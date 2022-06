Porträt «In den Bergen sind meine Probleme bedeutungslos»: Judith Hübscher Stettler hat alle 48 Viertausender der Schweiz bestiegen Sie ist Gesundheitsexpertin, Bäuerin und Bezwingerin aller Viertausender in der Schweiz. Dabei hat Judith Hübscher Stettler erst mit 50 Jahren begonnen, Bergtouren zu machen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 03.06.2022, 15.20 Uhr

Judith Hübscher Stettler in ihrem Garten in Gachnang. Bild: Donato Caspari

«Ich leide nicht gerne», sagt Judith Hübscher Stettler über sich selbst. Man mag es ihr fast nicht glauben – denn sie hat alle 48 Viertausender der Schweiz bestiegen, darunter die Dufourspitze, den Piz Bernina und das Matterhorn. «Ich bin auch schon am Berg gestanden und habe mich gefragt: Wieso mache ich das eigentlich? Aber wenn man wieder unten ist, überwiegen die Glücksgefühle und die schwierigen Momente verblassen rasch», erzählt die 59-Jährige.

Vor neun Jahren, mit 50, setzte sie sich zum Ziel, alle Schweizer Berge, die höher sind als 4000 Meter, zu besteigen. Angefangen hat sie mit Mönch und Jungfrau, aufgehört mit drei Gipfeln des Nadelgrats.

Bergsteigen als Lebensphilosophie

Judith Hübscher Stettler scheint gerne einen Plan zu haben. «Das Ziel, alle Viertausender zu erklimmen, setzte ich mir, nachdem ich bereits einige bestiegen hatte und meine Begeisterung für Hochtouren geweckt war. Da es so viele Routen zu gehen gibt, schränkte dieses Vorhaben die Auswahl auf eine gute Art ein», sagt sie.

Das Bergsteigen sei für sie ein Ausgleich zu ihrem Alltag: In diesem führt sie mit ihrem Mann in Gachnang einen Bauernhof mit mehreren Angestellten, arbeitet 80 Prozent als kantonale Gesundheitsbeauftragte und ist Präsidentin der Synode der evangelischen Kirche Thurgau. Ein ziemliches Programm, dass sie früher, als ihre drei Kinder noch jünger waren, ebenfalls mit einem Plan – einem Wochenplan – bewältigte.

Überforderung – im Alltag oder am Berg – kennt Judith Hübscher Stettler dennoch. So hatte sie kurz nach ihrem 50. Geburtstag «vom einen auf den anderen Tag» mit Gleichgewichtsstörungen zu kämpfen und konnte drei Wochen lang nicht richtig gehen. «Das war für mich gewissermassen auch eine Standortbestimmung.» Seit diesem Ereignis sei sie weniger streng mit sich, etwa, wenn ihr Plan nicht so aufgehe, wie gewünscht.

Mit Herausforderungen umgehen muss Judith Hübscher Stettler auch auf ihren Bergtouren. Wenn sie anspruchsvolle Routen oder einen langen Grat als Ganzes betrachte, frage sie sich manchmal: «Wie soll ich da hochkommen?» Sie fokussiere dann jeweils bewusst nur auf die nächste, zu bewältigende Stelle. «Wo ist der nächste gute Griff, wo stehe ich sicher?» Sie sei dann jeweils fast erstaunt, dass sie plötzlich auf dem Gipfel stehe.

«Das fasziniert mich am Bergsteigen: Man geht über seine Grenzen hinaus, ohne dass man es merkt.»

Dabei erreiche man Schritt für Schritt seine Ziele – das sei für sie gewissermassen auch eine Lebensphilosophie.

Matterhorn war eine Überraschung

Als kantonale Gesundheitsbeauftragte kümmert sich Judith Hübscher Stettler – einfach gesagt – um die Gesundheit der Thurgauerinnen und Thurgauer. Was braucht es für ein gesundes Leben? «Bildung, Sinnhaftigkeit und Vertrauen in sich und die Welt, das man bereits als Kind aufbaut», sagt die gelernte Pflegefachfrau. Diese Faktoren seien nicht nur für die körperliche, sondern gerade für die psychische Gesundheit essenziell.

Für Judith Hübscher Stettler selbst ist das Bergsteigen ganz wichtig, um den Kopf zu lüften und mental gesund zu bleiben.

«In den Bergen kann ich die Wucht der Natur erleben. Dort spüre ich mich als Teil des Universums und merke gleichzeitig, wie bedeutungslos ich und meine Probleme sind – auf eine gute Art.»

Die gebürtige Zürcherin hat ihre Liebe zu den Bergen als Kind entdeckt, als sie mit ihrer Familie jeweils im Kanton Uri Ferien machte. Auch später sei sie häufig wandern gegangen, bevor sie begann, Bergtouren zu machen.

Von den 48 bestiegenen Viertausendern ist ihr das Weisshorn besonders in Erinnerung geblieben. «Diesen Berg wollte ich unbedingt besteigen und die Tour war tatsächlich wahnsinnig schön», sagt Hübscher Stettler. Für das Matterhorn konnte sie sich weniger begeistern – bis sie oben stand.

«Mein Mann wollte gerne aufs Matterhorn. Ich dachte, es hat bestimmt sehr viele Leute dort und ist etwas überbewertet. Aber es war wirklich eine sehr schöne Tour.»

Jeden Morgen schwimmt sie

Obwohl ihr Alltag manchmal stressig sein kann, mag Judith Hübscher Stettler die Abwechslung, die ihre verschiedenen Tätigkeiten mit sich bringen.

«Am einen Ort erhole ich mich vom anderen.»

So geniesse sie es nach einem Tag im Büro, in ihrem Garten oder in der Küche mit den Händen arbeiten zu können. Ehrenamtlich ist sie Präsidentin des Kirchenparlaments, der sogenannten Synode, der evangelischen Kirche Thurgau. Diese Aufgabe hat sie seit vier Jahren inne und macht sie gerne. «Im Beruf und im Glauben interessiert mich der Mensch. Das Gebot der Nächstenliebe im Christentum finde ich ganz wichtig für unsere Gesellschaft», sagt sie.

Im Juni gibt Judith Hübscher Stettler ihr Amt als Synodenpräsidentin ab. Dann hat sie wieder etwas mehr Zeit für Familie, Hof und Bergtouren. Und kann womöglich ihren allmorgendlichen Schwumm im Gartenteich länger geniessen. Diesen macht sie jeden Tag, im Sommer und im Winter, immer direkt nach dem Aufstehen. «Später überwinde ich mich nicht mehr.»

Das tägliche Morgenbad ist ihr Plan gegen das Frieren. Das tue sie nämlich sehr schnell, was besonders auf Bergtouren unangenehm sei. Deshalb steigt sie seit zehn Jahren jeden Morgen ins kalte Wasser – für den Kreislauf. Sie friere zwar immer noch, wärme sich aber schneller wieder auf. Auch dieser Plan scheint zu funktionieren.

