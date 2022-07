Politik Rücktrittswelle am Untersee: In Steckborn sind in knapp zwei Jahren sieben Stadträte zurückgetreten – so viele, wie es Sitze hat Die Querelen von Politisch Steckborn sind passé. Trotzdem scheidet Ende Juli mit Jack Rietiker der siebte von insgesamt sieben Mitgliedern aus dem Stadtrat aus. Deshalb plädiert Stadtpräsident Roland Toleti dafür, die Anzahl Stadtratsmitglieder zu reduzieren. Samuel Koch Jetzt kommentieren 27.07.2022, 04.10 Uhr

Das Gewitter über Politisch Steckborn ist mittlerweile weitergezogen. Leserbild: Gabriela Stamm (28. Juni 2021)

Sieben Köpfe zählt der Stadtrat von Steckborn, sieben Stadtratsmitglieder haben seit dem Start der laufenden Legislatur im Juni 2019 ihren Rücktritt verkündet, genauer gesagt seit Mai 2020 – also nur in etwas mehr als zwei Jahren. Als siebter nimmt Stadtrat Jack Rietiker Ende Juli seinen Hut und reiht sich damit in eine regelrechte Rücktrittswelle am Untersee ein, die eine politische Behörde im Kanton Thurgau schon länger nicht mehr gesehen hat.

Gregor Rominger, Michaela Dähler, Micha Ruh, Franz Reithofer, Roman Pulfer, Kathrin Mancuso und Jack Rietiker: So lautet die Liste der Namen, die zwischen Mai 2020 und Ende diesen Juli den Stadtrat Steckborn verlassen haben, einige taten dies freiwillig, andere auf öffentlichen Druck nach internen Querelen.

Der amtierende Stadtpräsident Roland Toleti sowie die sieben zurückgetretenen Stadtratsmitglieder: Gregor Rominger, Michaela Dähler, Micha Ruh, Jack Rietiker, Kathrin Mancuso, Franz Reithofer und Roman Pulfer (im Uhrzeigersinn). Bilder: Ralph Ribi, Rahel Haag, Andrea Stalder, Belinda Schmid, PD

Seither die einzigen Konstanten im Stadtrat: Jonas Füllemann und Markus Michel. Füllemann, parteilos und seit Juni 2017 im Stadtrat, bekleidet mittlerweile das inoffizielle Amt des dienstältesten Steckborner Stadtrates. Michel seinerseits politisiert als SVP-Mitglied seit Juni 2019 mit. Vizestadtpräsident Füllemann wird bei den Gesamterneuerungswahlen als einziger nicht mehr antreten, wie der Stadtrat gleichzeitig mit dem Rücktritt Rietikers verkündet hat. Füllemann befindet sich derzeit in den Ferien und kommt leider nicht dazu, Fragen zu beantworten.

Jonas Füllemann, Stadtrat Steckborn, 2017–2023. Bild: PD

Für Markus Michel haben die vielen Wechsel mit etlichen Ressortzuteilungen und Anpassungen vor allem den politischen Geschäften geschadet, der Stadtrat wurde immer wieder zurückgeworfen. «Es gab halt etliche Sachgeschäfte, die kurzzeitig liegengeblieben sind», meint er. Gleichzeitig blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Was kann man als Stadtrat tun, um nach einer schwierigen Phase mit vielen Rücktritten wieder Kontinuität zu erreichen? Michel erklärt: «Wenn wir wieder als gesamtes Gremium vollzählig sind, müssen wir uns zusammenfinden, daran arbeiten und gegenseitig unterstützen, dass eben ein gut funktionierendes Team entsteht, das mit Freude und Begeisterung die anspruchsvollen Aufgaben für die nächste Legislatur der Stadt Steckborn angeht.»

Markus Michel, Stadtrat Steckborn seit 2019. Bild: PD

Zu Füllemanns Entscheid, nicht wieder anzutreten, sagt Stadtpräsident Roland Toleti, seit Dezember als Nachfolger von Pulfer im Amt:

«Den Verlust unseres Vizestadtpräsidenten bedaure ich ausserordentlich, wenngleich ich es verstehe.»

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Ralph Ribi

Angesprochen auf die Rücktrittswelle sagt Toleti, dass er nicht grad an sieben Rücktritte gedacht habe. Er könne bloss über jene von Mancuso und Rietiker sprechen, also während seiner Amtszeit. Letzterer komme nach seinem Engagement als Geschäftsführer des Arenenbergs wenig überraschend. «Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er es versucht hat, beides unter einen Hut zu bringen und noch so lange geblieben ist», sagt Toleti.

Überlegungen für Reduktion der Stadtratssitze

Den Verlust von Know-how im Stadtrat schleckt keine Geiss weg, das streitet Toleti nicht ab. Deshalb plädiert er dafür zu überlegen, ob zukünftig für Steckborn nicht eine geringere Zahl an Stadtratsmitgliedern sinnvoll ist und sich diese zukünftig mehr auf die strategische Führung der Gemeinde konzentrieren sollten. «Fünf oder sechs Stadtratsmitglieder wäre für die Grösse von Steckborn ideal», sagt der Stadtpräsident. Zudem mache man sich bei der derzeitigen Revision der Gemeindeordnung auch Gedanken darüber, die operative Führung vom Stadtrat mehr und mehr in Richtung der Verwaltung von Stadtschreiberin Manuela Senn zu verlagern, die ebenfalls während der laufenden Legislatur zur Stadtverwaltung stiess. Obschon Toleti zu bedenken gibt:

Manuela Senn, Stadtschreiberin Steckborn seit Februar 2021. Bild: PD

«Es ist utopisch zu glauben, dass der Stadtrat nur noch strategische Entscheide fällt. Denn dafür sind wir auch wieder zu klein.»

