Wallbanger Jazzgroup trat in der Teraza-Bar in Steckborn auf

Musik Regentropfen statt Jazzklängen: Die Wallbanger Jazzgroup spielte bis zum nassen Ende Die Wallbanger Jazzgroup trat am vergangenen Freitagabend in der Terraza-Strandbar in Steckborn auf, zusammen mit Marco Sacchetti, Generalsekretär des kantonalen Departements für Bau und Verkehr sowie Sänger von Lennox CF Reloaded. Doch der Auftritt dauerte nicht lange, denn das Wetter setzte der musikalischen Unterhaltung ein jähes Ende. Manuela Olgiati 07.08.2022, 14.45 Uhr

Die Gäste in der Teraza-Bar in Steckborn. Bild: Manuela Olgiati

Der Auftritt der Wallbanger Jazzgroup in der Terraza-Strandbar in Steckborn locke die Besucher in Scharen an. Die Wettervorhersagen prognostizierten für Freitag allerdings Sturm und Regen. Das kümmerte die Gäste jedoch wenig. Pianist Dandy Meier sagte: «Wir treten bestimmt schon das siebte Mal in der Terraza-Strandbar auf.» Schlagzeuger Billy Schmid fügte mit Blick zum Himmel an: «Bisher hatten wir Wetterglück.» Kontrabassist Walo Gröbli sagte:

«Wir spielen solange es geht.»

Auch bekannte Gesichter besuchten das Konzert am See. Erstmals an einem Konzert in der Teraza-Bar war Roger Jung, Gachnangs Gemeindepräsident. Er lobte die Atmosphäre und auch später, als der Regen einsetzte, liess er sich nicht beirren und blieb. Matthias Müller, der ehemalige Gemeindepräsident Gachnangs, war anwesend und rühmt den Groove.

Die Wallbanger Jazzgroup tritt seit bald 40 Jahren auf. Ihr Repertoire ist breit angelegt. Marco Sacchetti, Generalsekretär des kantonalen Departements für Bau und Verkehr sowie Sänger von Lennox CF Reloaded zählte am Freitag zur erweiterten Formation der Wallbanger. Gemeinsam mit ihm bot das Frauenfelder Jazztrio Unterhaltung mit Jazz, Latin, Blues und Pop-Medleys. Sacchetti, seit 44 Jahren Musiker und quasi der Joe-Cocker vom Bodensee, erntete grossen Applaus, die Gäste wollten mehr hören. «Vielleicht hilft es», sagte er und stimmt «Summertime and the living is easy» an.

Marco Sacchetti spielt mit der Wallbanger Jazzgroup. Bild: Manuela Olgiati

Doch rund eine halbe Stunde nach Konzertbeginn wurden die Wolken dunkler, der Untersee unruhiger. Die letzten Badegäste packten schnell ihre Sachen ein. Sacchetti und die Musiker liessen sich von der Wettersituation zu «Riders on the Storm» inspirieren. Dann kam die Ansage zu einer Pause und schon fielen hörbar die ersten Regentropfen. Rasch wurden die Instrumente ins Trockene gebracht. Sacchetti, im Schutz des Vordaches an der Bar, meinte:

«Heute wird es wohl nichts mehr mit spielen.»

Der Abend am Untersee war dennoch gerettet: Der starke Regen liess die Gäste nah beisammenstehen, im Schutz der Sonnenschirme und zum Teil bereits bis in die Schuhe durchnässt, diskutierten fremde Menschen und Musikfreunde miteinander bis es Zeit wurde, nach Hause zu gehen.