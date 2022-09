Nachgefragt «Mein Training steht an erster Stelle»: Der Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli über seine Teilnahme am Herderner Lauf, seinen Spitznamen und Olympiaträume Der 31-jährige Langstreckenläufer Patrik Wägeli aus Nussbaumen plant eine Teilnahme am Herderner Lauf vom 17. September. Wie sich der «Fastest Farmer» vorbereitet und wie Sport, Arbeit und Familie unter einen Hut passen, verrät er im Interview. Anja Kündig 09.09.2022, 09.15 Uhr

Patrik Wägeli trainiert fleissig, um den Traum einer Olympiateilnahme verwirklichen zu können. Bild: Benjamin Manser

Zehn Kilometer sind für Sie ein Klacks. Stimmt's?

Patrik Wägeli: Erst kürzlich habe ich an den Europameisterschaften in München teilgenommen, daher bin ich noch nicht wieder in Topform. Dennoch nehme ich mir den Sieg zum Ziel. Der Herderner Lauf soll meinen Körper fordern. Da ich im Training meist Distanzen zwischen 15 und 40 km zurücklege, liegt die Herausforderung darin, möglichst schnell zu sein und das Tempo über die gesamte Strecke zu halten.

P. W., Langstreckenläufer und «Fastest Farmer» aus Nussbaumen. Bild: Benjamin Manser

Wie fühlt es sich für Sie an, an einem Lauf vor der Haustür teilzunehmen?

Sehr schön. Ich finde es super, dass dieser Lauf in der Umgebung organisiert wird, und finde, dass man so gut die lokalen Veranstalter und Vereine unterstützen und ihnen angemessen Wertschätzung entgegenbringen kann.

Der «Fastest Farmer» hat einen grossen Fanklub. Beim Herderner Lauf dürfen Sie also bestimmt auf viel Unterstützung setzen ...

Ich habe einen grossen Fanklub, der mich sogar nach München begleitet hat. Am Herderner Lauf werden mich sicher viele Bekannte unterstützen. Darauf freue ich mich sehr.

Herderner Lauf, Volkslauf 10 Kilometer. Bilder: Donato Caspari Die Jungen tragen auch ihren Teil zum Catering bei. «Zu alt» für den Waffenlauf gibt es nicht. Das zeigen die sportlichen Herren. ... und Damen. In den Kategorien Girl & Boy, Schülerinnen und Schüler über 1000 Meter stellen Kinder ihre Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis. Bei einigen reicht's für einen Podestplatz. Die Eltern warten im Ziel.

Trifft Ihr Spitzname «Fastest Farmer» noch immer zu?

Dieser Spitzname eilt mir wohl voraus. Ich würde aber sagen, ja.

Dieses Jahr haben Sie den Hof von Ihrem Vater als Meisterlandwirt übernommen. Wie vereinbaren Sie Sport und Arbeit?

Mein Vater und ich haben den Hof lange als Generationenbetrieb geführt, und er unterstützt mich auch jetzt nach seiner Pensionierung tatkräftig. Ausserdem haben wir eine Teilzeitangestellte. Ich habe jetzt noch mehr eigene Arbeit zu erledigen, aber das ist nur eine Frage der Organisation. Mein Training steht an erster Stelle.

Wie stecken Ihre Familie und Ihre Freundin die vielen Abwesenheiten weg?

Sie kennen meine Ziele und haben Verständnis. Für ihre Hilfe und Unterstützung bin ich sehr dankbar.

Ihr grosses Ziel ist die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Dafür benötigen Sie im Marathon eine Zeit von 02:11:30. Wie trainieren Sie nun auf Ihr Ziel hin?

Meine Formsteigerung werde ich in zwei Blöcken im November und im Januar in Kenia angehen. Meine persönliche Bestzeit erreichte ich 2021 in Dresden mit 02:13:13. Diese muss ich um rund 3:50 Minuten unterbieten, weil sich bis nach Paris die Limite noch verändern wird. Ich arbeite an der Trainingsqualität und hoffe auf den perfekten Wettkampf.

Herderner Lauf, Sa., 17. September, Schulhaus. Alle Infos: www.herderner.ch