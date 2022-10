Gemüsebaubetrieb Grob in Schlattingen plant Biogasanlage neu

Nachhaltigkeit «Es ist ein Glücksfall»: Nach Landabtausch hat der Gemüsebaubetrieb Grob in Schlattingen einen neuen Standort für seine Biogasanlage Noch Anfang Monat schien das Projekt Biogasanlage gestrandet zu sein. Doch schon geht es weiter: Die Verantwortlichen haben einen neuen Standort gefunden. Eine entsprechende Zonenplanänderung liegt bis am 3. November öffentlich auf. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 18.10.2022, 16.10 Uhr

Stefan und und sein Vater Hansjörg Grob möchten eine Biogasanlage bauen, welche die Grünabfälle in nutzbare Energie und Kompost umwandeln kann. Bild: PD

Zuversicht zahlt sich aus: Das Gemüsebauunternehmen Grob aus Schlattingen hat zu Beginn des Monats verkündet, das hängige Baugesuch für eine Biogasanlage zurückgezogen zu haben. Das Projekt lag nicht lange auf Eis, seit dem 14. Oktober liegt eine entsprechende Zonenplanänderung öffentlich auf.

Ursprünglich hätte die Biogasanlage auf der Parzelle Buck zwischen der Bahnlinie und der Hauptstrasse Diessenhofen-Schlattingen Platz finden sollen. «Ich bin zuversichtlich, dass wir das Projekt in Zukunft trotzdem umsetzen können», sagte Unternehmer Hansjörg Grob, nachdem das Baugesuch zurückgezogen wurde. Und dieser Optimismus zahlt sich nun aus: Denn die Projektverantwortlichen haben einen neuen Standort gefunden.

Konkrete Gespräch bereits im Frühjahr

«Es ist ein Glücksfall, dass mit dem Landabtausch Poosseriet nun ein Gelände zur Verfügung steht, welches sich bestens für eine Biogasanlage eignet», erklärt Matthias Knill, Kommunikationsbeauftragter des Gemüsebauunternehmens. Die Parzelle liegt inmitten des vom Gemüsebaubetrieb bewirtschafteten Landes und so nahe am Ort, wo der Gemüseabfall entsteht, der in der Biogasanlage zu Energie umgewandelt werden soll.

Auf dieser Parzelle mit dem Namen «Poosseriet» entsteht die Biogasanlage. Bild: PD

Getauscht wurde die Parzelle 3008 «Chabisland» gegen die Parzelle 2139 «Poosseriet». Wie Knill verrät, liefen konkrete Gespräche bezüglich des neuen Standorts für das Bauvorhaben bereits im Frühjahr. «Doch der Landabtausch ist erst seit Ende September rechtsgültig.»

Das erworbene Grundstück umfasst über 17'000 Quadratmeter. Wie Knill sagt, wird die Hälfte davon für die Biogasanlage genutzt. «Die restliche Fläche würde der landwirtschaftlichen Nutzung sowie der Erstellung von Parkmöglichkeiten für die Mitarbeitenden dienen.»

Alles anzeigen

Realisation für 2024 angedacht

Doch bevor die Biogasanlage gebaut werden kann, muss die Landwirtschaftszone in eine Spezialzone Energiegewinnung umgewandelt werden. «Eine Realisierung erscheint frühestens Anfang 2024 realistisch und erfordert einen siebenstelligen Investitionsbetrag.» Zuvor müssen noch die Projektpläne der neuen Parzelle angepasst werden, denn es besteht nun eine direktere und einfachere Anbindung an die bestehenden Infrastrukturen des Gemüsebaubetriebs. Knill sagt:

«Das Projekt wird nun neu geplant. Das bestehende Konzept wird zudem weiterentwickelt. Dazu zählt unter anderem auch die Prüfung, ob das Gas in das lokale Netz eingespeist werden kann.»

Auf das Baugesuch für die Parzelle Buck äusserte eine Interessengruppe Bedenken hinsichtlich Emissionen und einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen. Doch wie Knill sagt, ist die Familie Grob zuversichtlich, dass das Projekt am neuen Standort aufgrund seiner Lage anders beurteilt wird. «Ausserdem steigt ganz grundsätzlich die Akzeptanz solcher Projekte, da lokal und nachhaltig produzierte Energie einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet.»

Die Auflage zur Zonenplanänderung dauert noch bis 3. November. Und bevor ein Baugesuch eingereicht werden kann, müssen die Stimmbürgerinnen und -bürger Basadingen-Schlattingens an der Gemeindeversammlung vom 25. November die Umzonung genehmigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen