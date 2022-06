42. Swiss Derby findet auf der Grossen Allmend Frauenfeld statt

Pferderennen Auch französische Wettende schauen auf Frauenfeld: Das 42. Swiss Derby findet statt Am Sonntag findet auf der Grossen Allmend Frauenfeld das 42. Swiss Derby statt. Acht Pferde treten am grössten Rennen des Tages mit einer Preissumme von 50'000 Franken an. Aber auch die Zuschauer können gewinnen: die bestgekleidete Dame und der bestgekleidete Herr erhalten einen Modepreis. 16.06.2022, 04.10 Uhr

Die teilnehmenden Pferde des letztjährigen 41. Swiss Derbys. Bild: Andrea Stalder (5.9.2021)

Am Sonntag findet in Frauenfeld das 42. Swiss Derby statt. Es gehört zu den Saisonhighlights in der Schweizer Rennpferdeszene. Um 12.50 Uhr ist der Start für das Flachrennen mit einer Preissumme von 50'000 Franken. Acht Pferde treten über die Distanz von 2400 Metern an. Über den Tag verteilt gibt es sechs Flach-, zwei Trab- und vier Ponyrennen auf der Grossen Allmend zu sehen. Unter anderem den Preis der «Thurgauer Zeitung» um 14.15 Uhr, des Kantons Thurgau um 14.45 Uhr sowie das Handicap-Rennen Zawawi-Cup um 15.55 Uhr.