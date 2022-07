Markt Willkommen im Paradies Berlingen: Chilbi auf der Hauptstrasse und bei der Stedi startete am Sonntag mit 35 Marktständen Ideenreich und äusserst gemütlich: So präsentierte sich die Chilbi Berlingen zum Auftakt am Sonntag. Am Montag geht es weiter. Margrith Pfister-Kübler 24.07.2022, 16.40 Uhr

Kinder auf dem Karussell. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Wir hatten noch nie so viele wie dieses Jahr. 35 Marktstände, es wären gar 36 gewesen, aber einer musste wegen Corona absagen», sagte Gemeinderat und Chilbi-Chef Christof Rothenberger gestern Sonntag zum Auftakt der Berlinger Chibli. Etwas zu heiss war es. Eine Abkühlung im See, direkt bei der Stedi, weil es da so schön tief ist, nutzten nicht nur Kinder. Der Frauenverein-Flohmarkt boomt wie wild. Velotouristen haben knallrote Stiefel und ein Höschen beim Frauenverein gekauft. «Wir denken dann an Sie», erklärten sie der Verkäuferin lachend. Die Frauen des Vereins wirkten wie Glücksflüsterinnen.

Tradition um Stediglocke

Markttreiben auf der gesperrten Hauptstrasse. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der 96-jährige Sepp Zeller, elegant «gsunntiget» mit schönen Hosenträgern, marschierte zur Stediglocke und läutete: «Herzlich willkommen im Paradies Berlingen», rief er ankommenden Kursschiff-Passagieren zu. «Ha, ha, ich ha doch denkt, das isch dä Sepp», rief einer zurück. Auch die Kapitäne gaben Signale. Das Läuten der Schiffsglocke war einst üblich, Zeller lässt die Tradition wieder aufleben. Aber er klagte auch:

«Noch nie hatten wir Ende Juli so wenig Wasser im See, auch die Trauben sind schon reif.»

Sepp Zeller mit der Stediglocke. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Auf dem Stediplatz drängelten Kinder zu den Autoscootern und zum Karussell. Auch kulinarisch wird viel geboten: Beim Stand der Metzgerei Albrecht standen die Leute Schlange, im «Schiff» und im «Hirschen» genossen es Gäste im Garten. Viele kamen wegen des «Suurfleisch» im «Hirschen», eine Chilbi-Delikatesse.

Akrobaten schwitzen in Neoprenanzügen

Auch auf den Fischstand musste nicht verzichtet werden, obwohl Berufsfischer Mabo und Susi aufgehört haben. «Carmen von der Metzg und Priska vom Coiffeur sorgen dafür, dass es den Fischstand trotzdem gibt», freute sich Chilbi-Chef Rothenberger. Der Verkehr wurde wie üblich umgeleitet. Glaskünstlerin Brigit Richei arrangierte ihre Werke: Alle wollen wissen, welche Impulse sie an der Biennale Venedig geholt hat. Sie sagt: «Mein Partner und ich sind ab Tenero mit dem Ruderboot nach Venedig.» Das Abenteuer würde Seiten füllen.

Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag war die Show des Wasserski-Akrobatik-Clubs (Wacu). Organisator Martin Ott bangte um seine schwitzenden Akrobaten, als sie auf dem Steg in Neoprenanzügen auf den Start warteten. Das Publikum wurde dann aber mit einer grossartigen Aufführung verwöhnt. Am heutigen Montag findet die Chilbi ihren Ausklang.

Die Mitglieder des Wacu bei ihrer Show. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Berlinger Chilbi, Mo, ab 11 Uhr.