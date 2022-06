Lokalpolitik 400’000 Franken für die Erschliessung: Schlatt investiert in verfügbares Bauland An der Gemeindeversammlung im Gemeindehaus in Schlatt nehmen die 73 anwesenden Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2021 an und genehmigten einen Kredit von 400’000 Franken für die Baulanderschliessung in der Blumenau. Dieter Ritter 14.06.2022, 16.30 Uhr

Diese Wiese mit dem Flurnamen Blumenau wird für eine Überbauung erschlossen. Bild: Dieter Ritter

Die Eigentümer einer Wiese in Unterschlatt mit dem Flurnamen Blumenau beabsichtigen, ihre Parzelle in naher Zukunft zu überbauen. Die Gemeinde gibt daher die Erschliessung mit Frischwasser, Abwasser und Strom von der Frauenfelderstrasse her in Auftrag. Sie hat dafür der Gemeindeversammlung vom Montagabend im Gemeindehaus in Schlatt vor 73 Stimmberechtigten einen Kredit von 400’000 Franken beantragt.