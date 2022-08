Schulgemeinde Herdern-Dettighofen sucht neues Präsidium

Personelles Suchen, bis gefunden: Der Schulpräsident von Herdern-Dettighofen tritt ab – und niemand will das Amt übernehmen Weil ihm schlichtweg die Zeit fehlt als Präsident der Primarschulgemeinde Herdern-Dettighofen: Christian Breu stellt nach zwei Jahren sein Amt zur Verfügung. An der ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung von Dienstagabend gab es keine Kandidaturen und entsprechend keine Ersatzwahl. Nun muss Vizepräsidentin Regula Klauz ad interim übernehmen. Manuela Olgiati 24.08.2022, 16.15 Uhr

Stille Schulbürgerinnen und Schulbürger am Dienstagabend in der Turnhalle in Herdern. Bild: Manuela Olgiati

Alles war ein bisschen anders als sonst. Die ausserordentliche Schulgemeindeversammlung vom Dienstagabend in der Turnhalle Herdern dauerte gerade mal zehn Minuten. Es war ein Monolog, den Schulpräsident Christian Breu vor 26 Schulbürgerinnen und Schulbürgern hielt, eine Auflistung von strategischen Aufgaben. Ein Schulbürger betrat verspätet die Halle und verpasste beinahe das Schlusswort des Schulpräsidenten. Am Schluss fragte einer: «Wie macht ihr jetzt mit der Findungskommission weiter?»

Nur genau zwei Jahre im Amt

Grund der ausserordentlichen Versammlung war der Rücktritt von Christian Breu als Schulpräsident. Breu hatte am 1. Oktober 2020 die Nachfolge von Patrick Siegenthaler angetreten, der acht Jahre in der Schulbehörde, davon fünf Jahre als Schulpräsident gewirkt hatte. Nun hatte Breu beim Regierungsrat sein Rücktrittsgesuch per Ende September 2022 eingereicht. Die Gründe sind klar. Der 36-jährige Breu sagte:

«Ich habe meinen Traumjob gefunden.»

Christian Breu, Schulpräsident bis 30. September. Bild: Manuela Olgiati

Breu trat im Dezember 2021 eine neue Stelle als Abteilungsleiter an. Damit sei eine 50-prozentige Reisetätigkeit im Ausland verknüpft. Er sagte: «Noch nie zuvor hat mich eine Arbeit so glücklich gemacht und motiviert wie meine neue Anstellung. Ich stehe am Morgen beschwingt auf, und das dauere bis Feierabend an.» Er sagte:

«Für das Amt als Schulpräsident fehlt mir schlichtweg die Zeit.»

Bis zur Versammlung hatte sich niemand für das frei werdende Amt gemeldet. Breu fragte nochmals in die Versammlung. Er habe sich die abwartende Haltung der Schulbürger so vorgestellt, sagte Breu. Auch für die Findungskommission für ein neues Schulpräsidium liess sich kein Personal finden.

Schulbehörde in ihrer Zusammensetzung bis 30. September: Marcel Mettler, Vanessa Maier, Regula Klauz, Eva Capt und Christian Breu. Bild: Manuela Olgiati

Sprachlos auf das Ende wartend

An bisherigen Schulgemeindeversammlungen meldeten sich jeweils engagierte Schulbürgerinnen und Schulbürger zu Wort und brachten Ideen ein. Auch Kritik musste sich die Schulbehörde bisweilen gefallen lassen. An dieser ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung hingegen gab es kein einziges Votum. Schulbehördenmitglied Eva Capt sagte: «Wir haben bestimmt über 15 Personen angefragt.» Niemand traue sich dieses Amt zu. Eine Absage erhielt die Schulbehörde auch von Marc Zimmermann, der vor rund vier Jahren die Arbeitsgruppe betreffend der Schulstandortfrage leitete.

Regula Klauz, Vizepräsidentin und ab 1. Oktober Präsidentin ad interim. Bild: Manuela Olgiati

Nun wird per 1. Oktober Vizepräsidentin Regula Klauz, zuständig für die Finanzen, das Schulpräsidium ad interim führen. Die 38-Jährige sagte:

«Ich habe grossen Respekt vor dieser Aufgabe und muss meine Ressourcen gut einteilen.»

Klauz ist verheiratet. Die Mutter von zwei Kindern absolviert derzeit eine Ausbildung als Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Diese Ausbildung dauere noch bis Sommer 2023. Grösste Herausforderungen für Klauz sind die Sanierungen am Schulhaus und die Finanzen. Sie rechnet mit einer Steuerfusserhöhung in absehbarer Zeit. Der Steuerfuss liegt derzeit bei 64 Prozentpunkten. Klauz möchte die Qualität sichern und in der Behörde ein verlängerter Arm für die Schulbürger sein. Klauz stellte für die Budgetgemeindeversammlung vom November das weitere Vorgehen betreffend Präsidiumssuche in Aussicht.