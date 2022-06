Rassistische Schmierereien bei Museum und Badi in Pfyn

Pfyn Rassistische Parolen auf Informationstafel – Anwohnende kennen das Problem schon seit längerem «Kill Your Self Niger» steht auf einer Informationstafel des Stationenwegs Pfyn. Unbekannte haben sie am Wochenende verunstaltet. Das Problem sei nicht neu, sagen Anwohnende und Gemeinde. Judith Schönenberger 20.06.2022, 17.45 Uhr

Mit auffällig grüner Farbe haben Unbekannte einen rassistischen Ausdruck auf die Informationstafel gesprayt. Bild: zVg

Am Wochenende haben in Pfyn unbekannte eine Informationstafel des Stationenwegs des transitorischen Museums, eine Mauer und das Badihüsli mit grüner Farbe besprayt: «1879», «FCSG» und «KILL Your Self Niger». «Den Stationenweg gibt es seit 15 Jahren, wir hatten schon ab und zu solche Sprayereien. Einmal wurde eine Tafel auch mit einer Kleinkaliberwaffe beschossen», sagt Meszmer, Gründer des Museums. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Ob die grüne Farbe entfernt werden kann oder die Tafel ersetzt werden muss, ist noch nicht klar. Ist Letzteres der Fall, würde es teuer: Die Emaille-Tafel kostet 7000 Franken.