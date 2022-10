Lokalpolitik Drei Neue sorgen in Stettfurt für eine Kampfwahl um Gemeinderatssitze – Gemeindepräsidium bleibt Sololauf Am 27. November bestimmen die Stimmberechtigten von Stettfurt ihre politische Behörde für die neue Legislatur. Mit Ueli Bachofen und Peter Reithaar stellen sich zwei amtierende Gemeinderäte nicht mehr auf, drei neue Kandidierende spienzeln auf ihre Sitze. Für Markus Bürgi im Gemeindepräsidium gibt es derweil keine offizielle Konkurrenz. Samuel Koch 09.10.2022, 14.56 Uhr

Der für einmal wolkenverhangene Sonnenberg neben Stettfurt. Bild: Olaf Kühne

Die Spannung steigt am Sonnenberg. Am 27. November gehen in Stettfurt die Gesamterneuerungswahlen für die neue Legislatur 2023 bis 2027 über die Bühne. Unangefochten als einziger offizieller Kandidat fürs Präsidium steht der Bisherige Markus Bürgi auf der Namenliste. Am Montag ist die Frist für die Aufnahme auf die offizielle Wahlliste abgelaufen.