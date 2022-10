Überraschungen bei Erneuerung Stadtrat Steckborn bleiben aus

Lokalpolitik So viele Köpfe wie verfügbare Sitze: Kandidaturen von politisch Steckborn mit altbekanntem und «neuem» Gesicht In der Behörde von politisch Steckborn ist während der laufenden Legislatur kein Stein auf dem anderen geblieben. Ende November stehen die Gesamterneuerungswahlen bis 2027 auf dem Programm. Überraschungen bleiben aus. Für den vakanten Sitz und den abtretenden Jonas Füllemann kandidieren zwei Neue. Samuel Koch 04.10.2022, 16.10 Uhr

Rund 3800 Menschen wohnen in Steckborn am Untersee. Bild: Donato Caspari

Sechs Rücktritte innerhalb von drei Jahren. So lässt sich der personelle Aderlass aus dem siebenköpfigen Stadtrat Steckborns zusammenfassen. Zuletzt gab Jack Rietiker seine Demission per Ende Juli bekannt, der selbst erst während der laufenden Legislatur nachgerückt ist (diese Zeitung berichtete).

Roland Toleti, parteilos, Stadtpräsident Steckborn seit 2021. Bild: Ralph Ribi

Am 27. November wählen die Stimmberechtigten die Behörde für die nächsten vier Jahre bis 2027. Nebst Stadtpräsident Roland Toleti (parteilos) treten bis auf Jonas Füllemann (parteilos) allesamt für eine weitere Legislatur an. Es sind dies Markus Michel (SVP), Stephan Marty (Mitte), Ljutfi Lokmani (FDP) und Aleksandra Lindner (parteilos). Für den Vizestadtpräsidenten Füllemann hingegen endet seine politische Amtszeit im Unterseestädtchen Ende Mai nach sechs Jahren.

Keine Konkurrenz für Stadtpräsident Toleti

Jonas Füllemann, parteilos, Vizestadtpräsident Steckborn. Bild: PD

So also sind nebst den Bisherigen zumindest zwei weitere Sitze neu zu besetzen. Anfang Woche endete die Eingabefrist für die Aufnahme auf die offizielle Wahlliste. Am Dienstag hat die Gemeinde die offizielle Namenliste publik gemacht. Überraschungen gibt es keine, fürs Stadtpräsidium aspiriert mit Toleti der Bisherige. Ebenso fungieren auch die Namen der vier bisherigen Stadtratsmitglieder wieder auf der Liste.

Als neue die personellen Lücken schliessen wollen Roman Donatsch und Marcel Hoksbergen (beide parteilos). Letzterer ist im Herbst 2021 bei der Ersatzwahl Lokmani und Marty unterlegen. Die Gattin des 56-jährigen Kundenberaters, Petra Hoksbergen, steht der Mitte-Ortspartei vor. Ein «neues» Gesicht im Steckborner Stadtrat wäre Roman Donatsch. Der 50-jährige TKB-Bankkaufmann präsidierte zwar früher schon die Geschäftsprüfungskommission (GPK), er kandidiert aber erstmals für einen Sitz im Stadtrat.

Keine Veränderungen sind bei der Wahl in der dreiköpfigen GPK absehbar, zumal alle bisherigen Mitglieder um Präsident Markus Donatsch nochmals antreten. Er ist übrigens der Bruder von Roman Donatsch. Das identische Bild wie in der GPK zeigt sich auch in der Rechnungsprüfungskommission und im Wahlbüro. Alle Bisherigen wollen es nochmals wissen.