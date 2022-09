Tanzschule Motion factory lädt zum Tanzfieber ein

Nachgefragt «Wir möchten wieder Bewegung in die Gesellschaft bringen»: In Frauenfeld geht der Anlass «Tanzfieber» über die Bühne Frauenfeld hat das «Tanzfieber»: 250 Tänzerinnen und Tänzer zeigen am 16. und 17. September in der Rüegerholzhalle ihr Können. Seit rund einem Jahr bereitet sich das Organisationskomitee rund um die Tanzschulinhaber Dimitri Isenring und Annika Schöni auf den Anlass vor. Das Rahmenprogramm umfasst auch Workshops in verschiedenen Tanzrichtungen und an beiden Abenden Partys. Janine Bollhalder 13.09.2022, 16.10 Uhr

Zwei Tänzerinnen der Rock Academy bei einem Auftritt. Bild: PD

In der Rüegerholzhalle in Frauenfeld wird getanzt und gefeiert: Am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, findet der Anlass «Tanzfieber» statt. Veranstalterin ist die Rock n’Roll-Tanzschule Rock Academy, die zur Tanzschule «The Motion-Factory» von Dimitri Isenring und Annika Schöni gehört.

Was erwartet die Gäste an der Veranstaltung «Tanzfieber»?

Dimitri Isenring: Im Fokus stehen die drei Tanzaufführungen vom Freitag- und am Samstagabend sowie eine spezielle Familienaufführung am Samstagnachmittag. Ein Theaterprogramm führt durch die verschiedenen Tanzeinlagen. An beiden Tagen gibt es ein Rahmenprogramm.

Dimitri Isenring, Inhaber der Tanzschule Motion Factory Bild: Thi My Lien Nguyen

Um welches Thema dreht sich das Theaterstück?

Um die Zeit nach Corona. Wir möchten wieder Bewegung in die Gesellschaft bringen, und mit diesem Gedanken geht die Theaterreise rund um die Welt.

Was ist speziell an der Familienaufführung?

Die Aufführungen dauern jeweils 90 Minuten und haben eine Pause. Bei der Familienaufführung gibt es dann eine kürzere Pause, damit die Vorführung nicht zu lange dauert.

Welcher Gedanke steckt hinter dem Anlass?

Unsere Tanzschule umfasst inzwischen rund 250 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von vier bis über 40 Jahren. Wir möchten mit «Tanzfieber» zeigen, was in unserem Klub so läuft und gelernt wird.

Die Tänzerinnen und Tänzer in ihren Kostümen an einem Auftritt. Bild: PD

Wann haben die Tänzerinnen und Tänzer mit dem Training angefangen?

Viele der Choreografien zeigen wir auch an Wettkämpfen, daher werden sie das ganze Jahr trainiert und müssen nur auf die jeweilige Bühne angepasst werden. Spezielle Aufführungen trainieren die professionellen Tänzerinnen und Tänzer seit Juni. Die Trainingsdauer ist natürlich je nach Alter auch verschieden, die Kinder trainieren seit etwa einem halben Jahr.

Welche Aktivitäten umfasst das Rahmenprogramm?

Wir bieten verschiedene Workshops an, Interessierte können sich beispielsweise in Zumba und Pilates probieren. Parallel dazu läuft die Familienzeit. Die Kinder können sich an verschiedenen Posten beschäftigen oder werden betreut, sodass die Eltern tanzen können. Am Freitagabend findet eine 2000er-Party statt, für alle ab 16 Jahren. Wer als Paar tanzen möchte, kann das am Samstag am Tanzabend. Ein Tanzlehrer ist vor Ort und unterstützt bei Bedarf.

Wie intensiv ist es, einen Anlass wie diesen zu organisieren?

Es erfordert sehr viel Arbeit. Es geht ja nicht nur ums Tanzen, beim «Tanzfieber» soll für alle etwas dabei sein. Das Organisationskomitee ist schon seit rund einem Jahr mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Mehr Informationen unter: www.the-motion-factory.ch/tanzfieber