentschaftswahlen in Amerika im Jahre 2020 aktiv mitverfolgt. Dabei fiel mir auf, dass die dortigen Wahlvorhersagen nicht nur mittels Umfragen, sondern auch mithilfe von Faktenanalysen und Computermodellen gemacht worden sind.»

Er fragte sich deshalb, ob eine Mischung aus einer Faktenanalyse und einem Computermodell auch Potenzial für Ergebnisvorhersagen von Schweizer Abstimmungen hätte. «Hier wird beinahe ausschliesslich mit Umfragen gearbeitet», sagt Hubalek.

Ungenügende Datenlage für kantonale Abstimmungen

Aus diesem Grund entschied sich Hubalek, seine Maturaarbeit diesem Thema zu widmen. Zu Beginn vertiefte er sich in die Recherche und ging der Frage nach, wie die Vorhersagen in Amerika konkret gemacht werden. Dann münzte er die Erkenntnisse auf eidgenössischen Volksabstimmungen um und begann mit der Entwicklung einer App, die in der Lage sein sollte, die Ergebnisse nationaler Abstimmung verlässlich vorherzusagen. Er sagt:

«Ich versuchte auch die App auf Abstimmungen im Thurgau auszurichten, aber die kantonale Datenlage ist sehr schwierig. Besonders die Parteiparolen sind kaum zu finden.»

Bei den nationalen Abstimmungen hat seine App eine bemerkenswerte Treffsicherheit: In vier Fünfteln der Fälle stimmt die Vorhersage mit dem Resultat mehrheitlich überein. «Die App ermittelt immer den Abstimmungsausgang mit der grössten Wahrscheinlichkeit. Daneben werden aber auch sämtliche andere Resultate sowie deren Wahrscheinlichkeit angezeigt», sagt der Maturand.

«Schweizer Jugend forscht»: Prädikat «sehr gut»

Andri Hubalek ist für seine Maturaarbeit mit dem Titel «Abstimmungs- und Wahlvorhersagen: Übertragung amerikanischer Modelle zur Vorhersage und Analyse von Wahlen auf Schweizer Volksabstimmungen» mehrfach prämiert worden. Am nationalen Wettbewerb von «Schweizer Jugend forscht» holte sich der Pfyner das Prädikat «sehr gut». «Bei diesem Wettbewerb erhält man die Möglichkeit, die Arbeit mit Unterstützung einer Fachperson zu verbessern, sofern man sich qualifiziert. Meine Arbeit ist durch die Expertise nochmals einiges besser geworden», sagt Hubalek. Und zwar so gut, dass er sich auch gleich den ersten Platz beim Jugendwettbewerb des «Think Tank Thurgau» geholt hat. Klar ist zudem auch bereits die dritte Prämierung: Die Kantonsschule Frauenfeld hat selbst eine eigene Prämierungsfeier, die am Dienstag über die Bühne gegangen ist. Hubalek’s Arbeit ist eine von dreien, die ausgezeichnet wurde.

Zukunftsweisende und innovative Arbeiten Während beim jährlich stattfindenden nationalen Wettbewerb von «Schweizer Jugend forscht» junge Menschen zwischen 16 bis 23 Jahren aus der ganzen Schweiz ihre Arbeiten zur Prämierung einreichen können, steht der Jugendwettbewerb des «Think Tank Thurgau» ausschliesslich Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Kantons- oder Berufsschulen im Kanton Thurgau offen. Mit dem Jugendwettbewerb werden zukunftsweisende und innovative Arbeiten prämiert, die idealerweise auch für den Thurgau gesellschaftlich, wirtschaftlich oder ökologisch relevant sind. (vst)

«Ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Die Maturaarbeit ist der perfekte Abschluss meiner Zeit an der Kanti Frauenfeld», sagt Hubalek. In seiner Arbeit hat er sein Interesse an Politik, Geschichte, Informatik und Mathematik kombinieren können. In Zukunft wird er sich aber spezialisieren: Im September beginnt er mit dem Studium der Mathematik an der ETH in Zürich.