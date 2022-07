BMX: Thurgauer fordert den Weltcpsieger heraus

MEIsterschaft Cédric Butti fordert im Heimrennen den Weltcupsieger heraus Die Schweizer Meisterschaften im olympischen BMX Racing finden wie 2019 und 2020 in Weinfelden statt. Am Samstag werden die Medaillensätze unter der Elite ausgefahren. 01.07.2022, 11.13 Uhr

Auch im Jahr 2020 fanden die Schweizer Meisterschaften in Weinfelden statt. Bild: Andrea Stalder

(pd) Die Sportart BMX Racing ist hierzulande im Aufwind. Nachdem Simon Marquart im vergangenen Jahr als erster Schweizer Athlet ein Weltcuprennen gewonnen hatte, wartete Zoé Claessens vor drei Wochen im holländischen Papendal mit dem ersten Erfolg einer Schweizer Athletin auf höchster Ebene auf.

Am Samstag werden die beiden anlässlich der Schweizer Meisterschaften in Weinfelden von der nationalen Konkurrenz herausgefordert. Seitens der Frauen brilliert Claessens durch konstante Topresultate.

Eine Woche vor der EM in Dessel, an der sie ihren Titel verteidigen möchte, will die 21-Jährige ihren zweiten nationalen Titel nach 2020 gewinnen, nachdem sie die Austragung 2021 auf ihrer Heimbahn in Echichens aufgrund einer Verletzung hatte auslassen müssen.

Während Claessens ohne Zwischenfall kaum zu schlagen sein wird, sieht sich Simon Marquart mit starker Konkurrenz konfrontiert. Der Winterthurer, welcher 2020 und 2021 den nationalen Titel gewonnen hatte, befindet sich aufgrund einer Oberarmverletzung, die er sich zu Beginn der Saison zugezogen hatte, noch nicht auf höchstem Niveau.

Auf seiner Trainingsstrecke

Stärkster Herausforderer des letztjährigen Gesamtweltcup-Gewinners wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Cédric Butti aus Herdern sein. Der Neunte des letzten Weltcup-Rennens in Papendal und amtierende U23-Europameister hat den Vorteil, die Schweizer Meisterschaft auf seiner Trainingsstrecke bestreiten zu können.

Neben den Eliterennen finden in Weinfelden am Samstag auch die nationalen Entscheidungen in den Kategorien U23, U19 und Challenge statt. Am Sonntag wird in Weinfelden die fünfte Etappe des BMX Swiss Cup ausgetragen.