In der jetzigen Situation aber sei es so, dass sich Stadtratsmitglieder laut Toleti mit ihren vielen Vertretungen in verschiedensten Kommissionen und Arbeitsgruppen fast schon unentbehrlich machen. Mit einer Verlagerung hingegen gingen aber auch höhere Personalkosten einher, was sich in den Finanzen niederschlägt, das ist sich der Stadtpräsident bewusst.

Entwurf der neuen Gemeindeordnung auf Kurs Der Stadtrat von Steckborn hat sich zum Ziel gesetzt, seine Gemeindeordnung von 2002 zu überarbeiten. Dafür hat er eine 16-köpfige Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich bisher zweimal getroffen hat. In den Kleingruppen seien bereits die ersten Artikel kontrovers diskutiert, neu formuliert und anschliessend dem Plenum als Vorschlag präsentiert worden, schreibt Stadtpräsident Roland Toleti in seiner aktuellen Kolumne «Aus dem Stadthaus». «Ich hätte nicht gedacht, dass es in einer so grossen Gruppe so gut funktioniert. Wir haben aber einen Konsens gesucht und gefunden, ich bin sehr zufrieden», sagt er. Bis zum ersten Entwurf, der dann in eine Vernehmlassung mit den politischen Ortsparteien und anschliessend an einem Infoanlass der Bevölkerung vorgestellt werden soll, brauche es aber nochmals zwei bis drei Sitzungen der Arbeitsgruppe. «Wir wollen die neue Gemeindeordnung spätestens im Frühling 2023 in der Gemeindeversammlung zur Abstimmung bringen», meint Toleti. (sko)

Salmsach, Märstetten, Salenstein und Eschenz? – Wigoltingen!

Bei der Suche nach ähnlichen Querelen wie in Steckborn fallen rasch die Namen Salmsach, Märstetten, Salenstein und Eschenz. In der Quantität allerdings können diese Gemeinden allesamt nicht mit Steckborn mithalten, wie Andreas Keller sagt. Der ehemalige Generalsekretär des Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV), der sich Ende März nach über 14 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat, meint:

«Zuletzt ein ganzer Gemeinderat ist 2008 in Wigoltingen zurückgetreten, bevor Sonja Wiesmann Frau Gemeindeammann wurde.»

Kurz zusammengefasst: Ende 2008 wählte das dortige Stimmvolk seine gesamte Behörde neu. Der Wahl eines neuen Gemeindeoberhaupts und der sechs Gemeinderatssitze vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Gemeindepräsidenten Ruedi Thurnheer und den sechs Gemeinderäten, die Thurnheer drei Ressorts entzogen hatten. Im Sommer erklärte sich Thurnheer bereit zurückzutreten. Doch er war nicht alleine, denn auch seine sechs Gemeinderatskollegen beabsichtigten denselben Schritt. Vor den Neuwahlen im November 2008 trat ein Gemeinderat zurück. Drei der anderen fünf kandidierten erneut, wobei jemand aufgrund genügender Kandidaten überzählig ausschied.

Novum mit Roger Forrer als externem Berater

Bis zur Beschlussunfähigkeit schaffte es zuletzt Eschenz im Jahr 2020 mit ihrem fünfköpfigen Gremium, nachdem Gemeindepräsident Claus Ullmann und zwei seiner Gemeinderatskollegen den Bettel hinwarfen. Das DIV setzte als Thurgauer Novum kurzerhand mit Roger Forrer Steckborns alt Stadtpräsidenten als externem Berater ein, um die Behörde wieder zum Funktionieren zu bringen. Mittlerweile ist die Behörde unter der Leitung von Gemeindepräsidentin Linda Signer wieder komplett.

Unvollständig zumindest bis zum Start der neuen Legislatur bleibt der Stadtrat von Steckborn, der die Vakanz von Jack Rietiker vor den Gesamterneuerungswahlen am 27. November nicht ersetzt. Diese Strategie basiert auf dem kantonalen Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht, das bei einer Dauer innert sechs Monaten keine Ersatzwahl mehr vorsieht. Einerseits bestünde die Gefahr, dass die gewählte Person bei den Gesamterneuerungswahlen umgehend wieder abgewählt werden könnte. Andererseits soll verhindert werden, «dass jemand dauernd kandidieren muss», meint der ehemalige DIV-Generalsekretär Keller.

Für die Gesamterneuerungswahlen am 27. November haben sich bisher der amtierende Stadtpräsident Roland Toleti (parteilos) sowie die Stadträte Markus Michel, Ljutfi Lokmani (FDP), Stephan Marty (Mitte) sowie die Mitte Juni frisch gewählte Aleksandra Lindner (parteilos) aufstellen lassen. Auf die neue Legislatur sind also zwei Vakanzen neu zu besetzen. Möglicherweise steht den Steckborner Stimmbürgern eine weitere Kampfwahl ins Haus. Darin sind sie sich am Untersee in jüngster Vergangenheit aber bereits gewohnt.

