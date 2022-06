Gesprayte Nazi-Symbole in Pfyn: Bubenstreich oder ernst gemeint?

Pfyn Bubenstreich oder ernst gemeint? Nach rassistischen Sprayereien sind nun auch Nazi-Symbole aufgetaucht Unbekannte haben in Pfyn einen rassistischen Spruch, Referenzen zum FC St.Gallen und Nazi-Symbole auf Tafeln und Gebäude gesprayt. Ist das ein Bubenstreich oder sind das Vorzeichen einer Radikalisierung? Judith Schönenberger 22.06.2022, 05.30 Uhr

Die mit Nazi-Symbolen versprayte Wand beim Badigebäude in Pfyn. Bild: PD

Nachdem ein Anwohner in Pfyn bereits am Montag rassistische Sprayereien entdeckt hatte, wird jetzt klar, dass die unbekannten Täterinnen und Täter wohl noch an anderen Orten am Werk waren und Nazi-Symbole hinterlassen haben. «88» und «hh» steht auf der Tafel des Biberpfades, das gleiche nochmal ergänzt mit «DÖLF» in Grossbuchstaben am Badigebäude in Pfyn. Alle Schriftzeichen stehen für Hitler. Die 88 meint «Heil Hitler», die 8 ist der achte Buchstaben im Alphabet. «Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt», schreibt die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Davon geht auch die Pfyner Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller aus, die alle Sprayereien angezeigt hat.